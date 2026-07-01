38 знаковых сериалов второй половины 2026 года: продолжения хитов и новые проекты

Главные премьеры
* «Мыс страха»
Страна: США
Жанр: триллер, драма, криминал
Создатели: Мортен Тильдум, Ник Антоска, Аманда Марсалис
В главных ролях: Хавьер Бардем, Эми Адамс, Патрик Уилсон
Премьера: 5 июня 2026 года
Где смотреть: Apple TV
В экранизации романа Джона Д. Макдональда «Палачи» Хавьер Бардем играет освобожденного из тюрьмы преступника, который начинает мстить адвокату обвинения. Роли супругов-жертв исполняют звезда фильма «Прибытие» Эми Адамс и актер «Хранителей» Патрик Уилсон. Продюсерами выступили Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе, что только усилило интерес проекту.
* «Эль»
Страна: США
Жанр: драма, комедия
Создатели: Лаура Китрелл, Аманда Браун, Кэролайн Дрис
Премьера: 1 июля 2026 года
В главных ролях: Лекси Майнтри, Софи Том
Где смотреть: Prime Video
Приквел «Блондинки в законе», главного кинохита «нулевых». В сериале раскроют личность Эль Вудс во время ее обучения в старших классах. Героиня привыкла к роскошной жизни в солнечном Бель-Эйр, однако ее семья вынуждена переехать в промозглый Сиэтл. На новом месте привыкшая к миру гламура Эль чувствует себя не в своей тарелке: среди одноклассников — поклонники гранжа, а единственным другом остается преданный питомец. По словам шоураннеров, комедия получилась легкой и ностальгической.
* «Лаки»
Страна: США
Жанр: драма, криминал
Создатели: Кэсси Паппас, Джонатан Троппер
Премьера: 15 июля 2026 года
В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Тимоти Олифант, Дрю Старки
Где смотреть: Apple TV+
Бывшая мошенница Лаки Армстронг залегла на дно. Невероятным образом девушке улыбается удача, и Лаки выигрывает миллион долларов в лотерею. Но при попытке обналичить билет героиня может быть арестована за прошлые преступления. Чтобы исполнить задуманное, она соглашается на последнее дело и вновь погружается в мир криминала. В телевизионной адаптации романа Мариссы Стэпли «Лаки» главную роль сыграла звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой, интерес к которой подогревает еще скорая премьера новой части «Дюны». Сериал создали авторы «Укрытия» и «Банши».
* «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
Страна: США
Жанр: фантастика, фэнтези, комедия
Создатели: Чак Лорри, Зак Пенн, Билл Прэди
Премьера: 23 июля 2026 года
В главных ролях: Кевин Сассмэн, Луис Мустилльо, Брэндон Моралес
Где смотреть: HBO Max
В четвертом телесериале франшизы «Теории большого взрыва» речь пойдет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме, который случайно ломает сверхсекретное изобретение Леонарда и Шелдона. Теперь патологическому неудачнику необходимо предотвратить последствия, грозящие концом света. По словам главного шоураннера Чака Лорри, новый проект — это научно-фантастическая комедия в духе оригинального сериала, но с большим количеством визуальных эффектов и компьютерной графики.
* «Братья»
Страна: США
Жанр: комедия
Создатели: Джейсон Уайнер, Ли Айзенберг
Премьера: 23 сентября 2026 года
В главных ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон
Где смотреть: Apple TV+
Над сериалом работают авторы хитов «Американская семейка», «Новенькая» и «Очень плохая училка» Джейсон Уайнер и Ли Айзенберг, но основной интерес вызывают главные актеры. Дуэт Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона понравился зрителям еще во времена первого «Настоящего детектива», и с тех пор поклонники актеров мечтали об их очередном совместном проекте. В этот раз они сыграют самих себя — по сюжету, друзья-актеры решают перевезти свои семьи на ранчо Макконахи в Техасе. Оказывается, жить по соседству сложнее, чем ожидалось: сохранить дружбу Макконахи и Харрельсону покажется сложным испытанием.
