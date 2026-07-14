«Меня ждут последствия»: солист «Три дня дождя» лег в рехаб после политических выкриков на концерте

Вокалист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов лег на лечение в рехаб после того, как он сорвал концерт в Екатеринбурге высказываниями о политике и СВО и написал об отъезде из страны. В коллективе заявили, что неизвестные подмешали ему запрещенные вещества, из-за чего он не контролировал себя. Ранее Викторов поддержал проведение спецоперации, анонсировал выступления в ЛНР и ДНР и посоветовал недовольным уезжать. Что известно о скандале с участием музыканта — в материале «Газеты.Ru».

Фронтмена группы «Три дня дождя» Глеба Викторова, сорвавшего выступление в Екатеринбурге 12 июля, отправили в рехаб для лечения от наркотической зависимости. Об этом команда музыканта рассказала в его Telegram-канале.

«Это оказалось следствием безответственной работы охраны, которая была приставлена к артисту и допустила в гримерку посторонних людей! Те, в свою очередь, воспользовались прошлой зависимостью артиста и подсыпали или дали ему запрещенные вещества»,

— утверждают коллеги Викторова.

Они добавили, что сведения о прошедших в гримерку людях переданы в полицию. По словам группы, сделанные Викторовым заявления были «бессознательным бредом».

Музыканты попросили прощения у зрителей за то, что их вокалист появился на сцене в таком виде и признали, что подобное не может быть оправдано. Несмотря на ситуацию, в коллективе заверили, то « ближайший концерт 28-го июля артист проведет в своем привычном здоровом состоянии ».

Попадание Викторова в рехаб подтвердила его сестра Ева Снегирева:

«Мама мне сообщила о том, что Глеб находится на лечении. В принципе, это логично. Конечно же, я тоже переживала все это время за состояние своего брата, потому что оно было крайне измотанным. Поэтому сейчас ему необходим отдых и детокс».

Она также уточнила, что решения по сроку лечения и будущим концертам будут приняты «через пару дней, после очной встречи руководства и группы».

Что произошло на концерте?

12 июля Викторов во время концерта «Три дня дождя» в Летнем театре парка Маяковского в Екатеринбурге путался в словах и не попадал в музыку. Затем он неожиданно и вовсе прекратил петь и начал высказываться о происходящем в России. После этого ему отключили микрофон. Музыкант взял российский триколор, спустился в толпу и обратился к зрителям:

«Вы — Россия, ваши соседи. Если не вы — нам [конец]. Слава России!»

Это стало началом монолога, который часть поклонников пыталась остановить криками «Хватит болтать! Давай лучше петь». В своей речи музыкант критиковал СВО, утверждая, что «пацаны, с которыми он вырос», погибают, а также выразил мнение, будто предыдущие поколения «потеряли страну».

«Мой звукорежиссер закрывает мне микрофон. Почему я так взбешен? Казалось бы, да, че, произошло?» — возмущался артист.

Позже концерт продолжился и коллектив отыграл заключительную песню, а затем группа увела лидера со сцены.

После выступления в Telegram-канале артиста появился пост, в котором он утверждал, что из-за сказанных со сцены слов ему пришлось сбежать из России «в [черт] знает какую страну» . Публикацию удалили спустя всего три минуты. Из-за этого музыкант пожаловался, что кто-то (вероятно, члены его команды) чистит посты с критическими высказываниями.

«Ненавижу трусов. Несмотря на то что мои посты удаляют, я ненавижу трусов. <…> Все лицеприятные комментарии, адресованные мне, также удаляются»,

— писал он.

13 июля Викторов не делал никаких заявлений, а 14-го числа написал:

«Скоро еду домой. Меня ждут последствия... Но, вы запомните, что я говорил со сцены».

Подобный инцидент — не первый для Викторова. В 2023 году он также сорвал концерт, выйдя на сцену нетрезвым. Вокалист с трудом произносил слова, а в какой-то момент и вовсе упал. После этого музыканта также положили на реабилитацию, а продюсер группы Серей Шабанов (известный как Slem) объявил о приостановке работы коллектива. «Три дня дождя» возобновили выступления только в мае 2025 года.

Поддерживал СВО и выступал на Донбассе

Slem поддержал музыканта, являющегося также его другом. Он напомнил, что в прошлом вокалист поддерживал бойцов в зоне СВО:

«Когда все поливали грязью свою страну, он встал и поднял флаг на концерте первый раз тогда. Я был поражен его смелостью тогда и сколько хейта он за это огреб… <…> Всегда болел за своих людей, ездил бесплатно поддерживал ребят на фронте».

В сентябре 2022 года Викторов сравнил президента России Владимира Путина с канатоходцем, призвав граждан страны не мешать лидеру. Спустя несколько месяцев, в мае 2023 года, певец анонсировал проведение благотворительных концертов в ДНР, ЛНР и Крыму. Он также заявил о своей любви к России и предложил недовольным покинуть страну и «не дизморалить» (подрывать моральный дух, портить настроение — прим. ред.) население.

В декабре 2024 года музыкант рассказал о своей поездке в Мелитополь, где он выступил перед военнослужащими и жителями города.