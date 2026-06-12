«Самый опасный период». В Швеции допустили начало войны России и НАТО

Военное столкновение между Россией и странами НАТО может произойти «относительно скоро». К такому выводу пришел комитет по обороне Швеции.
«Военные действия России, например, для проверки сплоченности и авторитета НАТО в соответствии со статьей 5 [о коллективной обороне], должны начаться относительно скоро», — отмечается в докладе комитета.
Развитие ситуации зависит от неких «благоприятных политических условий» для Москвы, считают эксперты.
Авторы документа утверждают, что Россия формирует новые подразделения, в том числе в Ленинградской области, и продолжает наращивание военной мощи на Кольском полуострове и в Арктике. В докладе подчеркивается возможность ведения Россией гибридной войны с применением военно-воздушных, военно-морских сил и нанесением дальнобойных ударов.
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в недавней статье для The New York Times (NYT) признала, что НАТО не может позволить себе недооценивать силу России и ее способность бороться против Украины и блока.
На этом фоне Швеция приступила к милитаризации острова Готланд в Балтийском море, который находится в 300 км от Калининградской области. По данным Politico, Стокгольм уже вложил более €200 млн в модернизацию инфраструктуры острова, восстановил системы противовоздушной обороны (ПВО) и сформировал полк, вооруженный бронетранспортерами CV90 и танками Leopard 2.
«Готланд готовится к прямой конфронтации с Россией <…> Ожидается, что с 2028 года на острове будут размещены новые системы ПВО средней дальности IRIS-T», — говорится в публикации.
Главнокомандующий Швеции Микаэль Классон отметил, что Россия якобы может напасть «в любой момент». По информации Датского радио (DR), ближайший период от года до трех лет будет «безусловно, самым опасным».
«Я исхожу из срока в два-три года и представляю себе худшее, что может с нами случиться.
Вопрос в том, как скоро они смогут что-то предпринять», — поделился опасениями норвежский главнокомандующий Эйрик Кристофферсен.
Он обратил внимание, что после урегулирования конфликта на Украине страны НАТО «столкнутся с Россией, у которой будет боеспособная армия и военная экономика, работающая на полных оборотах». «Кроме того, она может оказаться у наших рубежей быстрее, чем мы себе представляли», — добавил он.
Главнокомандующий немецкой армией, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг также заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО до конца десятилетия.
«Мы должны быть готовы к бою <…> 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО. Все 32 партнера НАТО согласны с тем, что у России может появиться возможность вторгнуться в страну-партнера НАТО в 2029 году», — приводит его слова Politico.
«Россия не ищет конфликта»
На этом фоне показательно выступление верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича на аэрокосмической выставке ILA 2026 в Берлине. Он прямо заявил, что Россия не ищет конфликта с Североатлантическим альянсом.
«Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — цитирует его Financial Times.
По его словам, в Москве «понимают термин «оборонительный альянс» и осознают, что у НАТО есть ряд «ассиметричных преимуществ».
В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии планов нападения на страны альянса. О позиции Москвы в очередной раз напомнил российский посол в Дании Владимир Барбин. По его словам, не Россия готовится к войне с Западом, а страны НАТО и ЕС — к конфликту с РФ.
«Утверждение о том, что Россия в ближайшем будущем может принять решение о нападении на одну или несколько стран НАТО, является ложью <…> Не Россия угрожает странам НАТО, а наоборот. РФ не вынашивает планов нападения ни на страны НАТО, ни на страны ЕС. Именно Запад твердит о необходимости нанесения военного и стратегического поражения России в конфликте на Украине», — сказал он.
Позицию Барбина разделяет зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Он обратил внимание на текущие учения Военно-воздушных сил НАТО Ramstein Flag 2026, которых проходят в воздушном пространстве Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. В тренировках задействованы более 200 летательных аппаратов — в частности, истребители, самолеты Boeing E-3A и беспилотники RQ-4D Phoenix.
«Они просто готовятся к войне. Они слаживают свои разнородные контингенты, пытаются добиться от них более-менее качественного взаимодействия. Они концентрируют на наших границах свои силы, слаживают, готовятся к тому, что проведут против нас стремительную операцию», — сказал парламентарий в беседе с ТАСС.
Кроме того, Североатлантический альянс ведет активную подготовку диверсантов для совершения терактов на российской территории, добавил Бородай.
12 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО подчеркнул, что все страны НАТО без исключения наращивают усилия, «чтобы организовать действия, враждебные России».
«Ничего не добьются», — добавил он.