6 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

6 августа мир вспоминает трагедию Хиросимы, а в России чествуют военнослужащих Железнодорожных войск. Православные христиане молятся Борису и Глебу, первым русским святым. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 6 августа

* День Железнодорожных войск России

Профессиональный праздник военнослужащих Железнодорожных войск отмечается 6 августа. В этот день в 1851 году император Николай I утвердил Положение об управлении Санкт-Петербурго-Московской железной дорогой. В соответствии с документом были сформированы 14 военно-рабочих, две кондукторские и одна телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Они занимались охраной и эксплуатацией магистрали. Сегодня Железнодорожные войска строят, восстанавливают и защищают железнодорожные пути и объекты инфраструктуры.

* Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

Праздник приурочен к трагедии, произошедшей 6 августа 1945 года, когда американская авиация сбросила атомную бомбу на Хиросиму. Взрыв унес жизни более 70 тысяч человек в первый день, а с учетом умерших от облучения к концу 1945 года число жертв превысило 140 тысяч. С тех пор эта дата стала символом недопустимости повторения подобной катастрофы, а с 1950-х годов закрепилась как день международной кампании за полный отказ от ядерного оружия.

* Международный день «Врачи мира за мир»

Международный день «Врачи мира за мир» приурочен к годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. Его инициатором считается Международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» — IPPNW, основанное советскими и американскими медиками в 1980 году. Участники движения рассказывают о медицинских и гуманитарных последствиях применения ядерного оружия и выступают за его ликвидацию. В 1985 году IPPNW было удостоено Нобелевской премии мира.

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Необычные праздники 6 августа День грибного дождя. Праздник посвящен погодному явлению, когда во время солнечного дня внезапно начинается мелкий теплый дождь, который, по поверьям, помогает грибам быстрее расти. День свежего дыхания. Отличный повод задуматься о гигиене полости рта и порадовать себя новой зубной щеткой или мятным ополаскивателем. День шевеления пальцами ног. Смешной и полезный праздник, который напоминает о необходимости разминать стопы после долгого дня на ногах. Международный день подкаблучника. Ироничная дата, посвященная мужчинам, которые в отношениях уступают лидерство своим избранницам.

Что отмечают в разных странах 6 августа

День независимости — Ямайка. 6 августа 1962 года Ямайка получила независимость от Великобритании. В этот день проходят концерты, парады и праздничные мероприятия. Черный цвет государственного флага символизирует силу и творческий потенциал народа, золотой — природные богатства и солнечный свет, зеленый — надежду и сельскохозяйственные ресурсы страны.

День независимости — Боливия. 6 августа 1825 года конгресс, созванный в Чукисаке, провозгласил независимость Верхнего Перу от Испании. Этому предшествовала многолетняя борьба, в которой участвовали местные повстанцы и освободительные войска Симона Боливара и Антонио Хосе де Сукре. Новое государство получило название Боливия в честь Симона Боливара.

День сплетен — США. Праздник возник в начале 2000-х годов в блогах и радиошоу как ироничный повод обсудить любовь к скандальным новостям. Смысл дня — не поощрять слухи, а напомнить: прежде чем пересказывать чужие секреты, стоит задуматься, правда ли это и стоит ли это обсуждать.

Религиозные праздники 6 августа

День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

6 августа православная церковь вспоминает святых страстотерпцев Бориса и Глеба — сыновей князя Владимира, которые были коварно убиты в 1015 году по приказу их брата Святополка. Князья сознательно не стали сопротивляться и приняли мученическую смерть, чтобы не развязывать междоусобиц и не проливать братской крови. За это церковь причислила их к лику святых как страстотерпцев — тех, кто терпеливо принял страдания ради Христа. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными после крещения Руси.

Народные праздники 6 августа

* Народный праздник Борис и Глеб

В народном календаре 6 августа — день Бориса и Глеба. Этот день почитали как время примирения и семейного единства: существовала поговорка «На Бориса и Глеба — брат с братом в обнимку», которая напоминала о ценности родственных связей. Люди старались избегать ссор, мирились и прощали старые обиды. Кроме того, праздник знаменовал завершение первой жатвы: крестьяне благодарили землю за урожай и начинали готовиться к осенним работам. Вечером собирались за столом с хлебом из свежей муки, желая друг другу мира и добрых дел.

Именины 6 августа

* Анатолий;

* Афанасий;

* Борис;

* Георгий;

* Глеб;

* Давид;

* Иван;

* Иларион;

* Кристина;

* Николай;

* Роман.

Приметы 6 августа

Приметы о погоде

Сны, приснившиеся в ночь на Бориса и Глеба, считались вещими — особенно те, где появлялись родные.

Если в этот день ясно и сухо — осень будет солнечной и урожайной.

Утренний туман стелется по земле — к хорошей погоде.

Много паутины в воздухе — жди теплой осени.

Если пошел дождь — он будет идти еще семь недель.

Если воробьи купаются в пыли — к жаре, а если прячутся в кронах — к похолоданию.

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Лунный календарь 6 августа

Фаза Луны: убывающая, 23-й лунный день.

Луна в знаке Телец.

