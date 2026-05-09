С бойцами СВО и солдатами из Северной Кореи. Как прошел парад Победы

Путин: победа всегда была и всегда будет за нами

Парад Победы на Красной площади завершился в Москве: после пролета пилотажных групп президент Владимир Путин пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры. Как прошел парад, кто приехал в Москву и какие заявления прозвучали — в материале «Газеты.Ru».

Парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в 10:00 мск под бой курантов. Под «Священную войну» вынесли государственный флаг России и знамя Советского Союза. Парадом впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев, принимал — министр обороны Андрей Белоусов.

В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что идет о «террористической угрозе» со стороны Украины. При этом накануне Дня Победы президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Москвой и Киевом . Российские власти подтвердили, что оно продлится с 9 по 11 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, попыток сорвать празднование не было.

«Ничего не пытались, все хорошо», — отметил представитель Кремля.

Несмотря на отсутствие техники на самом параде, в трансляции показали современные разработки, включая боевой лазерный комплекс «Пересвет», а также работу беспилотных расчетов «Герань» и «Иноходец» . Кроме того, видеоряд включал кадры дежурства Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

По брусчатке на Красной площади прошли пешие расчеты, включая более тысячи участников спецоперации, а также курсанты военных училищ и военнослужащие разных родов войск. Впервые в параде приняли участие подразделения беспилотных систем, также в составе в составе парадных расчетов шли военнослужащие КНДР. Завершилось шествие пролетом пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Что сказал Путин

Речь президента России Владимира Путина на параде длилась 8,5 минуты. Он назвал День Победы главным и священным праздником страны и подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается делом чести для граждан. Он отметил, что именно советский народ сыграл решающую роль в разгроме нацизма и спас мир.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа — то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что нацисты вероломно напали на СССР, планируя захватить его богатейшие ресурсы и полностью уничтожить культуру страны, поработив советский народ.

«Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все. Кроме одного — того, что называется русским характером и силой духа советского народа», — добавил Путин.

Он также выразил уверенность, что подвиг героев ВОВ вдохновляет участников спецоперации на Украине, которые «противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО».

«У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в Победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным Силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!» — отметил президент.

Он также предложил почтить память павших минутой молчания.

Гости из-за границы

На параде присутствовали зарубежные лидеры, в том числе президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Москву также прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, главы Лаоса Тхонглун Сисулит, Южной Осетии Алан Гаглоев, Абхазии Бадра Гунба и руководство Республики Сербской.

Лукашенко после парада Победы в Москве поздравил россиян с 9 Мая и подчеркнул, что этот праздник невозможно отменить или омрачить.

«Как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто не сможет помешать празднованию этой великой Победы. Это наше достояние терять нельзя», — заявил Лукашенко журналистам.

После завершения парада Владимир Путин вместе с иностранными гостями возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем участники направились на официальный прием в Кремль, где запланирована серия двусторонних встреч.