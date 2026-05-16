17 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

17 мая в мире отмечают день рождения интернета. Поздравления с профессиональным праздником принимают промышленные альпинисты. А врачебное сообщество напоминает сегодня о том, как важно следить за артериальным давлением, особенно в зрелом возрасте. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 17 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 17 мая

* Всемирный день электросвязи и информационного общества

В 1865 году в Париже подписали первое международное телеграфное соглашение и основали Международный телеграфный союз. В память об этом событии ООН учредила в 2006 году Всемирный день электросвязи и информационного общества. Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям обсуждают сегодня инновации, киберугрозы и проблемы цифрового разрыва между странами.

* День рождения интернета

В этот день в 1991 году был официально утвержден единый стандарт веб-страниц — World Wide Web. До этого момента Всемирная сеть была гораздо беднее: пользователям были доступны только электронная почта, файлообмен и текстовые рассылки. С утверждением стандарта WWW началась эра Всемирной паутины — стали появляться веб-серверы, страницы и полноценные сайты.

Это не единственный праздник, посвященный сети. 4 апреля празднуют Международный день интернета, 30 сентября — день интернета в России.

* Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Гипертонию называют «тихим убийцей»: она долго протекает без явных симптомов, а ее первые проявления (головные боли, усталость, тревога) легко спутать с последствиями напряженного графика. Вопреки стереотипу, это не только болезнь пожилых — в XXI веке гипертония помолодела. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией призван повысить осведомленность о заболевании. Главные способы контроля — регулярное измерение давления и профилактические осмотры. Врачи в этот день проводят акции для пациентов, чтобы рассказать о профилактике, диагностике и способах контроля давления.

* Международный день пульмонолога

Пульмонологи — это специалисты, которые лечат бронхиальную астму, ХОБЛ и другие болезни легких. В 2020 году они первыми приняли на себя удар пандемии коронавируса. Пульмонологи призывают не забывать о своевременном обследовании органов дыхания и регулярных профилактических осмотрах.

* Всемирный день памяти жертв СПИДа

Дата отмечается ежегодно в третье воскресенье мая, с 1987 года — при поддержке ВОЗ. Символ дня — красная ленточка. Этот день — не просто дань памяти людям, умершим от заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом, а способ привлечь внимание общества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, поддержать людей, живущих с ВИЧ и повысить информированность о мерах профилактики.

Благодаря современной терапии ВИЧ стал хроническим, но не смертельным заболеванием. Однако эпидемия продолжается: в настоящее время около 40 млн людей живут с ВИЧ . Цель, заявленная в 2016 году на Генеральной Ассамблее ООН, — покончить со СПИДом к 2030 году.

* День промышленного альпиниста

17 мая 2001 года Министерство труда и социального развития РФ впервые официально утвердило описание профессии «промышленный альпинист». Специалисты этого профиля выполняют на высоте монтаж, ремонт, мойку окон. Сама профессия существовала и раньше (например, в советское время были скалолазы-монтажники). Работа промышленного альпиниста требует не только смелости и хорошей физической подготовки, но и знаний специфики разных видов монтажных работ, а также строгого соблюдения техники безопасности.

Необычные праздники 17 мая • День грецкого ореха. Появился в 1958 году в США по просьбе фермеров. В праздник диетологи рассказывают о пользе грецкого ореха, а кафе предлагают эксклюзивные блюда с его добавлением. • День барахольщика. Праздник посвящен людям, которые видят ценность в старых вещах: коллекционируют их, реставрируют и дают им вторую жизнь. В США этот день известен как National Pack Rat Day, что отражает стереотип о людях, хранящих ненужные вещи. Еще его называют «Днем Плюшкина».

Что отмечают в разных странах 17 мая

День военно-морского флота — Аргентина. Сегодня аргентинцы вспоминают решающую морскую победу в войне за независимость. В 1814 году аргентинские корабли разгромили испанский флот в битве при Монтевидео. В честь этого события в стране установили праздник.

День святости семьи и уважения к родителям — Грузия. Праздник отмечается с 2014 года по инициативе Католикоса-Патриарха Илии II. В этот день верующие собираются на молебен в соборе Кашвети в Тбилиси, после чего проходят торжественным шествием к кафедральному собору Святой Троицы.

Дeнь матери — Киргизия. В этот день по всей стране мамы принимают поздравления, цветы и подарки. Праздник призван привлечь внимание к огромной роли материнства и благополучию семей с детьми.

День освобождения — Демократическая Республика Конго. 17 мая 1997 года произошел военный переворот, положивший конец долгому правлению диктатора Мобуту Сесе Секо. С тех пор эта дата считается в стране государственным праздником и официальным выходным днем.

Религиозные праздники 17 мая

* День памяти мученицы Пелагии Тарсийской

Святая Пелагия родилась в конце III века в Малой Азии в богатой языческой семье. Когда она подросла, то стала настоящей красавицей. В девушку влюбился наследник императора Диоклетиана, но она отказала ему, потому что тайно приняла христианство и решила посвятить себя Богу. Разгневанная мать донесла жениху, что Пелагия — христианка. Юноша, зная ее твердость и понимая, что она не отречется, покончил с собой. Мать же в ярости передала дочь императору. Диоклетиан сам пленился красотой Пелагии и предложил ей стать его женой, но вновь получил отказ. За это святую подвергли жестокой казни. На месте захоронения мученицы впоследствии воздвигли церковь.

