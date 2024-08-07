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Фестиваль семейной истории «ГенЭкспо» объединит представителей генеалогической отрасли

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Организаторы фестиваля «ГенЭкспо»

В рамках реализации Указа президента Российской Федерации №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в День города 7 и 8 сентября 2024 года в Москве пройдет фестиваль семейной истории «ГенЭкспо», который объединит представителей генеалогической отрасли.

Мероприятие пройдет на площадке LOFT HALL при поддержке гранта мэра Москвы, фонда «Росконгресс» и Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. На площадке фестиваля соберутся все, кто изучает и сохраняет историю семьи: опытные исследователи и новички, генеалоги, психологи, авторы книг, представители музеев, архивисты, дизайнеры родословных древ, а также медийные персоны и блогеры. Девиз фестиваля – «Родословная есть у каждого!».

На фестивале пройдут познавательные лекции, встречи с читателями, презентации книг, круглые столы и дискуссии на темы, связанные с сохранением памяти, собраны лучшие инструменты и практики по изучению и сохранению истории своей семьи, а так же представлена самая большая коллекция генеалогических древ в России.

Приглашенные гости:

– Александр Михайлович Путин, родственник президента РФ, автор книги о родословной семьи Путиных;
Федор Конюхов, советский и российский путешественник, писатель, художник, священник, и его сын Оскар, руководитель экспедиционного штаба и организатор семейного бизнеса, вдвоем на прямой связи с места очередного рекорда;
Александр Ноздрин, профессиональный российский фотограф (семейная съемка), преподаватель, входит в 20 лучших свадебных фотографов мира, создатель интернет- клуба для фотографов и любителей фотографии «Мир в объективе»;
– Михаил Шевелев, основатель проекта «ГенЭкспо», управляющий партнер крупнейшей генеалогической компании Дом семейных традиций «Кристиан», ведущий эксперт в России в сфере сохранения наследия;
– Дмитрий Пухов, основатель просветительского проекта «Корни» об изучении истории рода, автор фильма «Позвоните родителям» и курса «Корни. Сила рода»;
– Иван Корякин, журналист «Коммерсант-FM», автор подкаста «Откуда родом» и телеграм-канала о генеалогии, соавтор курса по исследованию собственной родословной от Тинькофф (Т-банк);
– Елена Брозовская, известный блогер из Краснодарского края, писатель, автор блога о самостоятельном поиске предков «Генеалогия и 27 моих фамилий»;
– Александр Ракитько, руководитель отдела статистического анализа данных генетических исследований компании Genotek;
Вадим Мамонтов, основатель и CEO компании RussiaDiscovery.

В списке гостей также заявлены представители компаний Familio, Яндекс-архивы и представители издательств (АСТ, Эксмо) с презентацией книг по тематике генеалогии.

Представители бизнес-форума «Наследники» проведут несколько лекций и круглый стол на тему необходимости создания родословной в современных семьях, нацеленных на то, чтобы сохранить своё наследие.

Тематические направления фестиваля:

– «Наследие» – представление лучших инструментов и практик для сохранения материального и духовного наследия;
– «Генеалогия» – экспозиция вдохновляющих примеров изучения и сохранения семейной истории;
– «Музейный подход» – демонстрация традиций родословия русских семей в общественных и частных коллекциях;
– «Место силы» – путешествия по местам предков как развитие внутреннего туризма в России;
– «Традиции» – обсуждение глубинных причин и способов создания традиций в семьях нового поколения;
– «Многодетность» – достойные примеры из семейной истории как современный подход к демографии;
– «Генетика» – демонстрация инновационных подходов в генеалогических исследованиях;
– «Психология» – обсуждение техник создания эмоциональной стабильности, основанных на изучении истории рода;
– «Преемственность» – разговор о сообществах, бизнесе, преемственности в семьях и создании династий.

Фестиваль посетит более 80 лекторов из разных городов, и не менее 3000 участников за 2 дня познакомятся с миром генеалогии, семейной истории и родословия. В онлайн- трансляции ожидается аудитория не менее 15 000 человек.

«ГенЭкспо» – это международный просветительский проект, созданный для популяризации генеалогии и семейных традиций. Цель проекта — сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей через создание традиции передачи знаний об истории своего рода из поколения в поколение в каждой семье.

Задачи фестиваля:

✔ развитие генеалогического туризма, этнография и некрополистика (развитие внутреннего туризма по территории страны);
✔ популяризация многодетности как способ положительного влияния на сложное демографическое положение в стране;
✔ популяризация генеалогии как увлекательного хобби, доступного каждой семье;
✔ создание сообщества энтузиастов изучения семейной истории и воспитания детей в традиционных ценностях, таких как крепкая семья, историческая память и преемственность поколений;
✔ укрепление межотраслевых взаимодействий и создание доступной среды для общения профессионалов в генеалогии.

Команда «ГенЭкспо» провела уже более 14 онлайн-фестивалей, выпустила 3 альманаха и спецвыпуск детского номера «Находки старого Чердака», запустила ряд гражданских инициатив.

Аудитория проекта составляет более 200000 участников. В 2021 году проект «ГенЭкспо» стал победителем Международной премии «МыВместе», а также получил общественное признание.

Даты: 7-8 сентября
Адрес проведения: площадка LOFT HALL, г. Москва, Даниловский район, ул. Ленинская слобода, д. 26 cтр.11
Возрастная категория: 12+
Вход свободный
https://t.me/genexpo
https://vk.com/genexpo
https://genexpofest.ru/

Организаторы:
АНО «Семейная Традиция» (Международный просветительский проект «ГенЭкспо») Просветительский проект «Корни»
Игровой обучающий проект «Птица Рода»

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