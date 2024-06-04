Росконгресс развивает сотрудничество с экспертным сообществом в рамках ПМЭФ

4 июня, в преддверии Петербургского международного экономического форума, состоялось рабочее совещание группы экспертов с представителями Фонда «Росконгресс».

В рамках встречи были обозначены актуальные задачи экспертной группы на полях ПМЭФ-2024. Главная тема форума в текущем году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Программа включает в себя более 150 тематических сессий, на которых планируется обсуждение ключевых задач, стоящих сейчас перед страной: формирование нового цикла экономики, социальное развитие и сохранение традиционных ценностей, переход к многополярной модели мировой экономики и технологическое лидерство России.

«ПМЭФ-2024 - одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при непосредственном участии Президента РФ. За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

За 26 лет Санкт-Петербургский форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками в целях обеспечения устойчивого развития. Площадка форума традиционно служит укреплению существующих экономических и социокультурных связей для решения задач глобальной экономической повестки с учетом приоритетов каждого ее участника. Я рад, что наш университет из года в год принимает активное участие в работе тематических сессий и уверен, что экспертные заключения по итогам ПМЭФ-2024 внесут весомый вклад в дальнейшую позитивную трансформацию экономического развития России» - ректор СПбГЭУ, профессор Игорь Максимцев.

​Заместитель директора Фонда «Росконгресс» по экспертно-аналитической работе Григорий Великих в своем выступлении подчеркнул: «Наше экспертное сообщество является ресурсом, ценность которого растет год от года. Мы каждый год проводим встречу с нашими экспертами под крышей Санкт-Петербургского государственного экономического университета в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума, ставим новые амбициозные задачи, совершенствуем нашу совместную работу. Положительный результат такого подхода виден невооруженным глазом. Надеемся, что по итогам ПМЭФ - 2024 результаты работы наших экспертов на полях форума станут еще более значимыми и внесут неоценимый вклад в развитие нашей страны и достижение целей национального развития».

​В ходе рабочего совещания перед экспертами также выступила проректор по стратегическому развитию и внешним коммуникациям СПбГЭУ Ольга Онуфриева: «Одно из важных направлений работы университета – взаимодействие с Фондом «Росконгресс» в рамках экспертного и информационно-аналитического обеспечения крупнейших конгрессных и международных мероприятий, проводимых под патронатом Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Университет более 10 лет успешно реализует различные формы взаимодействия с Фондом «Росконгресс». Перспективы развития нашей совместной работы включают в себя продвижение экспертного и аналитического направления на отраслевом уровне, а также развитие Центра консалтинга и экспертизы проектов на базе СПбГЭУ в рамках развития нашего стратегического партнерства».