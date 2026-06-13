13 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

13 июня свой профессиональный праздник отмечают российские мебельщики и пивовары. К неофициальному дню рождения швейной машинки дизайнеры приурочивают запуск новых коллекций. А натуралисты напоминают, насколько для экосистемы важны божьи коровки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 июня

День мебельщика в России

Ежегодно во вторую субботу июня свой профессиональный праздник отмечают российские производители мебели. И хотя у этой даты нет государственного статуса, она пользуется большой популярностью у представителей отрасли. Этот праздник называют своим столяры, конструкторы, сборщики, обивщики, швеи и другие специалисты, занимающиеся разработкой и созданием мебели.

День пивовара в России

Профессиональный праздник российских пивоваров был учрежден в 2003 году по инициативе Союза российских пивоваров. Его отмечают во вторую субботу июня. В этот день на предприятиях отрасли и профильных площадках проходят форумы, выставки и другие мероприятия, посвященные развитию пивоварения.

История пива насчитывает несколько тысячелетий. Этот напиток был известен еще в древних цивилизациях Ближнего Востока. На Руси пивоварение также имеет давние традиции: упоминания о пиве встречаются в древнерусских летописях и берестяных грамотах.

Международный день распространения информации об альбинизме

Эта дата появилась в международном календаре по инициативе ООН в 2014 году. Альбинизм — это не болезнь, а генетическая особенность, которая передается по наследству. Из-за недостатка в организме красящего пигмента — меланина, кожа и волосы альбиносов приобретают белоснежный цвет. Во многих африканских странах бытовали страшные предрассудки: за белокожими людьми охотились, чтобы приготовить из их органов целебные амулеты. В некоторых странах — таких как Танзания, Малави, Мозамбик — эти предрассудки живы до сих пор. Цель сегодняшнего праздника — развенчать подобные мифы.

День божьих коровок

Божья коровка — очень полезное насекомое. Она уничтожает вредителей в садах и полях, а еще очень чутко реагирует на загрязнение окружающей среды. В последнее время ее популяция сокращается. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в начале XXI века экологи и энтомологи учредили неофициальный праздник в честь этих насекомых.

День швейной машинки

На протяжении всей истории развития человечества люди старались усовершенствовать процесс производства одежды. Долгое время ткани сшивали вручную, что было очень утомительно и долго. В XV веке прототип швейной машинки изобрел знаменитый мыслитель, художник и скульптор Леонаро да Винчи. Однако его ноу-хау так и не обрело форму, оставшись лишь на бумаге. 13 июня 1790 года в Великобритании произошел прорыв: английский изобретатель Томас Сейнт запатентовал конструкцию первой швейной машинки. И хотя модель так и не стала рабочей, именно в ее честь учредили праздник. Сегодня промышленность производит швейные машинки в разной комплектации и размерах: миниатюрные, профессиональные, автономные, способные справляться с шелком, кожей и даже вышивкой.

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Необычные праздники 13 июня • День маленького путешествия. Нет времени выбраться в отпуск? Не беда, ведь маленькое путешествие можно устроить и в своем городе. Главное, что нужно взять с собой — хорошее настроение!

• День кухонного недотепы. Этот забавный праздник посвящен тем, кто раз за разом терпит фиаско на кухне. Не унывайте, и удача обязательно вам улыбнется!

• Праздник куролесов. Если вас замучила скука, возможно пора немножко покуролесить! Например устроить веселую вечеринку с друзьями или бой подушками с домочадцами.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 июня в других странах

День пропавших дворняг — США. Сегодня американские зоозащитнки призывают задуматься о судьбе питомцев, которых хозяева выставляют на улицу. Редко у кого из них судьба оказывается сладкой. В этот день приюты для животных устраивают дни открытых дверей.

День венгерских изобретателей — Венгрия. Сегодня в стране чествуют тех, чья смекалка и рационализаторское мышление двигают прогресс. Дата праздника выбрана не случайно: 13 июня 1941 года первый венгерский лауреат Нобелевской премии, биохимик Альберт Сент-Дьердьи объявил об изобретении технологии промышленного синтеза витамина С.

День писателя — Аргентина. 13 июня 1874 года родился один из знаменитых аргентинских писателей ХХ века — Леопольдо Лугонес. Именно он основал Аргентинское общество писателей и стал первым его президентом. Праздник учрежден в его честь. Сегодня в стране пройдут профильные семинары мастеров слова.

Религиозные праздники 13 июня

* День святого апостола Ерма

Святой апостол Ерм — один из 70 апостолов, которых избрал Христос и отправил проповедовать по всему миру. Его называют просветителем Далмации(современная Хорватия). Всю свою жизнь он бесстрашно проповедовал христианство и боролся с язычеством. Апостол Ерм помогал страждущим, заботился о больных и исцелял их.

* День памяти святого Антония

13 июня западные христиане вспоминают святого Антония Падуанского — одного из самых почитаемых святых, проповедников и богословов в католической церкви. Антоний родился в конце XII века в Лиссабоне в обеспеченной и знатной семье. С детства его отличало стремление к знаниям. В юношеском возрасте он поступил в монастырь и получил фундаментальное библейское образование, после чего был рукоположен в священники. Еще при жизни святого почитали как покровителя бедных и заступника угнетенных. Он прославился многими чудесами. После смерти в его честь было создано несколько братств и орденов. Сегодня к святому Антонию обращаются за поддержкой женихи и невесты, супружеские пары, фермеры.

