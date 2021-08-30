Дачной амнистии добавят пять лет

Дачную амнистию предложили продлить до 1 марта 2031 года. Соответствующий законопроект 30 августа внесли в Госдуму председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, представляющие партию «Единая Россия». Упрощенный режим регистрации дачных участков и домов также планируется расширить.

В Госдуму в понедельник, 30 августа, внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Документ также предполагает расширение упрощенного режима регистрации дачных участков и домов. Его авторами стали глава комитета по госстроительству и законодательству нижней палаты парламента Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак (оба представляют партию «Единая Россия»).

«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет», — сообщил Крашенинников на пресс-конференции в ТАСС. Таким образом, действие упрощенного порядка оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома может быть продлено до 1 марта 2031 года.

Крашенинников добавил, что новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (до 14 мая 1998 года) на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

Законопроект также нацелен на защиту прав наследников – как пояснил глава думского комитета, дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. При этом наследник должен предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Право бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками, согласно документу, предлагается признавать правом собственности в силу закона (независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли). Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года (до вступления в силу Земельного кодекса РФ).

Инициативы Росреестра

В апреле 2021 года в Росреестре разработали законодательные поправки, упрощающие оформление прав на землю и объекты недвижимости. Основной идеей является введение возможности приватизации земельных участков, принадлежащих гражданам на праве постоянного пользования и пожизненного наследуемого владения.

В июне в Росреестре предложили сделать бессрочным упрощенный порядок оформления прав россиян на жилые, дачные и садовые дома. «У нас есть инициатива, предлагаем сделать бессрочной эту норму о дачной амнистии. Соответствующий законопроект в стадии согласования», — сообщал замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.

О дачной амнистии

Закон о «дачной амнистии» действует уже почти 15 лет и позволил более чем 14 млн граждан в упрощенном порядке оформить права на дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани и т.д. Дату окончания «дачной амнистии» неоднократно отодвигали — последний раз действие упрощенных правил продлили до 1 марта 2026 года.

У многих россиян есть дома, дачи, земельные участки, на которые невозможно получить право собственности в обычном порядке из-за отсутствия необходимых документов. «Дачная амнистия» позволяет оформить такое имущество, предоставив минимум бумаг.

Если речь идет об участке, который находился в собственности еще до 2001 года, достаточно обратиться в Росреестр с заявлением о регистрации права собственности. Заявление и прилагаемые к нему документы можно подать через многофункциональный центр (МФЦ), отправить по почте или в электронном виде через сайт Росреестра.

Уведомление о начале строительства подается в администрацию муниципалитета — также лично, по почте, через МФЦ или портал госуслуг, если есть такая возможность.

Для регистрации дома в упрощенном порядке в Росреестр нужно представить заявление и любые документы, подтверждающие право человека на земельный участок. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, распоряжение местной администрации о выделении земли, разрешение на строительство, документ об оплате госпошлины, а также подготовленный кадастровым инженером технический план жилого дома.

45% россиян в недавнем опросе Фонда «Общественное мнение» сообщили, что у них есть садовый, дачный или приусадебный участок. 21% респондентов хотели бы им обзавестись. Хотелось бы снять дачу 5% опрошенных.

Тех, у кого дачный или приусадебный участок есть, и тех, кто хотел бы его иметь, спросили, для чего он им нужен. Чаще всего люди отвечают, что он нужен просто для отдыха, общения с природой (33%) или чтобы обеспечить семью основными продуктами (33%). У 12% россиян за время пандемии изменилось отношение к дачной жизни: «больше стала любить дачу», «захотелось жить на даче», «туда можно выехать, там безопасно», «на даче все можно».