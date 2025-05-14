Стали известны первые номинанты премии «Бренд года в России 2025»

Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвел результаты 1-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 60 отечественных брендов.
«При отборе заявок первого этапа премии мы обратили внимание на то, что наши участники обладают гибкостью и в первую очередь учитывают запросы российских покупателей. Это очень ценно! Премия преследует цель не только отмечать лучших и проверенных временем, но и поддерживать и продвигать новые перспективные компании. Разделение соревнования на высшую и первую лиги помогает нам объективно оценивать и поощрять как опытных участников, так и новичков, показывающих потенциал. Это создает баланс между признанием уже успешных брендов и поддержкой новых игроков, что отлично стимулирует развитие рынка», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.
Номинантами первого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2025» стали:
В высшей лиге:
• АнвиМакс в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»
• БИОСТАЛЬ в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»
• НОНТОН в номинациях «Интерьер и декор», «Мебель»
• Портал «Рамблер» в номинации «Интернет-портал»
• Раптор в номинации «Товары для дома и сада»
• Страховой Дом ВСК в номинации «Услуги безопасности и страхования»
• Школа бизнеса МИРБИС в номинациях «Бизнес-школа», «Программа MBA и EMBA»
• ALWA в номинации «Кухонные принадлежности»
• BESTLY в номинации «Услуги в сфере организации мероприятий»
• BRONZE GYM в номинации «Товары для профессионального спорта»
• CALINKA в номинации «Химическая продукция»
• CAT STEP в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных»
• Creative Kitchen в номинации «Готовая еда»
• DYKEMANN в номинации «Электроника и бытовая техника»
• Far•Fur в номинации «Меховые изделия»
• Gardex в номинациях «Косметика и косметические продукты для детей», «Товары для дома и сада»
• GS GROUP Laboratories в номинации «Косметика и косметические продукты»
• iTAB в номинации «Товары для здоровья»
• JUMBI в номинации «Одежда для детей»
• Lenel в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
• Milana в номинации «Индустрия красоты»
• PURO в номинации «Товары для дома и сада»
• REPTI-ZOO в номинации «Товары для содержания животных»
• Salton в номинации «Приспособления для чистки и уборки»
• Sibline в номинации «Крупная строительная техника»
• Sибирская коллекция в номинации «Мясная продукция»
• Triol в номинации «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»
• Vesna в номинации «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»
• в номинации «Бытовая химия» - Breesal и Meine Liebe
В первой лиге:
• ГУБЕРНСКИЙ КОЛОДЕЗЬ в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»
• ГУРМИКС в номинации «Приправы и добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов»
• Корона Хоум в номинации «Мебель»
• СВШ в номинации «Рестораны быстрого питания»
• СУМ1 (Система управления мероприятием №1) в номинации «CRM системы»
• Т2Косметика в номинации «Косметика и косметические продукты»
• FASHIONSFERA в номинации «Маркетинговые услуги»
• GOURMIX в номинации «Алкогольная продукция и напитки. Безалкогольные напитки, воды, соки»
• HARWELD в номинации «Охотничьи и рыболовные товары»
• HL в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»
• STOMATOL в номинации «Средства гигиены»
• tewo в номинации «Аксессуары»
• Valley в номинации «Обувной бренд»
• в номинации «Гостеприимство и туризм» - Отель «Коринтия Санкт-Петербург» и Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals
• в номинации «Одежда» - Miss Lora и Ohana market
• в номинации «Товары для дома и сада» - CUPOL365 и Expel
• в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки» - Daigo ЗОЖ и DOISSE
• в номинации «Бытовая химия» - Expel и Salton CleanTech
Специальные номинации:
• «Бренд-прорыв» - ЗНАТЬ, Breesal, ENBIO, Salton CleanTech
• «Мегабренд» - Раптор
• «Культурное меценатство» - Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России»
• «Личный бренд» - ЭКСПОФОРУМ
• «Продукт нового поколения: Инновационные решения» - EWA PRODUCT
• «Успешный ребрендинг» - Meine Liebe и Zollider
• «Деловое совершенство» - Rich Nails
Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие во 2-ом отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.
Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:
• Оператор – Агентство Point Passat.
• Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ.
• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР.
• Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co.