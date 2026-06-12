«Самый опасный период». В Швеции допустили начало войны России и НАТО

Комитет по обороне Швеции считает, что война между Россией и НАТО может начаться «относительно скоро». В Стокгольме допустили, что Москва якобы может попытаться проверить сплоченность альянса и его приверженность коллективной обороне. Норвежские и немецкие военачальники утверждают, что боевые действия начнутся до конца текущего десятилетия. Однако верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе не разделяет их опасения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Военное столкновение между Россией и странами НАТО может произойти «относительно скоро». К такому выводу пришел комитет по обороне Швеции.

«Военные действия России, например, для проверки сплоченности и авторитета НАТО в соответствии со статьей 5 [о коллективной обороне], должны начаться относительно скоро», — отмечается в докладе комитета.

Развитие ситуации зависит от неких «благоприятных политических условий» для Москвы , считают эксперты.

Авторы документа утверждают, что Россия формирует новые подразделения, в том числе в Ленинградской области, и продолжает наращивание военной мощи на Кольском полуострове и в Арктике. В докладе подчеркивается возможность ведения Россией гибридной войны с применением военно-воздушных, военно-морских сил и нанесением дальнобойных ударов.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в недавней статье для The New York Times (NYT) признала, что НАТО не может позволить себе недооценивать силу России и ее способность бороться против Украины и блока.

На этом фоне Швеция приступила к милитаризации острова Готланд в Балтийском море , который находится в 300 км от Калининградской области. По данным Politico, Стокгольм уже вложил более €200 млн в модернизацию инфраструктуры острова, восстановил системы противовоздушной обороны (ПВО) и сформировал полк, вооруженный бронетранспортерами CV90 и танками Leopard 2.

«Готланд готовится к прямой конфронтации с Россией <…> Ожидается, что с 2028 года на острове будут размещены новые системы ПВО средней дальности IRIS-T», — говорится в публикации.

Главнокомандующий Швеции Микаэль Классон отметил, что Россия якобы может напасть «в любой момент». По информации Датского радио (DR), ближайший период от года до трех лет будет «безусловно, самым опасным» .

«Я исхожу из срока в два-три года и представляю себе худшее, что может с нами случиться.

Вопрос в том, как скоро они смогут что-то предпринять», — поделился опасениями норвежский главнокомандующий Эйрик Кристофферсен.

Он обратил внимание, что после урегулирования конфликта на Украине страны НАТО «столкнутся с Россией, у которой будет боеспособная армия и военная экономика, работающая на полных оборотах». «Кроме того, она может оказаться у наших рубежей быстрее, чем мы себе представляли», — добавил он.

Главнокомандующий немецкой армией, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг также заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО до конца десятилетия.

« Мы должны быть готовы к бою <…> 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО . Все 32 партнера НАТО согласны с тем, что у России может появиться возможность вторгнуться в страну-партнера НАТО в 2029 году», — приводит его слова Politico.

«Россия не ищет конфликта»

На этом фоне показательно выступление верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича на аэрокосмической выставке ILA 2026 в Берлине. Он прямо заявил, что Россия не ищет конфликта с Североатлантическим альянсом.

«Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — цитирует его Financial Times.

По его словам, в Москве «понимают термин «оборонительный альянс» и осознают, что у НАТО есть ряд «ассиметричных преимуществ».

В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии планов нападения на страны альянса. О позиции Москвы в очередной раз напомнил российский посол в Дании Владимир Барбин. По его словам, не Россия готовится к войне с Западом, а страны НАТО и ЕС — к конфликту с РФ.

«Утверждение о том, что Россия в ближайшем будущем может принять решение о нападении на одну или несколько стран НАТО, является ложью <…> Не Россия угрожает странам НАТО, а наоборот . РФ не вынашивает планов нападения ни на страны НАТО, ни на страны ЕС. Именно Запад твердит о необходимости нанесения военного и стратегического поражения России в конфликте на Украине», — сказал он.

Позицию Барбина разделяет зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Он обратил внимание на текущие учения Военно-воздушных сил НАТО Ramstein Flag 2026, которых проходят в воздушном пространстве Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. В тренировках задействованы более 200 летательных аппаратов — в частности, истребители, самолеты Boeing E-3A и беспилотники RQ-4D Phoenix.

« Они просто готовятся к войне . Они слаживают свои разнородные контингенты, пытаются добиться от них более-менее качественного взаимодействия. Они концентрируют на наших границах свои силы, слаживают, готовятся к тому, что проведут против нас стремительную операцию», — сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

Кроме того, Североатлантический альянс ведет активную подготовку диверсантов для совершения терактов на российской территории, добавил Бородай.

12 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО подчеркнул, что все страны НАТО без исключения наращивают усилия, «чтобы организовать действия, враждебные России».

«Ничего не добьются», — добавил он.