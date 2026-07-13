Миллионы человек требуют выгнать Аргентину с ЧМ-2026. За что ненавидят Месси и его команду?

Петицию с требованием исключить Аргентину из ЧМ-2026 подписали 2,5 млн человек

Более 2,5 млн человек подписали петицию с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира по футболу — 2026. Разгневанные фанаты заявили, что ФИФА откровенно помогает команде во главе с Лионелем Месси и ведет аргентинцев к победе в турнире. Экс-игрок сборной России Максим Деменко в беседе с «Газетой.Ru» признал, что без везения и судейских ошибок Аргентина не вышла бы в полуфинал ЧМ, однако подчеркнул, что «везет сильнейшим».

Накануне полуфинальных матчей чемпионата мира — 2026 любители футбола создали сайт argentinaout.com, где разместили петицию с требованием исключить сборную Аргентины с турнира.

За считаные часы петиция собрала больше 2,5 млн подписей.

«Выгоните сборную Аргентины! Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и Аргентине. Зачем всем остальным сборным участвовать в чемпионате мира, если победитель уже определен? Исключите Аргентину с мундиаля и дайте всем остальным равные шансы», — говорится в петиции.

Идея о подсуживании Аргентине со стороны ФИФА начала активно обсуждаться фанатами с самого начала чемпионата мира. Ролики на эту тему в соцсетях набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков, поэтому неудивительно, что такой же успех возымела петиция.

Что же не нравится миллионам любителей футбола? Разберем основные претензии.

1. У Аргентины — самые легкие соперники

Команда Лионеля Месси попала в группу с Алжиром (28-е место в рейтинге ФИФА), Австрией (24) и Иорданией (63).

В 1/16 финала аргентинцы сыграли с Кабо-Верде (67-е место), в 1/8 — с Египтом (29), а в 1/4 — со Швейцарией (19).

И только в полуфинале «альбиселесте» встретятся со своим первым сильным соперником — сборной Англии, которая занимает четвертое место в рейтинге ФИФА.

Таким образом, аргентинцам нужно провести два матча против равных себе по силе команд, чтобы завоевать титул, — полуфинал и финал.

В то же время большинство сильнейших сборных оказались в другой половине сетки и теоретически не могли встретиться с командой Месси до финала — такие, как Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Марокко и другие.

2. Судьи не заметили грубый фол Месси, который привел бы к дисквалификации

Скандальный эпизод на ЧМ произошел в первом матче Аргентины против Алжира (3:0). Месси ударил сзади шипами по ноге алжирского защитника Аиссу Манди.

Tom Weller/dpa/Global Look Press

Такой фол наказывается красной карточкой и дисквалификацией на один матч — или даже на два. Например, английский защитник Джарелл Куанса пропустит два матча за удар по ноге мексиканского футболиста Хесуса Гальярдо в матче 1/8 финала — и не сможет сыграть в полуфинале против Аргентины.

Однако в случае с нарушением Месси арбитр не стал давать даже желтую карточку. Судьи, которые работали на VAR, должны были просмотреть эпизод, но не стали сообщать главному арбитру об ошибке.

В итоге Месси доиграл матч до конца и оформил хет-трик. Также великий аргентинец принял участие в следующих встречах группового этапа, где забил еще три мяча.

3. Аргентина стала лидером по заработанным пенальти в истории чемпионатов мира

На текущем чемпионате мира судьи назначили три пенальти в пользу сборной Аргентины в шести матчах. А на предыдущем ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы получили право пробить пять пенальти — больше всех остальных команд.

Таким образом, за два последних мундиаля судьи назначили восемь пенальти в пользу сборной Аргентины.

Для сравнения: Бразилия заработала 14 пенальти за 23 участия в чемпионатах мира, а Германия — 15 пенальти за 20 мундиалей.

Благодаря резкому скачку на последних двух ЧМ Аргентина вырвалась в лидеры по числу заработанных пенальти в истории чемпионатов мира — 19. На втором месте — Испания (18), на третьем — Франция (17).

Albert Gea/Reuters

4. Судьи дают желтые карточки аргентинцам реже, чем игрокам других топовых сборных

Согласно продвинутой статистике, на момент 1/4 финала аргентинцам необходимо было совершить в среднем 20 фолов, чтобы получить желтую карточку. Они совершили 59 нарушений правил и получили только три желтых карточки.

Для сравнения: будущие соперники Аргентины по полуфиналу — англичане — получали «горчичник» в среднем за семь фолов.

Накануне 1/4 финала у сборной Англии «повисли» на карточке пять игроков — Джуд Беллингем, Деклан Райс Нико О`Райли, Марк Гехи и Джордан Хендерсон. Все они рисковали пропустить полуфинал против Аргентины в случае получения еще одного «горчичника».