Если верить астрологам, этот день благоприятен для финансовых операций и сделок. 23-й лунный день — довольно противоречивый период, который связывают с ревностью, завистью и возможными конфликтами. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.

Четверг проходит под покровительством Юпитера, поэтому обостряется интуиция, помогающая отличать союзников от недругов. В этот день удаются переговоры и контакты с начальством, а сердце подскажет правильное решение и в амурных делах.

6 августа родились люди под знаком зодиака Лев, относящийся к стихии Огня и управляется Солнцем. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, великодушны и всегда готовы прийти на помощь.

Какие исторические события произошли 6 августа

* 1181 год — китайские и японские астрономы одновременно зафиксировали яркую вспышку сверхновой звезды.

* 1378 год — в битве на реке Воже русское войско под предводительством князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского) разгромило ордынцев — это стало первым крупным поражением Мамая.

* 1502 год — иконописец Дионисий начал роспись Ферапонтова монастыря — сегодня фрески входят в список наследия ЮНЕСКО.

* 1517 год — Франциск Скорина в Праге издал «Псалтырь» — первую в восточнославянском мире печатную книгу на церковнославянском языке, написанную кириллицей.

* 1806 год — последний император Священной Римской империи Франц II официально отрекся от престола, положив конец тысячелетней империи.

* 1825 год — в Чукисаке (современная Боливия) провозглашена независимость Верхнего Перу — новое государство было названо в честь Симона Боливара.

* 1888 год — в Тярлево под Петербургом прошли первые в России соревнования по бегу — отсюда начинается история отечественной легкой атлетики.

* 1889 год — в Лондоне открылся легендарный отель «Савой» — первая гостиница в мире, где в каждом номере была своя ванна.

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* 1890 год — в Нью-Йорке впервые в истории применена электрическая казнь — преступник Уильям Кеммлер казнен на электрическом стуле.

* 1914 год — Австро-Венгрия объявила войну России, что стало одним из ключевых поворотных моментов начала Первой мировой войны.

* 1915 год — во время «атаки мертвецов» у крепости Осовец отравленные газом русские солдаты контратаковали немцев, став живой легендой войны.

* 1926 год — американка Гертруда Эдерле первой среди женщин переплыла Ла-Манш, побив при этом мужской рекорд по времени.

* 1932 год — открылся первый в истории Венецианский кинофестиваль — старейший международный кинофорум в мире.

* 1945 год — США сбросили первую в истории боевую атомную бомбу на японский город Хиросима — погибли более 140 тысяч человек.

* 1962 год — Ямайка получила независимость, завершив более чем 300-летнюю историю как британская колония.

* 1996 год — NASA объявило, что на марсианском метеорите ALH 84001 найдены следы древнейших микроорганизмов.

* 2012 год — марсоход «Кьюриосити» успешно сел на Марс, начав одну из самых амбициозных научных миссий XXI века.

NASA

Кто родился 6 августа

* В 1893 году родился Александр Белышев — комиссар крейсера «Аврора», давший сигнал к началу Октябрьской революции.

* В 1898 году родился Василий Казин — советский поэт, известный лирикой о любви и войне.

* В 1910 году родился Николай Будашкин — советский композитор, автор популярных песен и музыки к фильмам.

* В 1911 году родилась Люсиль Болл — американская актриса и телепродюсер, звезда культового сериала «Я люблю Люси».

* В 1914 году родился Леонид Грошев — советский военный летчик, Герой Советского Союза.

* В 1915 году родился Валентин Левашов — советский композитор и дирижер, народный артист СССР.

* В 1917 году родился Роберт Митчем — американский актер, лауреат «Золотого глобуса», символ голливудского нуара.

* В 1928 году родился Энди Уорхол — американский художник, один из главных представителей поп-арта.

Энди Уорхол перед своей знаменитой работой «Диптих Мэрилин» в галерее Тейт в Лондоне, 1971 год AP

Кто скончался 6 августа • В 1990 году скончался Баки Урманче — советский татарский художник и скульптор. • В 2005 году умер Валентин Никулин — советский и российский актер, народный артист РСФСР. • В 2012 году умер Валентин Черных — советский и российский киносценарист, автор сценария «Москва слезам не верит».

Кто отмечает день рождения

* 62 года исполняется Мишель Йео — малайзийской актрисе китайского происхождения, лауреатке премии «Оскар» за роль в фильме «Все везде и сразу».

* 56 лет исполняется Найту Шьямалану — американскому режиссеру и сценаристу («Стюарт Литтл», «Шестое чувство»).

* 53 года исполняется Вере Фармиге — американской актрисе украинского происхождения, звезде фильмов «Заклятие» и «Отступники».

* 43 года исполняется Робину ван Перси — голландскому футболисту, финалисту чемпионата мира 2010 года.

* 41 год исполняется Янине Студилиной — актрисе, телеведущей и фотомодели, известной по сериалу «Ранетки».

* 35 лет исполняется Кейси Рол — канадской актрисе, звезде сериалов «Ганнибал» и «Сверхъестественное».

* 24 года исполняется Нессе Барретт — американской певице, тикток-звезде и автору мрачных поп-композиций.