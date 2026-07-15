Турция добивается ареста Нетаньяху. Анкара обвиняет его в перехвате гуманитарной флотилии близ Газы

Стамбульский суд постановил направить в Интерпол запрос на публикацию «красного уведомления» в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение принято в рамках дела о перехвате израильскими военными гуманитарной «Флотилии стойкости» (Global Sumud Flotilla), направлявшейся в сектор Газа. Информации, что Интерпол уже одобрил запрос, пока нет.

Промежуточное постановление вынес 14 июля Стамбульский суд по тяжким преступлениям №11, рассматривающий дело заочно. Турецкая сторона намерена добиться международного розыска Биньямина Нетаньяху и его возможного задержания для участия в процессе. Вместе с премьером по этому делу в Турции проходят другие высокопоставленные представители властей Израиля.

Дело о гуманитарной флотилии

Разбирательство связано с перехватом «Флотилии стойкости» в начале октября 2025 года. Десятки судов с гуманитарными грузами и несколькими сотнями активистов, включая Грету Тунберг, пытались достичь сектора Газа и прорвать установленную Израилем морскую блокаду.

Израильские военные остановили суда, а находившихся на них людей доставили в Израиль и впоследствии депортировали. Организаторы флотилии утверждали, что операция прошла в международных водах и нарушала международное право.

Израиль называл рейс попыткой незаконно прорвать морскую блокаду и войти в зону боевых действий.

Власти страны заявляли, что гуманитарную помощь можно было передать в Газу через согласованные каналы.

Стамбульская прокуратура начала расследование после задержания граждан Турции, находившихся на судах.

Решение должен принять Интерпол

Турецкий суд не может самостоятельно объявить Нетаньяху в международный розыск. Переданные материалы должны пройти проверку Генерального секретариата Интерпола на соответствие правилам организации.

«Красное уведомление» представляет собой просьбу к правоохранительным органам стран — участниц Интерпола установить местонахождение человека и при необходимости временно задержать его до решения вопроса об экстрадиции.

При этом оно не является международным ордером на арест: каждое государство самостоятельно решает, исполнять ли такой запрос.

Устав Интерпола запрещает организации вмешиваться в дела, имеющие преимущественно политический или военный характер. Поэтому постановление стамбульского суда означает начало процедуры, однако не подтверждает, что уведомление уже опубликовано.

Обвинения против израильских чиновников

В ноябре 2025 года турецкий суд выдал национальные ордера на задержание 37 израильских должностных лиц. Помимо Нетаньяху, в список вошли министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и начальник генштаба Эяль Замир.

В апреле 2026 года прокуратура передала в суд обвинительное заключение в отношении 35 человек. Им вменяют геноцид, преступления против человечности, пытки, незаконное лишение свободы, повреждение имущества, квалифицированный грабеж и захват транспортных средств.

Обвинение требует назначить фигурантам пожизненное заключение при отягчающих обстоятельствах, а также дополнительные многолетние сроки.

Приговор по делу пока не вынесен.

Запрос Турции не связан напрямую с ордером Международного уголовного суда, выданным в отношении Нетаньяху в ноябре 2024 года по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Ордер МУС действует отдельно и не обязывает Интерпол удовлетворять обращение турецкого суда.