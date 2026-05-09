Трамп допустил продление перемирия между РФ и Украиной. Военная операция, день 1536-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1536-й день
Между Россией и Украиной 9 мая началось объявленное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие. Глава Белого дома допустил, что оно может быть продлено, и выразил готовность направить своих переговорщиков с новым визитом в Москву. О нарушении режима прекращения огня официально пока не сообщалось. Однако губернатор Брянской области Александр Богомаз уже заявил о пострадавшем мирном жителе в результате атаки беспилотника ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:18

🔴Коррупционный скандал не позволяет Владимиру Зеленскому заключить мир с Россией, пишет издание Strategic Culture.

«Продолжение конфликта означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета. А мир — это означает конец прибыльного бизнеса», — говорится в публикации.

9:11

В Курской области за прошедшие сутки сбили 119 украинских беспилотников, 138 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:00

В Австралии замалчивают военные преступления Киева, заявил посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

«Остается высоким уровень политической поддержки, информационный фон в стране по-прежнему носит антироссийский характер, замалчиваются военные преступления киевского режима», — отметил он в беседе с РИА Новости.

8:49

В Белгородском округе объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:49

Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожено три дрона ВСУ, сообщил штаб обороны республики.

8:45

В Шебекино Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен боец подразделения «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:41

В Орловской области за прошедшие сутки уничтожены 10 беспилотников ВСУ, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

8:33

❗Около 20 военнослужащих ВСУ, отправленных к Мирополью Сумской области изображать присутствие украинских войск, дезертировали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:18

Военнослужащие группировок «Центр» и «Южная» 9 мая подняли копии Знамени Победы над Красноармейском, Гришино и Северском в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

8:11

Над Тульской областью прошедшей ночью сбили еще три украинских беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил он.

8:09

🔴Отношения Украины и Евросоюза достигли худшего уровня с начала СВО, Владимир Зеленский своей риторикой рискует оттолкнуть партнеров, пишет Politico.

«Зеленский стал чаще читать нотации европейским лидерам. В этом году он ощутимо изменил свой тон в общении с союзниками, который стал более резким и надменным», — отмечается в публикации.

8:05

Свыше 5640 граждан Украины приехали в Россию в первом квартале 2026 года, что на 214 больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, подсчитало ТАСС.

8:04

❗ВСУ атаковали FPV-дронами село Борщово в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.

8:03

🔴США будут готовы направить своих переговорщиков с новым визитом в Москву, если это будет содействовать продвижению процесса урегулирования на Украине, заявил Дональд Трамп.

«Я бы сделал это. Если решу, что это поможет, я сделаю это», — сказал он.

8:02

Дональд Трамп допустил, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.

«Это может произойти. Было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией остановилась», — отметил он в разговоре с журналистами.

8:01

⚡️ 9 мая началось объявленное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие между Россией и Украиной, оно продлится до 11 мая включительно. Обе стороны поддержали инициативу главы Белого дома. О нарушении режима прекращения огня официально пока не сообщалось.

8:00

Сегодня 1536-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