В составе «альбиселесте» пропустить следующий матч мог только один футболист — защитник Гонсало Монтьель.

Впрочем, по итогам последней встречи статистика стала менее вопиющей.

В матче 1/4 финала против Швейцарии судья дал сразу три желтых карточки игрокам сборной Аргентины — все были показаны в дополнительное время, после 97-й минуты.

Это значительно изменило общую статистику — теперь у аргентинцев шесть «горчичников» за 73 официально зафиксированных нарушения — в среднем за каждый 13-й фол. Впрочем, у англичан все равно ситуация в два раза хуже.

5. Судьи допускают послабления в пользу аргентинцев

В соцсетях активно обсуждаются не только грубые ошибки, но и небольшие решения судей в пользу сборной Аргентины.

Например, главный арбитр разрешил Месси нанести удар со штрафного в тот момент, когда голкипер Кабо-Верде — Возинья — стоял в углу ворот и объяснял футболистам, как выстроить «стенку».

В том же матче защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико разбил нос и, согласно правилам ЧМ, должен был получить медицинскую помощь за пределами поля и оставить свою команду в меньшинстве на одну минуту.

Однако главный арбитр позволил врачам работать с Тальяфико прямо на поле и не давал игре возобновиться, пока защитник не вернулся в строй.

6. Джанни Инфантино чуть не заявил, что болеет за Аргентину

После эмоциональной победы Аргентины над Кабо-Верде в дополнительное время (3:2) президент ФИФА Джанни Инфантино дал сумбурное интервью на испанском языке.

«Обнимаю всю Аргентину и поздравляю ее, потому что сердце этой ночью… — здесь Инфантино похлопал себя по груди, — … хотя мы все нейтральны и поддерживаем обе команды…»

Многие болельщики расценили это как признание в любви к Аргентине со стороны президента ФИФА, которое он успел вовремя оборвать.

В сетях также распространилось видео того, как Инфантино празднует гол Аргентины в ворота Кабо-Верде вместе с главой южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингесом.

7. Соперники Аргентины регулярно жалуются на предвзятость

В матче 1/8 финала ЧМ против Египта Аргентина отыгралась со счета 0:2 и одержала итоговую победу — 3:2. При этом арбитр отменил еще один забитый мяч египтян и назначил в их ворота пенальти (который Месси не реализовал).

Автор отмененного гола сборной Египта Мостафа Зико заявил, что ФИФА тащит Аргентину к победе на чемпионате мира.

«Судья с первой минуты был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли. Мы надеялись доставить радость египетскому народу, но в итоге поздравляем Аргентину с победой на чемпионате мира.

Это сфальсифицированный турнир, и им теперь даже не нужно играть оставшиеся матчи», — заявил Зико.

Египет даже подал протест в ФИФА, который ни к чему не привел.

На стадии 1/4 финала Аргентина с трудом победила Швейцарию в дополнительное время (3:1), причем соперник с 72-й минуты играл в меньшинстве. Главный тренер швейцарцев Мурат Якин заявил, что удаление было слишком суровым наказанием.

«Везет сильнейшим»

Говорят ли все предыдущие факты о том, что ФИФА намеренно тянет Аргентину к победе на чемпионате мира? Нет.

В большинстве случаев (кроме грубого фола Месси в матче с Алжиром) решения судей были оправданы.

А тот факт, что арбитры более лояльно относятся к звездным сборным, давно никого не удивляет. ФИФА заинтересована в том, чтобы такие легенды, как Месси, проходили дальше по турнирной сетке и устанавливали новые рекорды. Это повышает интерес к трансляциям, к турниру и к футболу в целом.

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» заявил, что Аргентина не смогла бы пройти Египет в 1/8 финала без везения и судейских ошибок, но «везет сильнейшим».

«Без какого-то везения, конечно, ничего не было бы. Считаю, что были судейские ошибки, с которыми Аргентине в какой-то степени повезло, но везет сильнейшим, а Месси опять демонстрирует свой класс. Когда он внутри себя, не вовлечен в игру, мы видим, что это вообще другая Аргентина. Для нее он, наверное, талисман футбола», — считает Деменко.

Также экс-игрок сборной России предположил, что арбитры намеренно не свистят многие фолы, чтобы не сбивать темп игры, поскольку матчи часто проходят в жаркую погоду.

«Это величайший турнир мира, и игроки при такой температуре отдают на поле все силы за свою страну, показывают максимум. Арбитры это, наверное, учитывают, потому что есть остановки в середине таймов на водопой, и судьи не хотят делать в игре больше пауз. Поэтому они закрывают глаза на какие-то нарушения», — считает Деменко.