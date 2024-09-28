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Пресс-релиз

Встреча глав национальных органов по стандартизации стран БРИКС прошла на РЭН

Актуальные формы и направления сотрудничества, а также перспективы взаимодействия национальных органов по стандартизации в условиях развития технологического, промышленного и экономического сотрудничества стран БРИКС обсудили участники встречи глав национальных органов по стандартизации, которая состоялась в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2024».

В мероприятии, прошедшем под председательством руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева, приняли участие руководители и делегации Бразильской ассоциации технических стандартов (ABNT), Бюро индийских стандартов (BIS), Южноафриканского бюро стандартов (SABS), Государственной администрации по контролю за рынком Китайской Народной Республики (SAMR/SAC), Министерства промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (MoIAT), а также Иранской национальной организации по стандартизации (INSO), Египетской организации по стандартизации и качеству (EOS) и Института стандартов Эфиопии (IES).

Важность данной встречи отметили в своих видеообращениях Генеральный секретарь Международной организации по стандартизации (ИСО) Серхио Мухика и Генеральный секретарь Международной электротехнической комиссии (МЭК) Филипп Метцгер. В свою очередь, член Коллегии (Министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий, выступая с приветственным обращением, отметил, что «технический прогресс невозможен без стандартизации».

«В первую очередь, необходимо сказать, что встреча руководителей национальных органов по стандартизации и метрологии государств БРИКС проходит впервые несмотря на то, что диалог о необходимости сближения в области стандартизации стран-участниц велся с 2016 года. И этот диалог должен стать постоянно действующим», — отметил Антон Шалаев в рамках встречи.

Главы органов по стандартизации обсудили направления сотрудничества, а также перспективы взаимодействия национальных органов по стандартизации в условиях развития технологического, промышленного и экономического сотрудничества государств-членов БРИКС. Среди основных вопросов – вовлечение промышленности в работы по стандартизации, гармонизация стандартов и подходов к цифровой трансформации, внедрение «зеленых» стандартов в строительном секторе, подходы к оценке соответствия и стандартизации искусственного интеллекта на примере здравоохранения и сельского хозяйства.

Участникам был представлен российский опыт разработки стандарта методологии оценки коммерческих компаний и ранжирования их по уровню надежности, социальной и экологической ответственности в рамках достижения Целей устойчивого развития, позволяющей наглядно оценить вклад в достижение национальных целей развития и выявить «ответственный бизнес», достойный государственной поддержки.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Оператор мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС и организатор Международного форума «Российская энергетическая неделя» – Фонд Росконгресс.

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