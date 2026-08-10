«Не вижу конца войне»: Вучич предупредил мир об угрозе большого конфликта

Владимир Зеленский и Александр Вучич во время встречи в Белграде, 9 августа 2026 года

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что мир приближается к большой войне. По его мнению, российско-украинский конфликт не завершится в ближайшие месяцы. При этом сербский лидер признал: Европа ведет против России гибридную войну, – однако усомнился в возможности нанести Москве поражение.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ситуация в мире находится на грани серьезного конфликта. Об этом он рассказал немецкому медиаменеджеру, председателю правления Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD MEETS.

«Мне кажется, мы находимся на пороге большой войны. Именно поэтому я надеялся, что кто-то уже предпримет шаги, чтобы этого избежать. Но этого не случилось и в ближайшее время не случится», — сказал Вучич.

По его мнению, в ближайшие пять лет ведущие страны мира будут стремиться к большей самостоятельности и снижению внешней зависимости. Центрами силы при этим будут США, Китай, Евросоюз, а также блок, объединяющий Россию, Индию и другие крупные региональные государства.

Российско-украинский же конфликт, как считает сербский лидер, не завершится в ближайшие месяцы. «Я не вижу конца войне в этом году, я не вижу конца войне до следующей весны», — сказал он, добавив, что в нынешней ситуации нет «никаких шансов на компромиссные решения».

Глава государства назвал действия Европы против России гибридной войной: по его словам, европейские страны вооружили Украину и оказали ей финансовую поддержку, а на Россию наложили санкции.

«Что это, как не гибридная война против России?» — задался вопросом Вучич.

При этом он отметил, что не считает реальной победу над Россией, поскольку РФ является ядерной державой, на которую никто не решится напасть напрямую.

Лидер Сербии уверен: урегулирование украинского кризиса возможно только через поиск взаимоприемлемого компромисса, а не путем попыток добиться поражения одной из сторон конфликта.

Встреча Вучича и Зеленского

8 августа в Белграде состоялись официальные переговоры Вучича и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам встречи президент Сербии заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

«Мы хотим, чтобы Украина открыла все кластеры [переговоров о вступлении в ЕС] и как можно быстрее их закрыла. Мы сделаем все, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», — сказал он.

При этом сербский лидер заверил, что не обсуждал тему военного сотрудничества двух стран, и напомнил, что его позиция по поводу России остается неизменной.

«Мы должны вести диалог и работать со всеми», — подчеркнул Вучич.

Оппозиционные силы Сербии раскритиковали его действия. В ответ глава государства заявил, что они не слушали его заявления, а лишь хотели «опубликовать фото и сказать, что сербские власти перешли на другую сторону».

В действительности же, по словам Вучича, Белград «ничего не потерял» с приездом Зеленского. Он подчеркнул, что проводит политику исключительно в интересах своей страны.

«Я не буду служить никому другому. Ни Англии, ни Германии, ни Америке, ни России. Служу только Сербии, научитесь уже этому», — сказал глава государства.

Он также напомнил критикам, что Сербия не вводила санкции против РФ, а Украина не признала самопровозглашенное Косово. После этих заявлений в столице непризнанной республики сняли флаг Украины.