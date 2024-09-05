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Итоги второго Международного форума «День сокола»

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Росконгресс

Второй Международный форум «День сокола» состоялся 3 сентября во Владивостоке, в стартовый день Восточного экономического форума–2024. В ходе мероприятия представители органов власти и научного сообщества, а также эксперты международного уровня обсудили накопленный опыт сохранения и восстановления хищных птиц, цифровизацию и инновационные методы мониторинга объектов животного мира, создание центров реабилитации и работу питомников.

Оператор Форума – Фонд Росконгресс. Мероприятие прошло при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Камчатского края и Росзаповедцентра Минприроды России.

В рамках «Дня сокола» Государство Катар присоединилось к Рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, которую ранее приняли Монголия, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Киргизия, Республика Казахстан и Королевство Бахрейн.

«Россия предлагает мировому сообществу уникальные площадки для диалога, свободные от внешнего давления и построенные на принципах партнерства и равноправия. Особенно актуальна эта инициатива в контексте природоохранной повестки, которая сейчас обладает крайней значимостью для всего мира. На втором Международном форуме «День сокола», опираясь на научный подход, совместно с партнерами из арабских стран были выработаны конкретные решения по сохранению редких и исчезающих видов птиц. Одним из главных результатов форума стало присоединение Катара к Рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета.

Россия традиционно готова к конструктивному взаимодействию по вопросам глобальной повестки и открыта для сотрудничества и обмена опытом в различных сферах», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Ключевое мероприятие Международного форума «День сокола» – пленарная сессия на тему «Природоохранная дипломатия: соколиные – новые горизонты сотрудничества». В знак дружбы и дальнейшего развития международных отношений представитель компании ООО Расис Аль-Мутаири Maшари Бадр из Королевства Саудовская Аравия выступил с инициативой вручения в дар символичного и ценного подарка российской стороне – пары белых кречетов как маточного поголовья в целях воспроизведения в России новых популяций этого редкого вида птиц семейства соколиных.

«Выступив с инициативой о ежегодном проведении форума «День сокола», Россия первой в мире вывела вопрос о необходимости сохранения редких видов хищных птиц на международный уровень. Всесторонняя поддержка экспертного сообщества и присоединение к Рамочной декларации о намерениях по сохранению кречета новых стран доказывает своевременность и актуальность нашей работы, благодаря которой будущие поколения смогут увидеть красоту кречета, сапсана, балобана. Этот результат стоит любых усилий», – отметил председатель организационного комитета Международного форума «День сокола», Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Также состоялись:

• Сессия «Дрофа-красотка: восстановление вида в естественной среде как индикатора биологического разнообразия»,

• Сессия «Создание центров реабилитации: эффективный метод возвращения в природу изъятых объектов животного мира»,

• Сессия «Цифровизация и современные технологии на службе мониторинга соколиных птиц и других животных. Поддержка бизнеса»,

• Сессия «Спасти сокола: российские и международные питомники на страже сохранения редких видов птиц».

Еще одним знаковым событием деловой повестки Форума на сессии, посвященой дрофе-красотке, стало официальное заявление представителя Восточного центра сохранения и разведения птиц из Объединенных Арабских Эмиратов (Eastern Bird Breeding Center for Conservation Ltd) г-на Аль Джанаби Абдуллаха о готовности финансирования в марте следующего года проекта по созданию в Республике Калмыкия Центра реинтродукции и сохранения дрофы.

Для участия в мероприятиях Форума из крупнейших питомников России прибыло 12 птиц (РОФ «Сапсан», питомник хищных птиц в заповеднике «Галичья гора» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», питомник редких птиц «Витасфера», YTA-Falcon, PEREGRINUS FALCON), две из которых все дни ВЭФ будут представлены орнитологами в павильоне «Дом сокола».

Завершающим мероприятием «Дня сокола» стал второй Международный соколиный аукцион с участием гостей из стран Ближнего Востока. Аукцион прошел успешно – все выставленные 10 лотов были проданы. Вырученные средства будут направлены на развитие центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных, экологического туризма, а также на проведение исследований в естественной среде и на базе центров.

Также в рамках Форума состоялась двусторонняя встреча заместителя Министра природных ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко с заместителем Министра окружающей среды и изменения климата Государства Катар господином Абдулазизом Ахмад Аль Махмудом.

Участники

В форуме «День сокола» приняли участие официальные лица и эксперты из России, а также из таких стран, как: Бахрейн, Белоруссия, Казахстан, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Узбекистан.

Участниками форума стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации Его превосходительство Ахмед Абдулрахман Аль Саати; Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай; заместитель Министра окружающей среды и изменения климата Государства Катар Абдулазиз Ахмад Аль Махмуд; заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко; заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Андрей Ким; глава Департамента ветеринарии Министерства нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Карим Салман Абдулкарим Радхи Альван; Директор департамента развития экотуризма и охоты Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Отабек Бабамурадов; главный специалист отдела политики биоразнообразия Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Александр Казаков; Директор Eastern Bird Breeding Center for Conservation Ltd Хумаид Абдулла Мубарак Обаид Алкетби; директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Убсунурская котловина» Диинмей Балбан-Оол; депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, журналист Марина Ким; директор ФГБУ «Заповедный Крым» Артур Мурзаханов; заместитель директора по научной работе Дарвинскогг государственного природного биосферного заповедника Мирослав Бабушкин; руководитель обособленного структурного подразделения ГАУ «Московский зоопарк» – «Центр воспроизводства редких видов животных» Павел Рожков; директор ООО «Питомник редких видов птиц Витасфера» Евгений Сарычев; директор ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский» Денис Маликов.

Павильон «Дом сокола»

Тематический павильон открылся во второй раз на выставке «Улица Дальнего Востока». В церемонии открытия экспозиции приняли участие представители Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и других арабских стран. В павильоне посетители могут узнать об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета, мерах поддержки и истории соколиной охоты. Павильон «Дом сокола» представлен Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Камчатского края при поддержке Республики Калмыкия, Росзаповедцентра Минприроды России, компании «СИБУР», Минэкологии Республики Татарстан и фонда содействия охране окружающей среды имени А.И.Щеповских, Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис», благотворительного фонда Натальи Торнквист «Возрождение природы».

Во второй раз на «Улице Дальнего Востока» открылась «Арабская деревня» – павильон, приуроченный к проведению Международного форума «День сокола», где каждый желающий сможет окунуться в гостеприимство и самобытность культуры Аравийского полуострова.

Партнеры Международного форума «День Сокола»

Соорганизатор – АО «Российский аукционный дом». Официальный партнер – ПАО «ГМК «Норильский никель». Партнеры: Binjarra Falcon, ООО «Востокцемент», Республика Калмыкия. Партнер по организации – АО «Восточный Порт».

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