Глупый пенальти и провал Мбаппе: Испания вышла в финал ЧМ-2026

Испания уверенно обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира — 2026 по футболу благодаря голам Микеля Оярсабаля и Педро Порро. Ламин Ямаль также помог своей команде, заработав пенальти после глупой ошибки Люки Диня. Килиан Мбаппе нанес три удара по воротам, но ни разу не попал в створ. В финале испанцы сыграют с победителем противостояния Англия — Аргентина.

Испания заработала нелепый пенальти, а Франция потеряла важнейшего защитника

Два гранда начали полуфинальный матч довольно нервно и часто ошибались в простых ситуациях. Это мешало командам показать всю свою мощь, и они больше присматривались друг к другу, чем неслись вперед с шашкой наголо.

Возможно, так продолжалось бы и дальше, однако на 20-й минуте Испания неожиданно заработала пенальти из-за глупой ошибки 32-летнего французского защитника Люки Диня. Марк Кукурелья исполнил подачу с левого фланга в штрафную, и Динь сыграл головой, а затем попытался выбить мяч в поле. В этот момент Ламин Ямаль на огромной скорости ворвался в борьбу за мяч — причем сделал это со спины, так что Динь не заметил его приближения и случайно попал ногой ему в бедро.

Микель Оярсабаль уверенно реализовал пенальти — мощно пробил верхом в правый угол ворот. Мик Меньян угадал направление удара, но не дотянулся до мяча. 1:0 — Испания вышла вперед!

Agustin Marcarian/Reuters

Спустя семь минут со сборной Франции приключилась еще одна беда: основной центральный защитник Вильям Салиба присел на газон и попросил замену. Вместо защитника «Арсенала» на поле вышел защитник «Кристал Пэлас» — 26-летний Максанс Лакруа, что значительно ослабило линию обороны французов.

Испанцы вздохнули свободнее, начали постепенно взвинчивать темп в атаке и на 38-й минуте чуть не забили второй гол. Меньян ошибся в передаче и подарил мяч «Красной Фурии» на своей половине поля. В итоге испанцы провели молниеносную атаку, доставили мяч в штрафную через красивые «стеночки», и Фабиан Руис нанес удар с нескольких метров, но чуть-чуть не попал в створ.

В ответ на это французы старались преодолеть дисциплинированную оборону испанцев самым понятным способом — за счет длинных забросов на Мбаппе.

Однако защитники каждый раз успевали вовремя отреагировать и вернуться в свою штрафную.

Единственный раз, когда «трехцветные» действительно могли извлечь пользу из такой тактики, произошел на 42-й минуте: Адриен Рабьо исполнил шикарную передачу на ход Мбаппе, и тот имел реальные шансы выйти один на один с вратарем.

Однако Унаи Симон вовремя смекнул, что происходит, выбежал далеко из своих ворот и успел в подкате выбить мяч из-под ног Мбаппе.

Jerome Miron/IMAGN IMAGES via Reuters

По итогам первого тайма можно было сказать, что испанцы заранее знали, в какую точку будут бить французы, и действовали в обороне максимально грамотно. Более того, «Красная Фурия» была гораздо более организованна в своих атаках, в то время как французам постоянно чего-то не хватало для действительно опасного удара по воротам.

У Мбаппе сдали нервы, а Испания забила второй мяч

Во втором тайме Дидье Дешам изо всех сил пытался изменить игру своей команды. Еще в перерыве он заменил «повисшего» на желтой карточке Адриена Рабье, чтобы снизить риск остаться в меньшинстве, и выпустил вместо него Ману Коне.

На 57-й минуте Дешам также отправил в атаку Дезире Дуэ вместо Брэдли Барколя, который так и не запомнился опасными ударами.

Однако все это не помогло оживить игру сборной Франции, и спустя всего минуту после выхода Дуэ «трехцветные» пропустили второй мяч.

Педро Порро красиво обыгрался в «стенку» с Ольмо, ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря — 2:0!

После этого французы на некоторое время оказались в нокауте и пропустили еще одну разящую атаку, в ходе которой Ямаль забил третий мяч. Однако гол был отменен из-за небольшого офсайда.

Во втором тайме все более очевидным становилось, что у испанцев — шикарная командная игра, а у французов — лишь ставка на внезапные индивидуальные вспышки Мбаппе, который не мог ничего поделать в одиночку против организованной команды профессионалов.

Единственный яркий момент с его участием во втором тайме случился на 67-й минуте: Мбаппе нанес мощный удар в дальний угол, но Кукурелья успел подставить ногу, и мяч просвистел в сантиметрах от дальней штанги.

На 86-й минуте Мбаппе попытался отобрать мяч у вратаря Унаи Симона и толкнул его, за что получил желтую карточку. У лидера сборной Франции явно начали сдавать нервы.

JEROME MIRON/IMAGN IMAGES via Reuters

За весь матч Мбаппе нанес три удара по воротам, ни разу не попал в створ и не смог создать ни одного момента для своих партнеров.

«Трехцветные» так и не смогли перевернуть матч, а Испания уверенно довела игру до своей победы — 2:0.

«Красная Фурия» сыграет в финале чемпионата мира, который состоится в воскресенье, в 22:00 по московскому времени.

Сборная Франции примет участие в матче за третье место — тоже в воскресенье, но в 00:00 мск.