Трамп допустил продление перемирия между РФ и Украиной. Военная операция, день 1536-й

🔴Коррупционный скандал не позволяет Владимиру Зеленскому заключить мир с Россией, пишет издание Strategic Culture.
«Продолжение конфликта означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета. А мир — это означает конец прибыльного бизнеса», — говорится в публикации.
В Курской области за прошедшие сутки сбили 119 украинских беспилотников, 138 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В Австралии замалчивают военные преступления Киева, заявил посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
«Остается высоким уровень политической поддержки, информационный фон в стране по-прежнему носит антироссийский характер, замалчиваются военные преступления киевского режима», — отметил он в беседе с РИА Новости.
В Белгородском округе объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожено три дрона ВСУ, сообщил штаб обороны республики.
❗В Шебекино Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен боец подразделения «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Орловской области за прошедшие сутки уничтожены 10 беспилотников ВСУ, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
❗Около 20 военнослужащих ВСУ, отправленных к Мирополью Сумской области изображать присутствие украинских войск, дезертировали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Военнослужащие группировок «Центр» и «Южная» 9 мая подняли копии Знамени Победы над Красноармейском, Гришино и Северском в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Над Тульской областью прошедшей ночью сбили еще три украинских беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил он.
🔴Отношения Украины и Евросоюза достигли худшего уровня с начала СВО, Владимир Зеленский своей риторикой рискует оттолкнуть партнеров, пишет Politico.
«Зеленский стал чаще читать нотации европейским лидерам. В этом году он ощутимо изменил свой тон в общении с союзниками, который стал более резким и надменным», — отмечается в публикации.
Свыше 5640 граждан Украины приехали в Россию в первом квартале 2026 года, что на 214 больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, подсчитало ТАСС.
❗ВСУ атаковали FPV-дронами село Борщово в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🔴США будут готовы направить своих переговорщиков с новым визитом в Москву, если это будет содействовать продвижению процесса урегулирования на Украине, заявил Дональд Трамп.
«Я бы сделал это. Если решу, что это поможет, я сделаю это», — сказал он.
Дональд Трамп допустил, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.
«Это может произойти. Было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией остановилась», — отметил он в разговоре с журналистами.
⚡️ 9 мая началось объявленное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие между Россией и Украиной, оно продлится до 11 мая включительно. Обе стороны поддержали инициативу главы Белого дома. О нарушении режима прекращения огня официально пока не сообщалось.
Сегодня 1536-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.