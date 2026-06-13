13 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Праздники в России и мире 13 июня
День мебельщика в России
Ежегодно во вторую субботу июня свой профессиональный праздник отмечают российские производители мебели. И хотя у этой даты нет государственного статуса, она пользуется большой популярностью у представителей отрасли. Этот праздник называют своим столяры, конструкторы, сборщики, обивщики, швеи и другие специалисты, занимающиеся разработкой и созданием мебели.
День пивовара в России
Профессиональный праздник российских пивоваров был учрежден в 2003 году по инициативе Союза российских пивоваров. Его отмечают во вторую субботу июня. В этот день на предприятиях отрасли и профильных площадках проходят форумы, выставки и другие мероприятия, посвященные развитию пивоварения.
История пива насчитывает несколько тысячелетий. Этот напиток был известен еще в древних цивилизациях Ближнего Востока. На Руси пивоварение также имеет давние традиции: упоминания о пиве встречаются в древнерусских летописях и берестяных грамотах.
Международный день распространения информации об альбинизме
Эта дата появилась в международном календаре по инициативе ООН в 2014 году. Альбинизм — это не болезнь, а генетическая особенность, которая передается по наследству. Из-за недостатка в организме красящего пигмента — меланина, кожа и волосы альбиносов приобретают белоснежный цвет. Во многих африканских странах бытовали страшные предрассудки: за белокожими людьми охотились, чтобы приготовить из их органов целебные амулеты. В некоторых странах — таких как Танзания, Малави, Мозамбик — эти предрассудки живы до сих пор. Цель сегодняшнего праздника — развенчать подобные мифы.
День божьих коровок
Божья коровка — очень полезное насекомое. Она уничтожает вредителей в садах и полях, а еще очень чутко реагирует на загрязнение окружающей среды. В последнее время ее популяция сокращается. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в начале XXI века экологи и энтомологи учредили неофициальный праздник в честь этих насекомых.
День швейной машинки
На протяжении всей истории развития человечества люди старались усовершенствовать процесс производства одежды. Долгое время ткани сшивали вручную, что было очень утомительно и долго. В XV веке прототип швейной машинки изобрел знаменитый мыслитель, художник и скульптор Леонаро да Винчи. Однако его ноу-хау так и не обрело форму, оставшись лишь на бумаге. 13 июня 1790 года в Великобритании произошел прорыв: английский изобретатель Томас Сейнт запатентовал конструкцию первой швейной машинки. И хотя модель так и не стала рабочей, именно в ее честь учредили праздник. Сегодня промышленность производит швейные машинки в разной комплектации и размерах: миниатюрные, профессиональные, автономные, способные справляться с шелком, кожей и даже вышивкой.
• День маленького путешествия. Нет времени выбраться в отпуск? Не беда, ведь маленькое путешествие можно устроить и в своем городе. Главное, что нужно взять с собой — хорошее настроение!
• День кухонного недотепы. Этот забавный праздник посвящен тем, кто раз за разом терпит фиаско на кухне. Не унывайте, и удача обязательно вам улыбнется!
• Праздник куролесов. Если вас замучила скука, возможно пора немножко покуролесить! Например устроить веселую вечеринку с друзьями или бой подушками с домочадцами.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 июня в других странах
День пропавших дворняг — США. Сегодня американские зоозащитнки призывают задуматься о судьбе питомцев, которых хозяева выставляют на улицу. Редко у кого из них судьба оказывается сладкой. В этот день приюты для животных устраивают дни открытых дверей.
День венгерских изобретателей — Венгрия. Сегодня в стране чествуют тех, чья смекалка и рационализаторское мышление двигают прогресс. Дата праздника выбрана не случайно: 13 июня 1941 года первый венгерский лауреат Нобелевской премии, биохимик Альберт Сент-Дьердьи объявил об изобретении технологии промышленного синтеза витамина С.
День писателя — Аргентина. 13 июня 1874 года родился один из знаменитых аргентинских писателей ХХ века — Леопольдо Лугонес. Именно он основал Аргентинское общество писателей и стал первым его президентом. Праздник учрежден в его честь. Сегодня в стране пройдут профильные семинары мастеров слова.
Религиозные праздники 13 июня
* День святого апостола Ерма
Святой апостол Ерм — один из 70 апостолов, которых избрал Христос и отправил проповедовать по всему миру. Его называют просветителем Далмации(современная Хорватия). Всю свою жизнь он бесстрашно проповедовал христианство и боролся с язычеством. Апостол Ерм помогал страждущим, заботился о больных и исцелял их.
* День памяти святого Антония
13 июня западные христиане вспоминают святого Антония Падуанского — одного из самых почитаемых святых, проповедников и богословов в католической церкви. Антоний родился в конце XII века в Лиссабоне в обеспеченной и знатной семье. С детства его отличало стремление к знаниям. В юношеском возрасте он поступил в монастырь и получил фундаментальное библейское образование, после чего был рукоположен в священники. Еще при жизни святого почитали как покровителя бедных и заступника угнетенных. Он прославился многими чудесами. После смерти в его честь было создано несколько братств и орденов. Сегодня к святому Антонию обращаются за поддержкой женихи и невесты, супружеские пары, фермеры.
