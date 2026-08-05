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Чай в подстаканнике и плацкарт до моря: как путешествовали на поездах в СССР

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Железная дорога в Советском Союзе была главным способом путешествий на большие расстояния. Поезда связывали республики огромной страны, доставляя пассажиров на Черное море, в Прибалтику, на Кавказ, в Сибирь и на Дальний Восток. На них ездили в отпуск, в командировки, к родственникам, а многие маршруты занимали несколько суток.

Для миллионов советских граждан поездка начиналась задолго до отправления: билеты на популярные направления покупали заранее, а в сезон отпусков за ними выстраивались очереди. Многодневное путешествие превращалось в особый ритуал — с домашней едой, кипятком из титана — специального водонагревателя, чаем в граненых стаканах с металлическими подстаканниками и разговорами с попутчиками.

Символом советских железнодорожных путешествий стали плацкартные вагоны. Они были самым доступным вариантом для большинства пассажиров — суточная поездка в 1970–1980-х годах обходилась примерно в 14 рублей. За долгие часы, а иногда и дни в дороге попутчики успевали познакомиться, играть в карты или на гитаре и нередко расставались уже почти друзьями.

В СССР постоянно расширялась сеть фирменных поездов. Одним из самых известных стала «Красная стрела», которая курсировала между Москвой и Ленинградом. В 1970–1980-х годах стали появляться более комфортабельные вагоны СВ, совершенствовался сервис, а для любителей путешествий организовывали специальные туристические маршруты.

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