Народные праздники 13 июня

* Еремей Распрягальник

В этот день на Руси вспоминали святого Ерма — апостола от семидесяти. К этому времени крестьяне заканчивали в полях сев и распрягали лошадей. Отсюда и название Распрягальник. По поверьям в полях можно было встретить духа Полевика или Житного Деда — защитника посевов. В народном фольклоре он представал в образе крепкого невысокого мужчины с бородой из колосьев. Считалось, что он не любит, когда шумят в его угодьях. Поэтому вести себя в полях в этот день нужно было тихо.

Именины 13 июня

* Борис,

* Николай,

* Поликарп,

* Роман,

* Филипп,

* Христина

Приметы: что можно и что нельзя делать 13 июня

Приметы о погоде

Ночь стоит теплая — много овощей уродится.

Туман поутру — к щедрому урожаю грибов.

Пауки трудятся и плетут сети — к ясному дню.

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Дождь пошел — плохой урожай будет.

Небо тучи затянули — скоро налетит сильный ветер.

Что можно делать 13 июня

* Работать в саду и огороде.

* Заниматься домашними делами.

* Встречаться с друзьями и весело проводить время.

* Готовиться к свадьбе — если она не за горами.

Что нельзя делать 13 июня

* Ругаться, ссориться и сквернословить.

* Бегать по полям и вытаптывать посевы.

* Печалиться и жаловаться на жизнь.

* Ездить на лошадях — считалось, что сегодня нужно дать им отдохнуть.

Лунный календарь 13 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 28-й лунный день.

До 01:43 Луна в знаке зодиака Телец, после переходит в знак Близнецы.

По мнению эзотериков, этот день идеально подходит для отдыха, созерцания и переосмысления своей жизни. Считается, что сегодняшние события будут отражать внутренний мир и поступки человека. Это отличная возможность увидеть себя со стороны.

Сегодня хорошо начинать новые дела и проекты, активно работать, встречаться с партнерами, заключать контракты. Удачный день и для работы по дому, перестановки, освобождения пространства от накопившегося хлама. Романтические встречи лучше планировать на вечер: в первой половине дня события могут развернуться непредсказуемо.

13 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Это очень общительные, веселые, независимые люди, способные мыслить свободно и неординарно.

Какие исторические события произошли 13 июня

* 1782 год — в Швейцарии в последний раз казнили человека за колдовство, Анна Гельди вошла в историю как «последняя ведьма Европы».

* 1860 год — учрежден Государственный банк России.

* 1944 год — нацистская Германия впервые применила крылатые ракеты «Фау-1», бомбардировке подверглась Великобритания.

* 1949 год — роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» признан в США Книгой года.

* 1961 год — Юрий Гагарин заложил камень в фундамент музея космонавтики в Калуге — первого в мире.

* 2000 год — лидеры Северной и Южной Кореи впервые встретились после разделения полуострова на два государства.

Космонавт Юрий Гагарин закладывает первый камень в фундамент будущего здания музея космонавтики в Калуге, 13 июня 1961 года ТАСС

Дни рождения и юбилеи 13 июня

* В 1773 году родился Томас Юнг — английский физик, один из авторов волновой теории света.

* В 1831 году родился Джеймс Клерк Максвелл — шотландский физик, разработчик теории электромагнитного поля.

* В 1928 году родился Джон Форбс Нэш — американский экономист, автор теории игр, лауреат Нобелевской премии.

* В 1946 году родился Игорь Старыгин — актер, Арамис из советского фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».

Кто скончался июня • В 1986 году умер Бенни Гудмен — американский джазовый кларнетист и дирижер, «король свинга».

• В 1987 году умерла Джеральдин Пейдж — американская актриса, лауреат «Оскара».

• В 1996 году умер Александр Иванов — советский и российский поэт-пародист, ведущий телепередачи «Вокруг смеха».

Кто отмечает дни рождения

* 83 года исполняется Малкольму Макдауэллу — британскому актеру («Заводной апельсин», «Калигула», «Звездный путь: Поколения»).

* 77 лет исполняется Виктору Бондаренко — советскому футболисту, бывшему главному тренеру московского «Динамо».

* 75 лет исполняется Стеллану Скарсгард — шведскому актеру («Догвилль», «Меланхолия», «Мстители», «Дюна»).

* 68 лет исполняется Сергею Маковецкому — советскому и российскому актеру («Брат 2», «Жмурки», «12»), народному артисту РФ.

* 60 лет исполняется Григорию Перельману — российскому ученому-математику, доказавшему гипотезу Пуанкаре.

* 50 лет исполняется Дане Борисовой — российской телеведущей.

* 45 года исполняется Крису Эвансу — американскому актеру («Достать ножи», «Дэдпул и Росомаха»).

* 40 лет исполняется сестрам-близнецам Мэри-Кейт и Эшли Олсен — американским актрисам.