«Тегеран ждут серьезные последствия». США выдвинули Ирану ультиматум из-за Ормузского пролива

США потребовали от Ирана публично объявить о прекращении атак на коммерческие суда и гарантировать свободный и бесплатный проход через Ормузский пролив. Ответ Вашингтон ждет после встречи глав МИД Ирана и Омана в Маскате 11 июля, пригрозив Тегерану «серьезными последствиями» в случае отказа.

США потребовали от Ирана публично объявить о прекращении атак на коммерческие суда и подтвердить, что все маршруты через Ормузский пролив останутся открытыми и бесплатными. Об этом в соцсети X написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

Вашингтон ожидает такого заявления после встречи глав МИД Ирана и Омана в Маскате 11 июля. В противном случае Тегеран ждут «серьезные последствия», предупредили американские чиновники. Требования прозвучали после нового обмена ударами между США и Ираном, из-за которого президент Дональд Трамп объявил о прекращении действовавшего с июня перемирия.

Ответ ждут после встречи в Омане

Вашингтон передал свои требования Тегерану напрямую и через региональных посредников, заявили три высокопоставленных американских чиновника. По их словам, Иран должен публично пообещать прекратить атаки на коммерческие суда и признать, что все судоходные каналы в Ормузском проливе открыты для свободного прохода без каких-либо сборов.

Один из собеседников издания заявил, что США хотят добиться от иранских властей прямого или косвенного признания того, что Тегеран «все испортил». Другой чиновник предупредил, что отказ от заявления повлечет «серьезные последствия». По его словам, в случае иной позиции Ирана день для республики «выдастся нелегким».

11 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи должен встретиться в Маскате с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что главными темами переговоров станут ситуация в Ормузском проливе и обеспечение безопасности судоходства. Багаи заявил, что Иран принял на себя ответственность за создание нормальных условий для движения судов и намерен выполнять соответствующие обязательства. По его словам, договоренности предусматривают консультации и сотрудничество между Ираном и Оманом по вопросам судоходства.

Американские чиновники утверждают, что после обмена ударами Тегеран сам обратился к Вашингтону с предложением продолжить обсуждение разногласий. Багаи это отверг и заявил, что Иран лишь согласился на предложение катарских посредников провести дополнительные консультации.

Перемирие продержалось три недели

Нынешнее обострение началось спустя несколько недель после подписания меморандума между США и Ираном. Согласно июльскому обзору Управления энергетической информации США, стороны подписали документ 18 июня. Он предусматривал прекращение боевых действий и восстановление судоходства через Ормузский пролив, который после начала конфликта 28 февраля был фактически закрыт.

Соглашение включало продление режима прекращения огня на 60 дней. Вашингтон настаивал на открытии пролива без пошлин и других ограничений, тогда как иранская сторона заявляла, что сохранит определенный контроль над движением судов.

В начале июля США обвинили Иран в нарушении договоренностей. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранские силы атаковали три коммерческих судна — танкеры Al Rekayyat под флагом Маршалловых Островов, Wedyan под флагом Саудовской Аравии и Cyprus Prosperity под флагом Либерии.

Представители Тегерана объяснили Вашингтону произошедшее действиями «отдельной части» иранской системы. Американские чиновники, в свою очередь, заявили о разногласиях между сторонниками более жесткого курса и представителями иранского руководства, выступающими за продолжение переговоров.

США ответили двумя ударами

7 июля американские силы нанесли удары более чем по 80 целям на территории Ирана и в районе Ормузского пролива. По данным CENTCOM, среди пораженных объектов были системы противовоздушной обороны, командные пункты, береговые радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На следующий день американские военные провели еще одну серию ударов. CENTCOM отчиталось о поражении примерно 90 объектов, включая хранилища ракет и беспилотников, средства берегового наблюдения, инфраструктуру ПВО, военно-морские объекты и элементы военной логистики на иранском побережье.

КСИР после этого заявил об ответной ракетной и беспилотной атаке на американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне. Иранская сторона утверждала, что поразила десятки целей. Власти Кувейта сообщали о работе сил противовоздушной обороны, а в Бахрейне звучали сирены воздушной тревоги.

На саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Он также назвал дальнейшие переговоры с Тегераном «пустой тратой времени». Позднее президент США сообщил, что представители Ирана связались с американской стороной и выразили готовность обсуждать новое соглашение. При этом Трамп предупредил, что в случае очередных атак на коммерческие суда ответ Вашингтона станет более жестким.