* «Квест Вижна»
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Создатели: Терри Маталас, Ганджа Монтейру
Премьера: 14 октября 2026 года
В главных ролях: Пол Беттани, Эмили Хэмпшир, Джеймс Спайдер
Где смотреть: Disney+
Полюбившийся многим по «Ванда/Вижн» робот возвращается на экраны. О сюжете известно немного. Воскресший андроид приобрел полностью белый внешний вид, но пытается снова стать собой. Кроме него, из знакомых ИИ в сериале появятся Альтрон из «Эры Альтрона», Э. Д. И. Т. из фильма «Человек-паук: Вдали от дома», Д. Ж. А. Р. В. И. С. и другие. Один из самых ожидаемых проектов для поклонников «Мстителей» и киновселенной Marvel в целом.
* «Кэрри»
Страна: США, Канада
Жанр: ужасы, драма
Создатель: Майк Флэнеган
В главных ролях: Саммер Х. Хауэлл, Саманта Слойан, Сиена Агудонг, Мэттью Лиллард
Премьера: октябрь 2026 года
Где смотреть: Prime Video
Режиссер Майк Флэнеган не первый раз берется за экранизацию произведений Стивена Кинга: на его счету мистическая «Игра Джеральда», жутковатый «Доктор Сон» и жизнеутверждающая «Жизнь Чака». В этот раз Флэнаган взялся за одну из наиболее популярных книг Кинга — о девочке с телекинетическими способностями, которую травят школьники и фанатичная мать. Режиссер утверждает, что формат мини-сериала позволит ему глубже раскрыть историю Кэрри и точнее следовать тексту оригинального произведения.
* «Нейромант»
Страна: США
Жанр: фантастика, триллер, драма
Создатели: Грэм Роланд, Джастин Диллард, Ханель М. Кулпеппер, Дебс Гарднер-Патерсон
В главных ролях: Каллум Тернер, Бриана Миддлтон, Марк Стронг, Питер Сарсгаард, Клеманс Поэзи, Дэйн ДеХаан
Премьера: конец 2026 года
Где смотреть: Apple TV+
Экранизация культового романа Уильяма Гибсона в жанре киберпанк, опубликованного в 1984 году. Один из главных претендентов на роль нового Джеймса Бонда Каллум Тернер играет гениального хакера Кейс, который нелегально продает данные. Однажды Кейса выследили и ввели в кровь микотоксин — в результате мужчина не может войти в матрицу. Он начинает заниматься мелкими грабежами, чтобы расплатиться с кредиторами. В эпоху развития искусственного интеллекта проект стал одним из самых ожидаемых. Поклонники первоисточника рассчитывают, что «Нейромант» станет «Матрицей» XXI века.
Премьеры оригинальных проектов
* «Ястреб»
Страна: США
Жанр: комедия, спорт
Создатели: Джонатан Уотсон, Уилл Феррелл, Крис Хенчи
Премьера: 16 июля 2026 года
В главных ролях: Уилл Феррелл, Молли Шеннон, Джимми Татро
Где смотреть: Netflix
Комедийный сериал Netflix повествует о гольфисте, доживающем последние дни своей спортивной карьеры, но отказывающемся это признавать. В 2004 году Лонни Хокинс по прозвищу «Ястреб» был первым номером в мировом гольфе, но спустя годы тело все чаще болит, а результаты падают. Главную роль исполняет звезда американских комедий Уилл Феррелл, который выступил одним из шоураннеров первого сезона.
* «Гордость и предубеждение»
Страна: Великобритания
Жанр: драма, мелодрама
Создатели: Эрос Лин, Долли Элдертон
Премьера: осень 2026 года
В главных ролях: Эмма Коррин, Джек Лауден, Оливия Колман, Руфус Сьюэлл, Фиона Шоу
Где смотреть: Netflix
Сериал по роману Джейн Остин экранизирует Netflix и обещает, что картина будет максимально приближена к сюжету литературного произведения. Первый трейлер появился в феврале 2026 года, и в нем показали главных героев в исторических костюмах, атмосферные пейзажи Англии и первые кадры Элизабет Беннет и мистера Дарси. Сценаристом адаптации стала автор нескольких книг-бестселлеров по версии The Sunday Times Долли Элдертон, а режиссером — один из создателей «Доктора Кто», «Шерлока» и «Черного зеркала» Эрос Лин. Главную роль сыграет Эмма Коррин, известная по роли принцессы Дианы в сериале «Корона».
