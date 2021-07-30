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Мировая экономика в зоне турбулентности: станет ли август «черным» для курса рубля

Эксперты дали прогнозы курсов доллара и евро на август

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
За последние несколько недель ведущие страны мира одна за другой объявляли об ускорении инфляции и проблемах, связанных с повторной вспышкой COVID-19 и его новым штаммом. «Газета.Ru» выяснила, как такая турбулентность скажется на курсе доллара и евро по отношению к рублю в ближайший месяц.

За последнюю неделю июля курсы EUR/RUB и USD/RUB претерпели несильные изменения. После небольшого повышения с 86,7 руб. до 87,2 руб. в период с 22 по 27 июля курс евро к 30 июля вернулся на прежнюю позицию, а доллар после легких колебаний продолжил слабеть и 30 июля впервые за месяц его курс к рублю снизился до 72,98 руб.

Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов отметил, что в данный момент наиболее привлекательно выглядят валюты России и США, так как при повышении ключевых ставок будет расти спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов (ЕЦБ недавно объявил, что сохранит прежнюю мягкую денежно-кредитную политику). Российскую валюту эксперт выделил также в силу высокой доходности рублевых гособлигаций и инвестиционной политики Фонда национального благосостояния (ФНБ).

С этим мнением согласен и начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он отметил доллар как более перспективную валюту, особенно в долгосрочной перспективе — в связи с ужесточением политики ФРС. Вместе с тем он выразил позитивный настрой и в отношении рубля:

«Традиционно «опасный» месяц для рубля пока не предвещает каких-либо негативных событий. Текущие условия для российской валюты выглядят комфортными».

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Среди основных драйверов, которые в последнее время помогли национальной валюте укрепиться, он выделил благоприятную обстановку на рынке нефти и высокий уровень процентной ставки, которая может привлечь иностранные инвестиции на российские площадки.

«Черного» августа не будет

Изменение тенденции в курсе валют от классического для августа снижения к росту отметили аналитики и других банков, таких как «Совкомбанк» и «Русский Стандарт».

В целом аналитики банков определили наиболее вероятный коридор на грядущий месяц от 71,5 до 75 для доллара и от 84,5 до 88,5 для евро. В частности:

Банк «Зенит»: 71,5-75 руб. за доллар и 84,5-88,5 руб. за евро;
Банк «Русский Стандарт»: доллар 73-75, евро 86-88;
«Совкомбанк»: 72-75 руб. к доллару и 85-88 руб. к евро.

В SberCIB Investment Research также ожидают, что по итогам августа курс рубля составит 74 за доллар и 86,5 за евро, а широкий диапазон на месяц — 73–74 рубля за доллар и 85,5-88 рублей за евро.
 
Говоря о дальнейших прогнозах, аналитик «ЮниКредит Банка» Ариэл Черный отметил, что на ближайшие кварталы и начало следующего года у национальной валюты РФ остаются перспективы для укрепления. Он аргументировал это ростом экспортных поставок нефти и, как следствие, дополнительным поступлением валютной выручки.

«Экспорт может вырасти еще на 10-20%, и это создает предпосылки для укрепления рубля», — отметил он.

По мнению Черного, негативные последствия от геополитических рисков (санкций) и пандемии постепенно должны перестать оказывать сильное давление на рубль.

Аналогично на эту ситуацию смотрит и главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Он считает, что, несмотря на стабильную в последнее время осеннюю тенденцию к снижению, в этом году рубль может показать более устойчивую положительную динамику.

По прогнозу собеседника «Газеты.Ru», осенью уровень потребительских цен может достигнуть своего пика в 7% год к году, а также спровоцировать дальнейший рост ключевой ставки до 6,75 -7%.

Вместе с тем он ожидает заметное снижение инфляции до 6,3% год к году к концу 2021-го и до целевых 4% к середине следующего года.

ЦБ волнует не курс

Большинство экспертов отметили, что для ЦБ более важным является не столько курс, сколько его невысокая волатильность. Юрий Попов добавил, что в планы Минфина на ближайшие три года входит инвестирование около 1,2 трлн рублей из ФНБ, что впоследствии может помочь рублю дополнительно укрепиться.

«Когда такое решение будет принято, Банк России сократит закупку иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом (для пополнения ФНБ) на эту сумму», — сказал стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research.

Аналитики отметили общие позитивные тренды в восстановлении российской экономики, что естественным образом влияет и на устойчивость национальной валюты.

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Собеседник «Газеты.Ru» из «Зенита», в частности, выделил рост доли резидентов на рынке внутреннего долга и соответствующее снижение объема ОФЗ, сконцентрированных в руках иностранных инвесторов. Это, в свою очередь, способствует снижению влияния потоков иностранного капитала на экономику России.
 
Однако руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев отметил несколько негативных сезонных факторов, которые могут ослабить российскую валюту: рост потребления зарубежных услуг из-за постепенного открытия границ и, в перспективе, снижение стимулирующих действий со стороны ведущих мировых центральных банков.

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