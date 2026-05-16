«Евровидение-2026». Онлайн-трансляция

Пришла очередь израильтянина Ноама Беттана и его «Michelle»: он поет о любви к девушке Мишель, которую он (наверняка по-глупости) упустил. Песня на трех языках — иврите, французском и английском: певец свободно владеет всем тремя языками, поскольку его родители родом из Гренобля.
На сцене — певица из Германии Сара Энгельс с песней на английском языке «Fire». В шоу-бизнес она попала благодаря реалити-шоу: Энгельс — финалистка 8 сезона программы «Deutschland sucht den Superstar» («Германия ищет суперзвезду»). В соответствии с названием песни сцена вся в огне. Песня не запомнится никому.
Итак, первый участник — 27-летний Сёрен Торпегор Лунн из Дании с композицией «Før vi går hjem». Классическое «Евровидение»: романтичное и местами энергичное евро-диско в кожаных штанах.
На сцене ведущие — Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски в сверкающих костюмах. Они приветствуют 10 тысяч зрителей в концертном зале. В грин-рум — комнате ожидания, оформленной в виде венской кофейни, — интервью у участников будет брать радиоведущая Эмили Басвин.
В преддверии конкурса ведущие напоминают о правилах проведения, а Михаэль Островски хвастается великолепным знанием французского языка.
Выступление Питча перемежается выходом участников на сцену — с флагами своих стран. По уровню шума в концертном зале можно оценить уровень поддержки исполнителей. Израилю, например, аплодировали куда усерднее, чем Сербии.
Итак, финал «Евровидения 2026» начался выходом певца, обеспечившего Австрии победу в прошлом году, — это JJ (Йоханнес Питч) с песней «Wasted Love».
Скандал с румынской исполнительницей был не единственным в преддверии «Евровидения 2026». Этот конкурс поставил своеобразный рекорд по минимальному числу участников за последние 20 лет. В 2016-м в «Евровидении» принимали участие 42 страны, в 2026-м — 35. Помимо России и Белоруссии, в этом году здесь недосчитались Ирландии, Исландии, Испании, Нидерландов и Словении. Эти пять стран снялись с конкурса из-за участия Израиля в знак протеста против действий правительства страны по отношению к жителям Газы.
Финал еще даже не начался — а фавориты уже определились. Победу в этом году прочат дуэту из Финляндии — Линде Лампениус и Пете Паркконену с песней «Liekinheitin». Не втором месте, по оценкам букмекеров, — певица и актриса из Австралии Дельта Гудрем с композицией «Eclipse». Третье место делят Ноам Беттан из Израиля с балладой «Michelle» и грек Акилас с песней «Ferto». Замыкает пятерку любимцев букмекеров румынская исполнительница Александра Кэпитэнеску, которая уже успела скандально прославиться с песней «Choke Me». «Придуши меня», — более 30 раз повторяет артистка. Это вызвало вопросы по поводу этичности пропаганды БДСМ-практик в песенном конкурсе, однако без последствий — композиция осталась в программе и даже, как видим, имеет шансы на победу.
Конкурс стартует в 22.00 по московскому времени: на сцену выйду 25 финалистов «Евровидения 2026» — юбилейного, 70-го по счету. За право провести конкурс у себя в стране будут бороться Дания, Германия, Израиль, Бельгия, Албания, Греция, Украина, Австралия, Сербия, Мальта, Чехия, Болгария, Хорватия, Великобритания, Франция, Молдавия, Финляндия, Польша, Литва, Швеция, Кипр, Италия, Норвегия, Румыния, Австрия.
16 мая в венском концертном зале Wiener Stadthalle пройдет финал песенного конкурса «Евровидение-2026». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Начало — в 21:30 по московскому времени.