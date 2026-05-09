Парад Победы на Красной площади. Онлайн

Гости парада отправились в Александровский сад.
После завершения парада Победы на Красной площади Владимир Путин прошел вдоль трибун, пожал руки и пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, бойцами СВО, юнармейцами и другими почетными гостями.
Парад Победы на Красной площади завершился пролетом пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
Военнослужащие войск беспилотных систем впервые участвуют в параде Победы на Красной площади.
По брусчатке Красной площади прошел также расчет военнослужащих — участников специальной военной операции, прибывших в Москву на парад в честь 81-й годовщины Победы. Бойцы несли знамена группировок войск, задействованных в спецоперации, и военных округов.
Расчет военнослужащих КНДР впервые прошел по брусчатке Красной площади на параде Победы. Северокорейские военные проявили мужество и героизм при освобождении Курской области от ВСУ — их профессионализм отмечал и президент России Владимир Путин.
Пешие парадные расчеты начали движение. Открывают шествие в этом году курсанты военного института имени Александра Невского.
В ходе трансляции парада Победы на Красной площади показали боевой лазерный комплекс «Пересвет». Также зрители увидели боевую работу беспилотных расчетов «Герань» и «Иноходец» ВС России. Трансляция включила кадры несения боевого дежурства расчетами Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.
Выступление Владимира Путина на параде в честь 81-й годовщины Победы на Красной площади продлилось 8,5 минуты, сообщил ТАСС.
Самой продолжительной была речь президента в 2022 году — 11 минут. В 2023-м и в 2020-м (тогда из-за пандемии парад провели в июне) выступления длились 10 и 9 минут соответственно. Прошлогодняя речь также заняла около 8,5 минуты.
В ходе трансляции парада на Красной площади показали работу военнослужащих ВС России, выполняющих задачи в зоне спецоперации.
❗️«Победа всегда была и будет за нами!» — заявил Владимир Путин и поздравил всех присутствующих с Днем Победы.
Президент подчеркнул, что Россия свято чтит память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях.
«Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас — дело чести», — добавил он.
По словам президента, именно забота о Родине сплачивает весь российский народ.
Владимир Путин отметил, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которую поддерживает весь блок НАТО, и, несмотря на это, они идут вперед. Президент подчеркнул, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников специальной военной операции. Герои СВО, по словам главы государства, продолжают движение вперед.
Владимир Путин призвал почтить память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
«Объявляется минута молчания», — сказал глава государства, обращаясь к гостям и участникам парада.
Под звуки метронома люди на трибунах поднялись, отдавая дань подвигу героев и скорбя о погибших.
Путин заявил, что нацисты вероломно напали на СССР, стремясь истребить и поработить его многонациональный народ. По словам президента, гитлеровцы планировали геноцид всех наций Советского Союза, но не учли русского характера и силы духа советского народа.
Президент отметил, что русский солдат в годы Великой Отечественной войны понес колоссальные жертвы ради свободы и достоинства народов Европы. Владимир Путин также назвал начало войны одной из самых скорбных дат в истории России.
Владимир Путин заявил, что россияне свято чтут наследие и заветы солдат Победы. Сохранение памяти о войне он назвал делом чести для граждан страны. Президент подчеркнул: именно советский народ спас весь мир от нацизма.
Владимир Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы, назвав его священным и главным праздником.
❗️ Министр Белоусов доложил верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о готовности расчетов к торжественному параду.
В строю на Красной площади более 1000 военнослужащих – участников спецоперации. Министр завершил объезд войск и отправляется к трибуне для доклада президенту Владимиру Путину.
Парад Победы на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины принимает министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Впервые парадом Победы на Красной площади командует главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев. Он был назначен на эту должность в мае 2025 года, сменив генерала армии Олега Салюкова, который перешел на пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ.
Открыл шествие бой курантов над Спасской башней. Под оркестровое исполнение легендарной композиции «Священная война» на брусчатку вынесли государственный флаг Российской Федерации и знамя Советского Союза — страны-победительницы.
Парад Победы начался в Москве.
Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны перед началом парада Победы в Москве.
На Красную площадь прибыли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Военнослужащие Корейской народной армии готовятся пройти отдельной коробкой на параде Победы в Москве. Вместе с бойцами из КНДР по брусчатке Красной площади пройдут участники СВО, курсанты военных училищ и военнослужащие всех видов и отдельных родов войск ВС России.
Президент Республики Сербской Синиша Каран заявил, что для него большая честь присутствовать на параде Победы в Москве. Он поздравил россиян с 9 Мая, назвав этот день великим и объединяющим праздником. Каран также поблагодарил за возможность обратиться к российскому народу и выразил намерение лично поздравить Владимира Путина.
На Красной площади заканчиваются последние приготовления к параду Победы. В первых рядах трибун — ветераны специальной военной операции и Герои России.
Парад откроет вынос Знамени Победы. Его пронесет знаменная группа роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Пешие парадные расчеты уже движутся к Кремлю, сообщил телеканал «Звезда».
Тем временем в ряде регионов России парады Победы уже прошли, первый из них состоялся в Южно-Сахалинске, самой восточной точке страны. Также торжественные марши состоялись в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге.
Президент России Владимир Путин выступит на параде с речью, сообщили в Кремле.
«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет», — анонсировал Дмитрий Песков.
Кроме того, после парада у российского лидера запланирован «целый марафон двусторонних встреч». Накануне, 8 мая, он уже провел в Кремле переговоры с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Москву в День Победы посетят:
▪️президент Абхазии Бадра Гунба с супругой
▪️президент Белоруссии Александр Лукашенко
▪️президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
▪️президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
▪️верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
▪️премьер-министр Словакии Роберт Фицо
▪️президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
▪️президент Южной Осетии Алан Гаглоев
▪️президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
▪️председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой
▪️председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой
Накануне Дня Победы президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии России и Украины — оно продлится 9, 10 и 11 мая.
Информацию подтвердили в Кремле, подчеркнув, что во время перемирия должен состояться обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать перемирие при условии отсутствия ударов со стороны России. Позже он также подписал указ, «разрешающий» проведение парада в Москве. В Кремле шутку не оценили.
«Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне, начнется на Красной площади в Москве в 10:00 мск.
В этом году парад пройдет без военной техники, также не будут участвовать суворовцы, нахимовцы и кадеты. В Минобороны России объяснили это решение «текущей оперативной обстановкой». В Кремле пояснили, что речь идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.