* «Война»
Страна: Великобритания
Жанр: триллер, драма
Создатели: Джордж Кэй, Чина Му-Ен, Дженнифер Шеридан
Премьера: конец 2026 года
В главных ролях: Мэтт Джонс, Дилан Эдвардс, Доминик Уэст, Сиенна Миллер
Где смотреть: HBO Max
Юридический триллер строится по схеме сериалов Райана Мерфи: как и в «Американской истории преступлений», каждый сезон будет посвящен отдельному судебному делу. В центре сюжета — бракоразводный процесс техномагната Моргана Хендерсона и его жены, актрисы Карлы Дювал, роли которых исполнили Доминик Уэст и Сиенна Миллер. Но основное внимание будет уделено не отношениям бывших супругов, а методам борьбы конкурирующих юридических фирм. Шоураннер Джордж Кэй ранее создавал «Убивая Еву» и «Захваченный рейс». Он отметил, что интерес к юридическим драмам и привел его в профессию сценариста.
* «Криминал»
Страна: США
Жанр: драма, криминал
Создатели: Анна Боден, Райан Флек, Ди Риис, Эд Брубейкер, Райан Флек, Ди Риис
Премьера: конец 2026 года
В главных ролях: Чарли Ханнэм, Эмилия Кларк, Люк Эванс
Где смотреть: Prime Video
Экранизация графического романа «Криминал», который считается одним из лучших комиксов среди криминальных. В центре сюжета оказывается взломщик Лео, который отказался от насилия и оружия в работе. У героя бандитская семья: отец отсидел за убийство самого опасного человека в городе. Автор романа Эд Брубейкер выступил сценаристом сериала: до этого он создавал арку Зимнего солдата для фильмов Marvel. Главные роли сыграли Чарли Ханнэм, Эмилия Кларк и Люк Эванс.
Продолжения зарубежных сериалов
* «Дом дракона», 3-й сезон
Страна: США
Жанр: фэнтези. боевик, драма, мелодрама
Год выхода: 2022
Создатели: Райан Кондал, Джордж Р. Р. Мартин, Мигель Сапочник
Премьера нового сезона: 21 июня 2026 года
В главных ролях: Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл
Где смотреть: HBO Max
Поклонники «Игры престолов» и «Дома дракона» ожидали премьеру с нетерпением, а создатели обещали масштабные сражения и кровопролитные битвы. В новом сезоне война за Железный трон продолжается. Рейнира объявила о решающем ударе, не за горами морская битва при Глотке и захват «черными» Королевской Гавани с помощью шести драконов. Шоураннер Райан Кондал признавался, что специально откладывал битву при Глотке на третий сезон, чтобы дать ей достаточно экранного времени и задействовать больше технологий при создании. К своим ролям вернутся Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук и Фабьен Франкель. Главное пополнение каста — Джеймс Нортон, который сыграл предводителя армии «зеленых» Ормунда Хайтауэра.
* «Медведь», 5-й сезон
Страна: США
Жанр: драма, комедия
Год выхода: 2022
Создатели: Кристофер Сторер, Джоэнна Кало
Премьера нового сезона: 25 июня 2026 года
В главных ролях: Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак
Где смотреть: Hulu, Disney+
Пятым сезоном закончится одна из кулинарных драм 2020-х. Создатели обещают, что в новых эпизодах будет меньше драматизма, но столько же моментов «до мурашек». О сюжете пока известно мало: главный герой Карми еще в конце четвертого сезона принял решение прислушаться к внутреннему голосу и уйти из ресторана. Он передает дела су-шефу Сидни, но та не готова к новой роли. Ей будет помогать Ричи и другие персонажи.
* «Люди Икс 97», 2-й сезон
Страна: США, Южная Корея
Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, приключения
Год выхода: 2024
Создатели: Чей Конли, Джек Керби, Брэд Виндербаум, Мэтью Чонси
Премьера нового сезона: 1 июля 2026 года
Роли озвучивают: Джордж Бьюза, Кэл Додд, Холли Чоу, Рэй Чейз
Где смотреть: Disney+
Продолжение мультсериала, который в 2024 году вернул анимацию про супергероев в интернет-тренды. Первый сезон завершился путешествием героев во времени, и теперь Люди Икс оказались разбросаны по разным временным периодам. Им необходимо вернуться в родные 1990-е и победить Апокалипсиса. По словам шоураннеров, в продолжении появятся сразу несколько команд Икс. А новый сценарист Мэтью Чонси внес много изменений в первоначальный сценарий, поэтому интересно будет даже знатокам оригинальной истории.
