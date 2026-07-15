От санкций сенатора Грэма против России пострадают Индия и Китай. Но Трамп сможет их отменить

Закон умершего сенатора Грэма о санкциях против России угрожает Индии и Китаю

Власти США готовятся усилить давление на страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. Новый двухпартийный законопроект позволяет президенту вводить пошлины до 100%, однако оставляет за ним право решать, применять ли эти ограничения на практике. Главными потенциальными целями станут Китай и Индия, тогда как для ряда других импортеров предусмотрены исключения. Инициатива уже получила поддержку Белого дома, но ее прохождение через конгресс пока не гарантировано.

Американские сенаторы представили законопроект, который позволит президенту США Дональду Трампу вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа. Основными целями инициативы станут Китай и Индия. Документ также предусматривает санкции против российского энергетического и финансового секторов, оборонной промышленности и «теневого флота», сообщают Reuters и The Wall Street Journal.

Законопроект разработали сенаторы Линдси Грэм, который умер 11 июля, и Ричард Блументаль. Он направлен на сокращение доходов России от экспорта энергоресурсов и таким образом усиление давления на Москву в связи с военными действиями на Украине.

От пошлин в 500% к компромиссу

Первоначальная версия документа предполагала обязательные пошлины в размере 500% на товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другую продукцию. После переговоров с Белым домом проект существенно смягчили.

Новая редакция позволяет Трампу вводить пошлины в размере до 100% против пяти крупнейших покупателей российской нефти и пяти крупнейших импортеров газа. Президент сможет самостоятельно определять размер ограничений, выбирать страны и участников сделок.

В то же время президент сможет отказываться от применения мер, если сочтет это соответствующим национальным интересам США.

Белый дом настаивал на сохранении за президентом максимальной свободы действий. Администрация не хотела, чтобы конгресс обязывал Трампа автоматически вводить ограничения, поскольку пошлины могут использоваться и как инструмент переговоров.

По данным Блументаля, в 2025 году крупнейшими покупателями российской нефти были Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Основными импортерами российского газа стали Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

Для стран, сокращающих закупки и приобретающих менее 15% российского газового экспорта, предусмотрены исключения. Под них могут подпасть Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

Санкции против банков и «теневого флота»

Помимо пошлин, документ предусматривает прямые санкции против российских финансовых организаций, энергетических компаний и оборонного сектора. Ограничения могут затронуть Центробанк России, проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ», а также суда так называемого теневого флота, якобы используемого для перевозки российской нефти в обход западных санкций.

По оценке экспертов, опрошенных WSJ, в случае принятия закона конгресс впервые прямо разрешит применять пошлины как геополитический инструмент.

Ранее тарифы в США использовались преимущественно для защиты внутреннего рынка и борьбы с недобросовестной торговой практикой.

Критики инициативы считают, что прямые вторичные санкции против банков, нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров, обслуживающих поставки российской нефти, были бы эффективнее пошлин на весь импорт из отдельных стран.

Шансы на принятие

Обновленную версию законопроекта поддержали не менее 26 сенаторов от обеих партий. Его сторонники намерены провести документ в память о Грэме, который был главным инициатором ужесточения ограничений против покупателей российских энергоресурсов и против России вообще.

Однако принятие закона не гарантировано.

Часть демократов опасается, что документ чрезмерно расширит тарифные полномочия президента. Кроме того, законопроекты, предусматривающие поступления в федеральный бюджет, должны исходить из палаты представителей. Поскольку пошлины приносят государству доход, это может создать процедурные сложности при рассмотрении документа в сенате.

Трамп также предложил включить в законопроект санкции против Ирана и «Хезболлы». Блументаль выступил против расширения уже согласованного текста, предупредив, что новые положения могут затянуть или сорвать его принятие.