Народные праздники 17 мая

* Пелагея Заступница

На Руси святую мученицу Пелагию Тарсийскую прозвали Заступницей. К ней обращались с молитвами незаслуженно обиженные люди и девушки, хранившие чистоту.

В этот день крестьяне совершали вечерний обряд на защиту огорода. Брали треснувший горшок, наполняли его крапивой и ставили посередине самой важной грядки. Считалось, что такое «пугало» прогонит не только огородных вредителей, но и недобрых людей, завистников и врагов. А еще на Пелагею начинали делать деревянные заготовки для ложек, то есть «били баклуши» — работа считалась простой, требующей лишь начальной сноровки. Поэтому позже выражение стало синонимом безделья.

Именины 17 мая

* Антон;

* Афанасий;

* Кирилл;

* Мария;

* Никита;

* Пелагея.

Приметы: что можно и что нельзя делать 17 мая

Приметы о погоде

Если журавли вьют гнездо на самой макушке дерева — лето будет холодным и дождливым.

Много майских жуков — к засухе.

Весь день ливень — жди урожайного года.

Воробьи ведут себя беспокойно — к ветреной погоде.

На кустах терна распустились цветы — весь май будет холодным.

Что можно делать 17 мая

* Помолиться святой Пелагее о заступничестве.

* Погадать на суженого: на Пелагею девушки старались выяснить имя будущего избранника.

* Угостить друг друга сладким — по окончании работы было принято ходить в гости.

Что нельзя делать 17 мая

* Обижать птиц — нельзя кидать в них камнями.

* Брать в руки острые предметы: считалось, что в этот день легко получить травму.

* Стричь ногти и волосы: по народному поверью, это могло привести к потере здоровья и материального благополучия.

* Дарить подарки: под запретом были любые презенты. Исключение составляла деревянная ложка — она считалась оберегом.

* Передавать вещи через порог: это сулило беду и несчастье для дома.

* Брать или давать в долг: такие действия могли привести к финансовым потерям.

Лунный календарь 17 мая

Фаза Луны: растущая, 1-й и 2-й лунный день.

Луна в знаках Телец и Близнецы.

По прогнозам астрологов, день идеально подходит для любых начинаний. Активность рекомендуется проявлять во второй половине суток. Успех принесут коллективные проекты, торговля, операции с недвижимостью, переговоры и новые деловые контакты. А вот судебные и налоговые дела, а также разговоры с начальством лучше отложить из-за риска конфликтов.

Любые домашние дела – от уборки до ремонта – привлекут в дом гармонию. Звездные расклады сулят удачу в финансовых операциях. Однако спонтанных покупок стоит избегать. В любви и общении астрологи советуют сдерживать эмоции: иначе легко может вспыхнуть ссора. Будьте щедры и добры – добро вернется десятикратно. Кстати, этот совет подходит на все случаи жизни, независимо от конфигурации небесных светил.

17 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 17 мая

* 1642 год — основан город Монреаль.

* 1727 год — на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра Великого.

* 1792 год — 24 брокера, прятавшиеся от палящего солнца в тени раскидистого дерева, основали Нью-Йоркскую фондовую биржу. Сегодня на этом месте расположена Уолл-стрит.

* 1861 год — первое в мире туристическое бюро организовало поездку группы из Лондона в Париж.

* 1866 год — основано Русское техническое общество.

* 1887 год — началась первая стачка шахтеров Донбасса.

* 1929 год — в Филадельфии поймали главу торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне.

* 1940 год — фашистские войска захватили столицу Бельгии Брюссель.

* 1954 год — Верховный суд США объявил незаконной расовую сегрегацию в школах.

* 1959 год — на Кубе начали раздавать землю крестьянам.

* 1980 год — в США на экраны кинотеатров вышел фильм «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».

* 2009 год — вышла первая версия компьютерной игры Minecraft, ставшей одной из самых популярных в мире.

Кто родился 17 мая

* В 1749 году родился Эдвард Дженнер — английский врач, создатель вакцины против оспы.

* В 1820 году родился Сергей Соловьев — русский историк, автор «Истории России с древнейших времен».

* В 1904 году родился Жан Габен — французский актер театра и кино, лауреат премии «Сезар».

* В 1941 году родилась Елизавета Никищихина — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.

* В 1946 году родилась Галина Старовойтова — советский и российский политик, лидер движения «Демократическая Россия».

* В 1950 году родилась Валерия Новодворская — советский и российский политик, публицист, диссидентка.

Кто скончался 17 мая • В 1510 году умер Сандро Боттичелли — итальянский живописец эпохи Возрождения. • В 1727 году умерла Екатерина I — российская императрица (1725-1727), вторая жена Петра I. • В 1986 году умерла Людмила Пахомова — советская фигуристка, олимпийская чемпионка, тренер.

Кто отмечает дни рождения 17 мая

* 80 лет исполняется Удо Линденбергу — немецкому рок-певцу, писателю и художнику.

* 73 года исполняется Касыму-Жомарту Токаеву — президенту Казахстана.

* 56 лет исполняется Анжелике Агурбаш — белорусской и российской певице, актрисе, модели.

* 46 лет исполняется Ксении Новиковой — российской певице, солистке группы «Блестящие».

* 34 года исполняется Дмитрию Журавлеву — российскому актеру, блогеру, комику и телеведущему.