* «Тед Лассо», 4-й сезон
Страна: США, Великобритания
Жанр: комедия, спорт
Год выхода: 2020
Создатели: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Деклан Лауни, Эрика Дантон, Саша Гаррон, Джефф Инголд
Премьера нового сезона: 5 августа 2026 года
В главных ролях: Джейсон Судейкис. Ханна Уоддингхэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстин
Где смотреть: Apple TV+
Комфортнейшая спортивная драма громко завершилась на третьем сезоне. Но Apple TV+ все же решил продолжить популярное шоу, расширив команду сценаристов до десяти человек. В четвертом сезоне тренер Тед Лассо возвращается в Ричмонд, но на этот раз ему предстоит тренировать женскую футбольную команду. Подробности сюжета пока неизвестны, однако к ролям точно вернутся Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингхэм и Джуно Темпл. Также свое участие подтвердил сценарист и актер Бретт Голдстин, ставший любимчиком зрителей благодаря роли Роя Кента.
* «Медленные лошади», 6-й сезон
Страна: Великобритания, США
Жанр: триллер, детектив
Год выхода: 2022
Создатели: Адам Рэндолл, Морвенна Бэнкс, Рафаэль Бенолье
Премьера нового сезона: 16 сентября 2026 года
В главных ролях: Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас
Где смотреть: Apple TV+
Влиятельные люди из британской разведки втянули отдел «отбросов» в опасное дело с предательствами и убийствами. В результате агентов объявляют вне закона: они вынуждены пуститься в бега подальше от наемных киллеров и коллег по Ми-5. Защитить команду от новых проблем и непредсказуемых последствий вновь предстоит Джексону Лэмбу, к роли которого вернулся Гари Олдман. Известно, что в основе шестого сезона лежит два романа Мика Херрона, «Страна Джо» и «Слау Хаус».
* «Люпен», 4-й сезон
Страна: Франция, США
Жанр: криминал, детектив, драма, боевик
Год выхода: 2021
Создатели: Омар Си, Луи Летерье, Джордж Кей
Премьера нового сезона: 23 октября 2026 года
В главных ролях: Омар Си, Людивин Санье, Ширин Бутелла, Антуан Гуи, Тео Кристин
Где смотреть: Netflix
Netflix возвращает один из главных французских хитов спустя три года после третьего сезона. В центре внимания — снова Ассан Диоп, который вдохновлялся историей грабителя Арсена Люпена. В финале третьего сезона герой спас жизнь собственной матери, но попал за решетку. Вероятно, в новых эпизодах зрителям расскажут больше о новом месте пребывания Диопа, у которого будет больше времени изучить методы Люпена.
* «Американская история ужасов», 13-й сезон
Страна: США
Жанр: ужасы, фантастика, триллер, драма
Год выхода: 2011
Создатели: Райан Мерфи, Брэдли Букер, Брэд Фалчук
Премьера нового сезона: 31 октября 2026 года
В главных ролях: Сара Полсон, Эмма Робертс, Эван Питерс, Джессика Лэнг, Ариана Гранде
Где смотреть: FX, Hulu
Долгожитель среди антологий, «Американская история ужасов» продолжается новым сезоном. У руля снова Райан Мерфи, который не раскрывает основную тему новых эпизодов. Известно только, что действие вернется в Академию мисс Робишо, а речь пойдет о ведьмах из Нового Орлеана. В сериал вернулись актеры, которых полюбили за участие в первых сезонах «Американской истории ужасов». Среди них Сара Полсон, Эмма Робертс, Джессика Лэнг и Эван Питерс. Из новичков — Ариана Гранде, которая уже работала с Робертс и Мерфи в «Королевах крика».
* «Властелин колец: Кольца власти», 3-й сезон
Страна: США, Новая Зеландия, Канада
Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения
Год выхода: 2022
Создатели: Патрик МакКей, Джон Д. Пэйн
Премьера нового сезона: 11 ноября 2026 года
В главных ролях: Морфид Кларк, Чарли Викерз, Роберт Арамайо, Овайн Артур, Джейми Кэмпбелл Бауэр
Где смотреть: Prime Video
В ноябре 2026-го один из самых дорогостоящих сериалов в истории телевидения подберется к кульминации. Согласно источникам, в третьем сезоне зрители увидят временной скачок в несколько месяцев. Саурон начинает создавать Кольцо Всевластия, пока его армия открыла войну против эльфов. Исход конфликта будет зависеть от Гэндальфа и Галадриэль. У эльфийки появится новый союзник, рыцарь Арлен. Его сыграет звезда сериала «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр.
