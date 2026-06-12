«Ангел» Victoria's Secret: супермодели Адриане Лиме — 45

12 июня бразильской супермодели Адриане Лиме исполнилось 45 лет. Она родилась в 1981 году в Сальвадоре. Воспитанием Адрианы занималась мать, поскольку отец ушел из семьи, когда дочери было шесть месяцев.

В детстве Лима мечтала стать врачом-педиатром, однако в 15-летнем возрасте заняла второе место в международном конкурсе моделей Supermodel of the World. В 1998-м подписала контракт с агентством Elite и перебралась в Нью-Йорк. Там она начала сотрудничать с ведущими мировыми брендами, включая Giorgio Armani, Versace, Prada, Valentino, Louis Vuitton и многими другими.

С 1999-го по 2018-й Лима была одним из «ангелов» Victoria's Secret, а в 2003–2009-х — лицом торговой марки Maybelline. За это время модель появлялась на обложках таких журналов, как ELLE, Vogue, Esquire, GQ и Marie Claire. Кроме того, в 1996-м Лима снялась в фильме «Двойной трек», а в 2008-м — в сериале «Дурнушка Бетти».

В 2023-м на супермодель обрушилась волна критики после ее появления на премьере фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» в Лос-Анджелесе. Пользователи сети и таблоиды обвинили звезду в чрезмерном увлечении филлерами, подтяжке лица и создании неестественного эффекта «лисьих глаз».

«Дело в том, что мне не 16 лет. Я начала работать моделью в 16, но мне уже никогда не будет 16 <…> Я принимаю свой возраст и не собираюсь ни для кого меняться», — говорила она.

Лима была замужем дважды. В 2009-2016-х годах ее партнером был сербский баскетболист Марко Ярич. В браке родились две дочери. С 2021 года модель состоит в отношениях с кинопродюсером Андре Леммерсом, у пары родился сын.

Лима на подиуме и за его пределами — в галерее «Газеты.Ru».