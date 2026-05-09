В Германии уклонились от ответа на вопрос, кто освободил Европу от нацизма: на брифинге представитель правительства Штеффен Майер сослался на «историческую задокументированность», не упомянув СССР и Красную армию. Почему Берлин избегает прямых формулировок, как это связано с риторикой властей и что стоит за такими заявлениями — в материале «Газеты.Ru».

Забвение с милитаристским уклоном

На правительственном брифинге в Берлине представитель кабмина Штеффен Майер уклонился от прямого ответа на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

Поводом стала публикация канцлера Фридриха Мерца к годовщине капитуляции нацистской Германии. Он поздравил граждан с днем освобождения от нацизма, однако в обращении не упомянул роль Красной армии, что вызвало резкую реакцию в соцсетях .

В своем посте Мерц отметил, что 8 мая 1945 года «принесло освобождение» миллионам людей, Германии и Европе, и призвал «никогда не забывать, к чему приводит ненависть».

Пользователи обратили внимание, что в тексте не названы те, кто именно освободил Германию и Европу от нацизма. Отдельное недовольство вызвал запрет советской символики на военных мемориалах в Берлине в период с 8 по 9 мая — это решение в комментариях назвали «трусостью». Журналисты уточнили у Майера, намеренно ли канцлер ушел от упоминания Советского Союза.

«Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X», — пояснил Майер.

При этом когда вопрос задали напрямую, он ответил: «Это исторически четко задокументировано». В ответ на просьбу назвать освободителей вслух Майер предпочел отмолчаться.

Реакция Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывания Мерца, заявив, что в поздравлении с днем освобождения от нацизма он «запамятовал, кто на кого напал и кто кого освобождал» 80 лет назад. По ее словам, игнорирование решающей роли Советского Союза в победе над нацизмом — это попытка исказить восприятие истории у молодых поколений.

«Как и руководство Японии, поминая жертв Хиросимы и Нагасаки, забывает, кто конкретно сбросил на них ядерные бомбы, так и Мерц запамятовал, кто на кого напал и кто кого освобождал», — отметила Захарова.

Она выразила уверенность, что подобная риторика направлена на аудиторию, не имеющую личного контакта с ветеранами и получающую информацию преимущественно из интернета.

«Все это делается для того, чтобы индуцировать, говоря простым русским языком, задурить голову молодым поколениям, которые выросли без прямого контакта с ветеранами в своих семьях, кто черпает информацию из интернета», — объяснила она.

Представитель МИД также заявила о возможном дальнейшем искажении исторической повестки. «Дальше будет хуже: будут рассказывать, что на спящий Берлин вероломно напала Красная армия, а Гитлер освободил мир от насилия», — выразила свое мнение она.

В завершение Захарова призвала «держаться курса, сохранять историческую память, образовывать подрастающее поколение и отстаивать национальные интересы».

К чему готовится Берлин

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявлял, что Германия ускоренно наращивает военный потенциал и готовится к возможному противостоянию с Россией . По его словам, власти страны активно увеличивают финансирование оборонной сферы, в том числе за счет заемных средств.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов считает, что кабинет Мерца намерен провести военную реформу и усилить бундесвер до уровня самых мощных вооруженных сил в Европейском союзе . По его оценке, рост военных расходов может отразиться на населении, поскольку средства будут перераспределяться из гражданского сектора, однако это вряд ли остановит власти.

Политолог-германист Егор Белячков полагает, что нынешний курс связан и с внутренними причинами: немецкие власти стремятся нивелировать последствия накопившихся социально-экономических проблем, которые долгое время не решались.

С резкой критикой действий германского правительства выступил бывший депутат бундестага от крайне-правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Он назвал Мерца «самым худшим канцлером за всю историю послевоенной Германии» и заявил, что к власти тот пришел «путем манипуляций и подкупа».

«То, что творит верхушка Германии, поддерживает на сегодняшний день только 15% населения … Он самый худший канцлер за всю историю, я не знаю, может быть, и в мире, но за всю историю послевоенной Германии [точно]… И то, что они нагнетают и говорят против России, по моему ощущению, оно никакого отношения к России не имеет. Они просто пытаются оправдать свой этот шабаш, который они устроили», — сказал Гердт.

По его словам, нынешняя верхушка Германии разрушила экономику страны, образование и другие сферы.