* «Никто этого не хочет», 3-й сезон
Страна: США
Жанр: драма, мелодрама, комедия
Год выхода: 2024
Создатели: Эрин Фостер, Ханна Фидель, Дженни Коннер, Брюс Эрик Каплан
Премьера нового сезона: ноябрь 2026 года
В главных ролях: Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе
Где смотреть: Netflix
На этот сериал Netflix делает большие ставки: «Никто этого не хочет» был продлен на третий сезон уже через две недели после премьеры второго. Главная героиня Джоан в исполнении Кристен Белл — агностка, которая ведет подкасты о свиданиях и сексе. Она влюбляется в раввина по имени Ноа, перед которым встает выбор между новой возлюбленной и религиозной общиной. Сделав выбор в пользу Джоан, Ноа потерял связь с общиной. Во втором сезоне пара крупно поссорилась из-за разных точек зрения на возможность съехаться.
* «Монстры», 4-й сезон
Страна: США
Жанр: биография, триллер, драма
Год выхода: 2022
Создатели: Райан Мерфи, Иэн Бреннан, Макс Уинклер
Премьера нового сезона: осень 2026 года
В главных ролях: Элла Битти, Чарли Ханнэм, Ребекка Холл, Вики Крипс, Билли Лурд
Где смотреть: Netflix
Райан Мерфи продолжает создавать антологии самых громких дел США. В четвертом сезоне сериала «Монстры» речь пойдет о деле Лиззи Борден из религиозной семьи, которая в 1892 году оказалась в центре судебного разбирательства по обвинению в убийстве отца и мачехи. Присяжные Борден оправдали, так как улики оказались неубедительными. В главной роли — перспективная актриса Элла Битти, которая появлялась в сериале «Вражда: Капоте против лебедей». Ее родителей сыграют Чарли Ханнэм и Ребекка Холл.
* «Ваш дружелюбный сосед Человек-Паук», 2-й сезон
Страна: США, Япония
Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, драма, комедия, приключения
Год выхода: 2025
Создатели: Мельхиор Цвиер, Стив Дитко
Премьера нового сезона: осень 2026 года
Роли озвучивают: Хадсон Темз, Юджин Бирд, Кари Уолгрен, Колман Доминго
Где смотреть: Disney+
Сюжет анимационного сериала разворачивается в альтернативной реальности, где наставником Питера Паркера становится не Железный человек, а один из главных злодеев вселенной Marvel Норман Озборн (его озвучивает Колман Доминго). Первый сезон собрал много положительных отзывов критиков, которые хвалили проект за высокое качество анимации и новый подход к истории Человека-Паука. В новом сезоне появятся Сорвиголова, Гвен Стейси, будет больше времени уделено отцу Питера — его тетя Мэй навещала в тюрьме.
* «Ведьмак», 5-й сезон
Страна: США, Польша
Жанр: фэнтези, приключения, драма, ужасы
Год выхода: 2019
Создатели: Стивен Серджик, Лорен Шмидт Хиссрич, Алик Сахаров
Премьера нового сезона: конец 2026 года
В главных ролях: Лиам Хемсворт, Аня Чалотра, Фрейя Аллан
Где смотреть: Netflix
Финальный сезон одного из самых противоречивых сериалов десятилетия, очков которому убавила замена главного актера с Генри Кавилла на Лиама Хемсворта. В новых эпизодах будут показаны события книг Анджея Сапковского «Крещение огнем», «Башня ласточки» и «Владычица озера». Сюжет пока не раскрывают, однако фанаты предполагают, что главной героиней сериала станет Цири — она освободится от плена Бонарта, начнет ему мстить и встретится с таинственными всадниками в параллельном мире. Перед Геральтом встанут сразу две задачи: защитить Цири от врагов и освободить Йеннифэр из капкана Вильгефорца.
Шоураннер сериала Лорен Хиссрич намерена завершить проект на том же моменте, где заканчивается история в книгах. Однако она намекнула, что поклонников вселенной ждут спин-оффы о полюбившихся героях.
