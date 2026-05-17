Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Фото

«Евровидение-2026» выиграла Болгария: лучшие кадры с финала конкурса

Секс-символ Голливуда: самые яркие роли Меган Фокс
Сестра короля поп-музыки и символ эпохи. Джанет Джексон — 60
Эрнст, Познер, Рост. Кто пришел на прощание с телеведущим Молчановым
Трудности перевода и роковые искушения: о чем снимает София Коппола

В Вене завершился юбилейный 70-й конкурс «Евровидение». В этом году в финал вышли 25 стран. Автоматическими финалистами стали Австрия как страна-хозяйка, а также Франция, Германия, Италия и Великобритания. Кроме них, в финал пробились Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва, Польша, Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.

Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. Кроме этого, в 2026-м еще пять стран решили бойкотировать «Евровидение». Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения в последний момент отказались от участия из-за нежелания организаторов исключить Израиль. Это стало крупнейшим бойкотом в истории конкурса.

Фаворитом букмекеров в этом году была Финляндия, которую представлял дуэт скрипачки Линды Лампениус и вокалиста Пете Паркконена. Второе место отдавали конкурсантке из Австралии Дельте Гудрем с песней «Eclipse». А замыкал тройку грек Акилас с композиуей «Ferto».

Победителем же «Евровидения-2026» стала представительница Болгарии Дара с танцевальной песней «Bangaranga». Она опередила Ноама Беттана из Израиля.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!