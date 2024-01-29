«Энергия для людей»: Порядка 123 тысяч гостей приняли участие в Дне энергетики на международной выставке-форуме «Россия»

День энергетики состоялся на Международной выставке-форуме «Россия» под девизом «Энергия для людей». В рамках деловой программы эксперты рассказали о прошлом, настоящем и будущем российской энергетики, обсудили вопросы развития Топливно-энергетического комплекса. Для гостей и участников были организованы разнообразные образовательные, культурные, спортивные и гастрономические мероприятия. Общее количество посетителей превысило 123 тысяч человек.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил значимость энергетической отрасли и живой интерес широкой общественности к сфере энергетики. «День энергетики на международной выставке-форуме «Россия» собрал на одной площадке профессионалов отрасли и большое количество молодых людей и семей, которые интересуются достижениями нашей страны в этом направлении. Обширная мультиформатная программа привлекла большое внимание гостей и участников выставки-форума. Участие в подготовке и проведении отраслевого дня позволило компаниям-лидерам топливно-энергетического комплекса представить широкой аудитории свои последние разработки, которыми может гордиться вся наша страна. Мы смогли в очередной раз убедиться в единстве представителей отрасли и ее технологическом лидерстве».

Открыл День энергетики Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, который вручил представителям ТЭК государственные и ведомственные награды за вклад в развитие энергетики. «Российский ТЭК демонстрирует успехи на мировой арене, является одним из лидеров по всем направлениям – добыче нефти, газа, угля, производства электроэнергии. Наши отрасли работают устойчиво, и нам хотелось бы показать, как мы работали последние 20 лет, каких успехов достигли», – заявил в приветственном слове Николай Шульгинов. Также в рамках церемонии открытия отраслевого дня состоялся запуск трех модернизированных энергоблоков Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС суммарной мощностью 1390 МВт. Министр энергетики по ВКС дал команду на пуск энергоблоков.

Продолжилась программа Дня энергетики мероприятием, приуроченным к презентации Проекта «Храним огонь Победы» и 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и освобождению Ленинградской области. На презентации состоялось прямое включение с места зажжения первого в 2024 году нового Вечного огня и его появление в режиме реального времени на ресурсе «Храним огонь Победы» (вечныйогонь.рус). Ресурс объединил на интерактивной карте все мемориалы с Вечными огнями и Огнями памяти.

Центральным событием деловой программы Дня энергетики стала пленарная сессия «ТЭК России: новые возможности для развития», где с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака эксперты отрасли в открытом формате обсудили приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет, возможности развития в каждой отрасли топливно-энергетического комплекса. В сессии также приняли участие заместитель председателя правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, Председатель Комиссии по горнопромышленному комплексу РСПП Владимир Рашевский, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, Председатель Правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин, генеральный директор ООО «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай, Председатель Правления, генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов, генеральный директор ООО «РН-Ванкор» Владимир Чернов, которые рассказали о ТЭК как об основе роста экономики России и повышении качества жизни ее граждан. Модератором выступил Президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

Деловая программа Дня энергетики продолжилась экспертными панелями «Электроэнергетика как драйвер роста экономики» и «Новые стратегии для нефтегазового комплекса» с участием представителей Министерства энергетики Российской Федерации и компаний-лидеров российского ТЭК.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе пленарной сессии отметил, что сегодня атомная отрасль в России имеет три точки опоры. Это ядерно-оружейный комплекс, атомная энергетика, а также различные проекты и программы технологического суверенитета. «Атомная отрасль – одна из самых молодых на планете. В этом году мы отметим 70 лет атомной энергетики – в день, когда в СССР была запущена первая АЭС в Обнинске. Сегодня каждая пятая лампочка в нашей стране горит благодаря атомной электростанции. Мы – лидеры глобального рынка, строим по всему миру, являемся чемпионами по обогащению урана, лидерами по его запасам и добыче. И все наши атомные технологии являются суверенными. Мы продолжаем развивать атомные технологии и лидируем в их экспорте», – подчеркнул Алексей Лихачев.

Продолжилась программа Дня энергетики в павильоне «АТОМ», где чествовали работников атомной отрасли, в этом году отмечающих золотую или серебряную свадьбу. 55 пар со всей страны в торжественной обстановке отметили 25- и 50-летние юбилеи супружеской жизни. Поздравили золотых и серебряных юбиляров генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Кроме того, в ходе деловой программы в павильоне «Нефть», отражающим историю развития отечественного топливно-энергетического комплекса, состоялся мастер-класс с народным художником России Никасом Сафроновым, в котором принял участие Вице-премьер. Также Александр Новак пообщался с детьми и молодыми специалистами предприятий Компании «ЛУКОЙЛ» в Московском регионе.

В течение всего Дня энергетики гостей ждала спортивно-зрелищная, культурная и гастрономические программы, состоялся фестиваль энергии и спорта «Заряжай» с участием звезд спорта и фигурного катания. Завершился День энергетики праздничным концертом, в котором приняли участие все гости площадки.

Организаторы Дня энергетики – Правительство Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», оператор – Фонд Росконгресс.