* «Позолоченный век», 4-й сезон
Страна: США
Жанр: драма
Год выхода: 2022
Создатели: Майкл Энглер, Салли Ричардсон-Уитфилд, Джулиан Феллоуз
Премьера нового сезона: конец 2026 года
В главных ролях: Кристин Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун, Морган Спектор, Луиза Джейкобсон, Гарри Ричардсон, Таисса Фармига
Где смотреть: HBO
В продолжении нашумевшей исторической драмы от создателя «Аббатства Даунтон» речь пойдет о светской борьбе в Нью-Йорке конца XIX века. В семье Расселов продолжается разлад из-за Глэдис, которую несчастно выдали замуж за герцога Букингемского. Теперь пара надеется женить сына Ларри, который увлечен Мариан Брук из дома по соседству. Тетушки Мариан, вдовы Ада и Агнес, столкнутся с понижением общественного статуса. А Оскар будет вынужден жениться по расчету. Скорее всего, часть сезона посвятят разгадке, кто стрелял в Джорджа Рассела в прошлом сезоне.
* «Гангстерленд», 2-й сезон
Страна: Великобритания, США
Жанр: драма, криминал, боевик
Год выхода: 2025
Создатели: Гай Ричи, Энтони Бирн, Лоуренс Гоф, Ронан Беннетт, Джез Баттеруорт
Премьера нового сезона: конец 2026 года
В главных ролях: Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн
Где смотреть: Paramount+
Несмотря на слухи об увольнении Тома Харди из «Гангстерлэнда», его герой Гарри Де Суза вернется на экраны в конце 2026 года. Но не исключено, что его сюжетная линия подвергнется изменениям или спешно оборвется в середине сезона. В новых эпизодах Гай Ричи планирует расширить масштаб: в картине покажут криминальные синдикаты из Европы, которые готовы биться за влияние и глобальный наркотрафик. Кроме того, в семействе Харрингтонов разгорится война за власть: пока Кевин руководит процессом, но Мэйв и Конрад скоро выйдут из тюрьмы и вернуть власть.
Самые ожидаемые корейские дорамы
* «Истинное образование»
Страна: Южная Корея
Жанр: боевик, комедия
Создатели: Хон Джон-чхан, Ли Нам-гю, Ким Да-хи
Премьера: 5 июня 2026 года
В главных ролях: Ким Му-ёль, Ли Сон-мин, Чин Ги-джу, Пхё Джи-хун
Где смотреть: Netflix
Вышедшая в июне дорама Netflix еще до премьеры вызвала скандал. Корейский союз учителей и работников образования провел митинг перед местным офисом стримингового сервиса с требованием не снимать сериал по вебтуну «Плохой инструктор» — якобы так рухнет авторитет и учителей, и корейской системы образования. Прецедент привлек еще большее внимание к дораме среди зрителей по всему миру. Согласно сюжету, правительство Южной Кореи принимает закон о расширении полномочии педагогов — теперь они могут применять к ученикам наказания. Во главе Бюро по защите прав учителей встает капитан На Хва Джин по прозвищу Мрачный жнец, чьи методы кажутся жестокими, но восстанавливают дисциплину даже в неблагополучных школах.
* «Завершение брака»
Страна: Южная Корея
Жанр: криминал, драма
Создатели: Ким Джон-хён, Чон Джэ-хан
Премьера: 4 июля 2026 года
В главных ролях: Намгун Мин, Ли Соль
Где смотреть: KBS, Hulu, Disney+
В криминальной дораме речь идет об успешном нейрохирурге Кан Тхэ Джу, который возглавляет престижную больницу. В личной жизни Тхэ Джу не все гладко: он намерен развестись и объявляет супруге о своем решении. На следующий день жену врача похищают. Теперь ему необходимо спасти ту, которую герой собирался покинуть. Актер Намгун Мин держался в стороне от телевидения шесть лет, и теперь возвращается на экраны. Его партнершей по кадру стала Ли Соль, с которой Мин снимался в дораме «Наш фильм». Режиссер — Ким Джон Хён, снявший «Отель «Дель Луна».
* «Мечтаю о тебе»
Страна: Южная Корея
Жанр: мелодрама, комедия
Создатели: Ю Сон-дон, Чон Ын-би
Премьера: 13 июля 2026 года
В главных ролях: Хван Ин-ёп, Ли Хе-ри
Где смотреть: ENA
Звезда дорам «Истинная красота», «Семья по выбору» и «Дорогой Икс» Хван Ин-еп наконец получил главную роль и выберется из ампула «третьего лишнего». Он сыграет режиссера из Кореи, который к 30 годам добился признания дебютного фильма на международных кинофестивалях. Теперь он возвращается домой, чтобы сойтись с бывшей подругой И Чжэ — та тоже мечтала снимать фильмы, но потерпела неудачу и теперь работает репортером. Режиссер проекта — Ю Сон-дон, который снимал дораму «Плохой и сумасшедший».