Народные праздники 13 июня
* Еремей Распрягальник
В этот день на Руси вспоминали святого Ерма — апостола от семидесяти. К этому времени крестьяне заканчивали в полях сев и распрягали лошадей. Отсюда и название Распрягальник. По поверьям в полях можно было встретить духа Полевика или Житного Деда — защитника посевов. В народном фольклоре он представал в образе крепкого невысокого мужчины с бородой из колосьев. Считалось, что он не любит, когда шумят в его угодьях. Поэтому вести себя в полях в этот день нужно было тихо.
Именины 13 июня
* Борис,
* Николай,
* Поликарп,
* Роман,
* Филипп,
* Христина
Приметы: что можно и что нельзя делать 13 июня
Приметы о погоде
Ночь стоит теплая — много овощей уродится.
Туман поутру — к щедрому урожаю грибов.
Пауки трудятся и плетут сети — к ясному дню.
Дождь пошел — плохой урожай будет.
Небо тучи затянули — скоро налетит сильный ветер.
Что можно делать 13 июня
* Работать в саду и огороде.
* Заниматься домашними делами.
* Встречаться с друзьями и весело проводить время.
* Готовиться к свадьбе — если она не за горами.
Что нельзя делать 13 июня
* Ругаться, ссориться и сквернословить.
* Бегать по полям и вытаптывать посевы.
* Печалиться и жаловаться на жизнь.
* Ездить на лошадях — считалось, что сегодня нужно дать им отдохнуть.
Лунный календарь 13 июня
Фаза Луны: убывающая Луна, 28-й лунный день.
До 01:43 Луна в знаке зодиака Телец, после переходит в знак Близнецы.
По мнению эзотериков, этот день идеально подходит для отдыха, созерцания и переосмысления своей жизни. Считается, что сегодняшние события будут отражать внутренний мир и поступки человека. Это отличная возможность увидеть себя со стороны.
Сегодня хорошо начинать новые дела и проекты, активно работать, встречаться с партнерами, заключать контракты. Удачный день и для работы по дому, перестановки, освобождения пространства от накопившегося хлама. Романтические встречи лучше планировать на вечер: в первой половине дня события могут развернуться непредсказуемо.
13 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Это очень общительные, веселые, независимые люди, способные мыслить свободно и неординарно.
Какие исторические события произошли 13 июня
* 1782 год — в Швейцарии в последний раз казнили человека за колдовство, Анна Гельди вошла в историю как «последняя ведьма Европы».
* 1860 год — учрежден Государственный банк России.
* 1944 год — нацистская Германия впервые применила крылатые ракеты «Фау-1», бомбардировке подверглась Великобритания.
* 1949 год — роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» признан в США Книгой года.
* 1961 год — Юрий Гагарин заложил камень в фундамент музея космонавтики в Калуге — первого в мире.
* 2000 год — лидеры Северной и Южной Кореи впервые встретились после разделения полуострова на два государства.
Дни рождения и юбилеи 13 июня
* В 1773 году родился Томас Юнг — английский физик, один из авторов волновой теории света.
* В 1831 году родился Джеймс Клерк Максвелл — шотландский физик, разработчик теории электромагнитного поля.
* В 1928 году родился Джон Форбс Нэш — американский экономист, автор теории игр, лауреат Нобелевской премии.
* В 1946 году родился Игорь Старыгин — актер, Арамис из советского фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».
• В 1986 году умер Бенни Гудмен — американский джазовый кларнетист и дирижер, «король свинга».
• В 1987 году умерла Джеральдин Пейдж — американская актриса, лауреат «Оскара».
• В 1996 году умер Александр Иванов — советский и российский поэт-пародист, ведущий телепередачи «Вокруг смеха».
Кто отмечает дни рождения
* 83 года исполняется Малкольму Макдауэллу — британскому актеру («Заводной апельсин», «Калигула», «Звездный путь: Поколения»).
* 77 лет исполняется Виктору Бондаренко — советскому футболисту, бывшему главному тренеру московского «Динамо».
* 75 лет исполняется Стеллану Скарсгард — шведскому актеру («Догвилль», «Меланхолия», «Мстители», «Дюна»).
* 68 лет исполняется Сергею Маковецкому — советскому и российскому актеру («Брат 2», «Жмурки», «12»), народному артисту РФ.
* 60 лет исполняется Григорию Перельману — российскому ученому-математику, доказавшему гипотезу Пуанкаре.
* 50 лет исполняется Дане Борисовой — российской телеведущей.
* 45 года исполняется Крису Эвансу — американскому актеру («Достать ножи», «Дэдпул и Росомаха»).
* 40 лет исполняется сестрам-близнецам Мэри-Кейт и Эшли Олсен — американским актрисам.