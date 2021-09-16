Суд отклонил иск об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона

Суд в США отклонил иск об изнасиловании, который бывшая девушка американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона выдвинула против него, пишет TMZ со ссылкой на юридические документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

Как сообщается, судья отклонил иск женщины, постановив, что срок исковой давности истек.

Ранее бывшая девушка Мэнсона обвинила его в изнасиловании. Джейн Доу (имя изменено), которая подала в суд на рокера, утверждает, что тот изнасиловал ее, когда она однажды пришла к нему, чтобы вернуть ключи от дома. По словам женщины, она находилась лицом к полу во время надругательства над ней. После изнасилования, как утверждается, музыкант угрожал убить ее. Доу потребовала от Мэнсона возмещения ущерба.

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд также заявила, что Мэнсон подвергал ее насилию во время их романа. При этом бывшая жена певца Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.

Одной из последних женщин, кто подавал в суд на Мэнсона, стала британская актриса Эсме Бьянко из сериала «Игра престолов».