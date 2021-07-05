Оседлали ракету: инвесторы из РФ нашли способ покинуть планету

Интерес российских инвесторов к частным пилотируемым космическим полетам позволил акциям Virgin Galactic в разы обогнать по объему торгов не только любые другие иностранные компании (на Санкт-Петербургской бирже — СПБ. — «Газета.Ru»), но и занять значительную долю в инвестпортфелях частников. По этому показатель VG уступила только китайской Alibaba (4,13% против 6,12% у технологического гиганта из Поднебесной).

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По словам старшего аналитика «Фридом Финанс» Михаила Степаняна, Virgin Galactic популярна как у краткосрочных, так и у среднесрочных инвесторов, поскольку дает возможность сделать ставку на растущий рынок суборбитальных полетов. Поэтому интерес со стороны российских инвесторов, торгующих на СПБ, кажется ему вполне естественным.

«Несмотря на то что, по оценкам Bank of America, Virgin Galactic является одной из наиболее популярных акций среди членов сообщества Reddit, мы полагаем, что недавний взлет котировок был обусловлен несколькими факторами, включая удачные уровни для покупок вследствие распродаж с начала года»,

— сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

К концу июня котировки акций компании достигли $57,51 на фоне заявления ее главы Ричарда Брэнсона о присоединении к экипажу SpaceShipTwo (SS2) в суборбитальном полете, запланированном на 11 июля. Если он пройдет успешно, Брэнсон опередит своего конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса, который собирается отправиться в космос 20 июля на ракете New Shepard. Но, несмотря на то что до полета Брэнсона осталось еще около недели, с июньского пика акции VG потеряли в цене 22% и сейчас торгуются в районе $44,94.

В биржевой истории Virgin Galactic уже были взлеты и падения, причем совсем недавно. За месяц с 27 декабря 2020-го до 31 января 2021-го ее ценные бумаги подорожали на 69,7% — до $62,8 за акцию после чего начали стремительно дешеветь и уже через 4 месяца зафиксировали локальный минимум в $14,27 за акцию.

По мнению Степаняна, сейчас ситуация на рынке, исходя из баланса рисков и выгод, складывается не в пользу инвесторов. Эксперт ожидает высокую волатильность стоимости акций в ближайшие 4-12 кварталов, но подчеркивает, что данная сфера и направление все равно имеют хорошие перспективы и потенциал в будущем.

Аналитик также считает, что на данный момент большинство прогнозов относительно Virgin Galactic слишком оптимистичны, в частности выручка на уровне $800-850 млн к 2025 году. Его подсчеты более сдержанны, и он считает, что стоимость акций будет находиться в диапазоне $35 за штуку, поэтому рекомендует их покупку только в краткосрочной перспективе для инвесторов-трейдеров, так как в условиях ажиотажа непредсказуемые двузначные скачки в обе стороны все еще возможны.

В отношении суборбитальных полетов оптимистично настроены и аналитики UBS. По их оценкам, этот рынок может достичь $20 млрд к 2030 году, $3 млрд из которых составит космический туризм.

«На всю котлету»

В связи с резким взлетом стоимости акций и большого спроса у многих инвесторов появляется большой соблазн пойти по горячим следам и приобрести себе на будущее казалось бы перспективный актив. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов отметил, что, если потенциальный инвестор готовым к волатильным движениям, входить в эти акции еще не поздно.

«Индустрия только развивается, а в самой компании еще не налажена стабильная генерация выручки. Когда этот момент наступит, то долгосрочные инвесторы смогут понимать перспективы компании и вкладываться в развитие, – сказал Гаврилов. – Сейчас все строится только на ожиданиях и говорить с уверенностью о росте не приходится»

Вместе с тем он согласен, что на данный момент акции раздуты пиаром и из-за этого несут в себе слишком высокие разнофакторные риски. Гаврилов также подчеркивает, что

на данном этапе оценка этой компании схожа с оценкой стартапа: аналитика сложна и во многом неточна, а текущая стоимость акций значительно опережает средние таргеты аналитиков, что в принципе типично для «акций роста».

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил и автор Telegram-канала «Злой Финансист». Он считает, что

фундаментальных причин для такого стремительного роста акций VG нет, а популярность их у частных инвесторов вызвана «запретом азартных игр в РФ» и тем, что на СПб бирже не торгуются другие популярные у завсегдатаев Reddit акции – AMC, Gamestop и прочие.

Корректную оценку в отношении ценных бумаг Virgin Galactic затрудняется дать и управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов. Однако он подчеркнул, что и Space X, и Blue Origin в скором времени могут выйти на биржу и потеснят компанию Ричарда Брэнсона, если та не сделает мощный рывок.

Все эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», отметили, что подобного рода активы из-за их рисковости должны составлять лишь малую часть инвестпортфеля. Их мнение по поводу доли данных акций в общем объеме биржевых активов сошлись на диапазоне 2-5%. И если инвестор планирует приобрести эти акции сейчас, делать это одномоментно – нежелательно. В частности финансовый консультант Левон Киракосян посоветовал покупать их равными долями, в течении двух месяцев.

В качестве более стабильных альтернатив для инвестиций в частный космос опрошенные «Газетой.Ru» эксперты выделили Honeywell (HON), Boeing (BA), Raytheon Technologies (RTX), Lockheed Martin (LMT), Northrop Grumman Corporation (NOC) и L3Harris Technologies (LHX).