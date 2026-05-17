«Евровидение-2026» выиграла Болгария: лучшие кадры с финала конкурса

В Вене завершился юбилейный 70-й конкурс «Евровидение». В этом году в финал вышли 25 стран. Автоматическими финалистами стали Австрия как страна-хозяйка, а также Франция, Германия, Италия и Великобритания. Кроме них, в финал пробились Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва, Польша, Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.

Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. Кроме этого, в 2026-м еще пять стран решили бойкотировать «Евровидение». Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения в последний момент отказались от участия из-за нежелания организаторов исключить Израиль. Это стало крупнейшим бойкотом в истории конкурса.

Фаворитом букмекеров в этом году была Финляндия, которую представлял дуэт скрипачки Линды Лампениус и вокалиста Пете Паркконена. Второе место отдавали конкурсантке из Австралии Дельте Гудрем с песней «Eclipse». А замыкал тройку грек Акилас с композиуей «Ferto».

Победителем же «Евровидения-2026» стала представительница Болгарии Дара с танцевальной песней «Bangaranga». Она опередила Ноама Беттана из Израиля.