* «Магазин для киллеров», 2-й сезон
Страна: Южная Корея
Жанр: боевик, криминал, драма
Год выхода: 2024
Создатели: Ли Гвон, Но Гю-ёп, Чи Хо-Джин
Премьера нового сезона: июль 2026 года
В главных ролях: Ким Хе-Джун, Ли Дон-ук, Со Хён-у
Где смотреть: Disney+
Продолжение одного из главных южнокорейских хитов Netflix 2024 года, где сыграл звезда «Гоблина» и «Истории девятихвостого лиса» Ли Дон-ук. В центре внимания — девушка Чи Ан, потерявшая любимого дядю. После его гибели героиня узнает, что тот занимался не продажей садовых шлангов, а держал элитный магазин для убийц. Disney+ пока не раскрыл сюжет нового сезона, но подтвердил, что главные герои вновь появятся в сериале. Кроме того, в проекте задействованы японские актеры Рюсукэ Хамагучи и Масаки Окада, так что действие расширится за пределы Кореи.
* «Шоу-бизнес»
Страна: Южная Корея
Жанр: драма
Создатели: Ли Юн-Джон, Но Хи-гён
Премьера: конец 2026 года
В главных ролях: Гон Ю, Сон Хе-гё, Ким Соль-хён
Где смотреть: Netflix
Масштабную историческую сагу называют самой ожидаемой премьерой года среди корейских дорам. Действие происходит в 1960-х — 1980 годах, после Корейской войны. В это время корейская индустрия развлечений переживает не лучшие времена, и поэтому талантливые люди вынуждены пробираться к славе в жестоких и беспощадных условиях. Звезда дорамы «Потомки солнца» Сон Хе-гё сыграет женщину с трудным детством, которая пытается стать известным музыкантом. Ее друга детства воплотит Гон Ю, известный российским зрителям по высокорейтинговой дораме «Гоблин» и хитовой «Игре в кальмара».
* «Второй брак императрицы»
Страна: Южная Корея
Жанр: мелодрама, фэнтези
Создатели: Чо Су-вон, Ё Джи-на
Премьера: вторая половина 2026 года
В главных ролях: Щин Мин-а, Чу Джи-хун, Ли Джон-сок, Ли Сэ-ён
Где смотреть: Disney+
Экранизация популярного корейского веб-романа и самая ожидаемая дорама года в жанре фэнтези повествует о Навье, императрице Восточной империи. Она мечтает построить великую страну вместе с супругом Савешу, но император сообщает ей о новой фаворитке в виде бывшей рабыни Рашты. Тогда Навье принимает решение развестись и выйти замуж за правителя Западного королевства Хейнри. В сети утверждают, что дорама станет крайне обсуждаемой: у оригинального романа внушительная фан-база, которая отнесется крайне критично к несоответствиям в сюжете.
* «Аромат ночи»
Страна: Южная Корея
Жанр: драма
Создатель: Ли Ын-бок
Премьера: вторая половина 2026 года
В главных ролях: Ли Мин-хо, Мун Га-ён
Где смотреть: неизвестно
Один из самых ожидаемых проектов года, снятый по популярному одноименному веб-роману. Действие разворачивается в эпоху Чосон, когда права женщин были сильно ограничены. Со Хон, дочь самого богатого человека в городе, планирует создать собственную торговую гильдию. Ее сыграет Мун Га-ён, исполнившая главную роль в «Истинной красоте». В партнерах — звезда дорам «Наследники» и «Мальчики краше цветов» Ли Мин-хо, возвращения которого на экраны ждали миллионы поклонников. «Аромат ночи» поставит Ли Ын-бок, один из самых востребованных режиссеров в корейском кино. Ранее он снимал нашумевшие проекты «Гоблин», «Потомки солнца» и «Дорогой Икс».
