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Пресс-релиз

Стали известны первые номинанты премии «Бренд года в России 2025»

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Пресс-центр премии «Бренд года в России»

Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвел результаты 1-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 60 отечественных брендов.

«При отборе заявок первого этапа премии мы обратили внимание на то, что наши участники обладают гибкостью и в первую очередь учитывают запросы российских покупателей. Это очень ценно! Премия преследует цель не только отмечать лучших и проверенных временем, но и поддерживать и продвигать новые перспективные компании. Разделение соревнования на высшую и первую лиги помогает нам объективно оценивать и поощрять как опытных участников, так и новичков, показывающих потенциал. Это создает баланс между признанием уже успешных брендов и поддержкой новых игроков, что отлично стимулирует развитие рынка», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами первого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

• АнвиМакс в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»

• БИОСТАЛЬ в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»

• НОНТОН в номинациях «Интерьер и декор», «Мебель»

• Портал «Рамблер» в номинации «Интернет-портал»

• Раптор в номинации «Товары для дома и сада»

Страховой Дом ВСК в номинации «Услуги безопасности и страхования»

• Школа бизнеса МИРБИС в номинациях «Бизнес-школа», «Программа MBA и EMBA»

• ALWA в номинации «Кухонные принадлежности»

• BESTLY в номинации «Услуги в сфере организации мероприятий»

• BRONZE GYM в номинации «Товары для профессионального спорта»

• CALINKA в номинации «Химическая продукция»

• CAT STEP в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных»

• Creative Kitchen в номинации «Готовая еда»

• DYKEMANN в номинации «Электроника и бытовая техника»

• Far•Fur в номинации «Меховые изделия»

• Gardex в номинациях «Косметика и косметические продукты для детей», «Товары для дома и сада»

• GS GROUP Laboratories в номинации «Косметика и косметические продукты»

• iTAB в номинации «Товары для здоровья»

• JUMBI в номинации «Одежда для детей»

• Lenel в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

• Milana в номинации «Индустрия красоты»

• PURO в номинации «Товары для дома и сада»

• REPTI-ZOO в номинации «Товары для содержания животных»

• Salton в номинации «Приспособления для чистки и уборки»

• Sibline в номинации «Крупная строительная техника»

• Sибирская коллекция в номинации «Мясная продукция»

• Triol в номинации «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»

• Vesna в номинации «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»

• в номинации «Бытовая химия» - Breesal и Meine Liebe

В первой лиге:

• ГУБЕРНСКИЙ КОЛОДЕЗЬ в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»

• ГУРМИКС в номинации «Приправы и добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов»

• Корона Хоум в номинации «Мебель»

• СВШ в номинации «Рестораны быстрого питания»

• СУМ1 (Система управления мероприятием №1) в номинации «CRM системы»

• Т2Косметика в номинации «Косметика и косметические продукты»

• FASHIONSFERA в номинации «Маркетинговые услуги»

• GOURMIX в номинации «Алкогольная продукция и напитки. Безалкогольные напитки, воды, соки»

• HARWELD в номинации «Охотничьи и рыболовные товары»

• HL в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»

• STOMATOL в номинации «Средства гигиены»

• tewo в номинации «Аксессуары»

• Valley в номинации «Обувной бренд»

• в номинации «Гостеприимство и туризм» - Отель «Коринтия Санкт-Петербург» и Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals

• в номинации «Одежда» - Miss Lora и Ohana market

• в номинации «Товары для дома и сада» - CUPOL365 и Expel

• в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки» - Daigo ЗОЖ и DOISSE

• в номинации «Бытовая химия» - Expel и Salton CleanTech

Специальные номинации:

• «Бренд-прорыв» - ЗНАТЬ, Breesal, ENBIO, Salton CleanTech

• «Мегабренд» - Раптор

• «Культурное меценатство» - Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России»

• «Личный бренд» - ЭКСПОФОРУМ

• «Продукт нового поколения: Инновационные решения» - EWA PRODUCT

• «Успешный ребрендинг» - Meine Liebe и Zollider

• «Деловое совершенство» - Rich Nails

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие во 2-ом отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:

• Оператор – Агентство Point Passat.

• Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ.

• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР.

• Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co.

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