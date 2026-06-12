«Охота» на россиян: почему МИД призвал воздержаться от поездок в Таиланд

МИД России рекомендовал проявлять максимальную осторожность при планировании поездок в Таиланд. В ведомстве подчеркнули, что США запустили «маховик карательного правосудия» и развернули в королевстве настоящую «охоту» за россиянами. По данным министерства, американские спецслужбы оказывают психологическое давление на задержанных, что добиться от них признания вины в преступлениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

МИД России призвал воздержаться от туристических и деловых поездок в Таиланд, а также избегать пересадок в местных аэропортах, поскольку Соединенные Штаты устроили в королевстве «охоту» за россиянами. Предупреждение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

« Популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами <…> При этом США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью «отлова» наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что многие задержанные подвергаются психологическому давлению, запугиванию и угрозам со стороны спецслужб США , которые таким образом пытаются заставить их признать вину. При этом «маховик карательного правосудия Вашингтона» особенно интенсивно набирает обороты после начала специальной военной операции, заметил МИД РФ.

«На фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев», — подчеркнули в ведомстве.

Россиянам при поездках за рубеж рекомендовали иметь под рукой координаты и контактные данные загранпредставительств МИД России. В ведомстве заверили, что российские дипломатические и консульские работники помогут защитить права соотечественников, попавших в беду.

С аналогичным предупреждением МИД России выступил также 1 апреля. В ведомстве отметили, что спецслужбы США практикуют мошенническую схему выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями.

Российские туроператоры не фиксировали случаев ареста своих клиентов в Таиланде по запросам других государств , сообщил представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) в беседе с ТАСС. Однако путешественникам, которые допускают наличие к себе претензий со стороны третьих стран, настоятельно рекомендуется учитывать официальные предупреждения МИД России, подчеркнули в АТОР.

Власти Таиланда рассчитывают принять около 1,8–1,9 млн россиян в текущем году — этот объем туристического потока сопоставим с 2025 годом. Кроме того, национальный авиаперевозчик Таиланда Thai Airways допускает возобновление прямых рейсов в российские города.

Кого экстрадировали из Таиланда в США

Таиланд связан с США двусторонним договором об экстрадиции, вступившим в силу в 1991 году. В частности, в 2008 году в королевстве арестовали российского предпринимателя Виктора Бута , в 2010-м его экстрадировали в США.

Бизнесмена обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма, в 2012 году его приговорили к 25 годам лишения свободы. Бут вернулся в Россию в 2022-м — его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в аэропорту Шереметьево из-за обнаружения в багаже вейпа с гашишным маслом.

В 2022 году Таиланд экстрадировал в США российского гражданина Дмитрия Украинского , арестованного в Паттайе в 2016-м. Как писало РИА Новости, изначально он отбыл срок по обвинению в отмывании денег в Таиланде. Затем Украинский оказался под американской юрисдикцией — в США россиянину инкриминировали кибермошенничество, хакерство и отмывание денег в составе преступной группы. В 2023-м он вышел из тюрьмы и вернулся на родину.