Турецкие сериалы
* «Клюквенный щербет», 5-й сезон
Страна: Турция
Жанр: мелодрама, драма
Год выхода: 2022
Создатели: Кетче, Озгюр Севимли, Айдын Булут, Мелис Дживелек
Премьера нового сезона: 11 сентября 2026 года
В главных ролях: Эмре Динлер, Серай Каю, Мурат Айген, Ахмет Мюмтаз Тайлан
Где смотреть: Okko, «Иви», Start
Один из главных турецких сериальных феноменов снова обновил актерский состав. В «Клюквенном щербете» речь идет о семье Кывылджим, которая воспитывает двух взрослых дочерей. В четвертом сезоне сюжет в очередной раз подвергся изменениям: из сериала вывели главную героиню Доа, а ее супруг Фатих женился на новой женщине. Нурсема вышла замуж за имама, хотя ее чувства к Асилю не угасли. Сезон закончился на тревожной ноте: неизвестный упал с балкона, а Нурсема и ее муж попали в ДТП. Содержание новых эпизодов пока не известно.
* «Любовь и богатство», 2-й сезон
Страна: Турция
Жанр: мелодрама, драма
Год выхода: 2025
Создатели: Улуч Байрактар, Мерич Аджеми
Премьера нового сезона: 10 октября 2026 года
В главных ролях: Селин Шекерджи, Серкан Алтунорак, Зейнеп Оймак, Алсы Энвер, Энгин Акюрек, Таро Эмир Текин
Где смотреть: Netflix
Турецкая мелодрама от Netflix повествует о столкновении высшего общества «старых денег» Стамбула и поднявшегося с низов магната Османа. Он знакомится с девушкой Нихал, которая привыкла ко всему, что так ненавидит герой — роскошные особняки, дорогое шампанское и бриллианты. Она пытается отобрать у него особняк, но проникается к герою чувствами. В сериале играют звезды турдизи Энгин Акюрек и Аслы Энвер, во второстепенной роли — любимчик российских зрительниц Таро Эмир Текин, известный по сериалу «Зимородок».
* «Далекий город», 3-й сезон
Страна: Турция
Жанр: драма
Год выхода: 2024
Создатели: Ахмет Катыксыз, Эмре Айбек, Гюлизар Ирмак
Премьера нового сезона: осень 2026 года
В главных ролях: Озан Акбаба, Синем Унсал, Гонджа Джиласун, Мюфит Каяджан
Где смотреть: Okko, «Иви»
Главный хит прайм-тайма Турции вернется после летних каникул. Заложница в семейном доме погибшего мужа Алья наконец призналась в чувствах к Джихану, брату бывшего супруга. Решение пары жить как настоящая семья расстроило Садакат, но остальной клан Албора воспринял новый статус Альи как должное. Хрупкий мир в новой семье нарушает неожиданная новость о том, что супруг Альи Боран выжил. Он намерен вернуть жену и маленького сына. В новом сезоне Джихан будет переживать побег Альи и искать пути возвращения любимой.
* «Зеркало»
Страна: Турция
Жанр: драма, мелодрама
Создатели: Хюлья Гезер, Серкан Йорук
Премьера: вторая половина 2026 года
В главных ролях: Ибрагим Челиккол, Аслы Энвер, Акташ Нилсу Берфин
Где смотреть: Disney+
В напряженной драме идет речь об успешном адвокате Сарпе, который женат на Серре и воспитывает двух детей. Но спокойствие семьи заканчивается, когда в жизни Серры появляется молодая красавица Дениз. Подробности сюжета пока неизвестны, однако в сериале задействован звезда «Черно-белой любови» Ибрагим Челиккол и известная по «Стамбульской невесте» Аслы Энвер.
* «Пера»
Страна: Турция
Жанр: драма, мелодрама
Создатель: Башар Башаран
Премьера: вторая половина 2026 года
В главных ролях: Афра Сарачоглу, Фуркан Андыч
Где смотреть: Disney+
Звезда «Зимородка» и одна из самых популярных актрис Турции Афра Сарачоглу недавно вышла из проекта «Семья — это испытание». Одновременно с работой в «Семье...» она снималась в проекте Disney+ «Пера». Слухи о проекте, снятом в стиле «Шоу Трумана», ходили еще год назад. Сарачоглу исполняет роль молодой инфлюэнсерши Перы, которая находится перед камерами 24 часа в сутки и сотрудничает со многими известными компаниями. В какой-то момент девушка начинает уставать от излишнего внимания к ее персоне. Она встречает парня по имени Адам, с которым может отдохнуть от повседневных забот. Созданием «Перы» занимается компания OGM Pictures, создавшая хитовый «Зимородок».