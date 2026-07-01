38 знаковых сериалов второй половины 2026 года: продолжения хитов и новые проекты

Что смотреть во второй половине 2026 года: самые ожидаемые зарубежные сериалы

Вторая половина 2026 года богата на громкие премьеры: от экранизаций культовых романов со звездами Голливуда до продолжений популярных франшиз. На экраны выйдут «Квест Вижна» и «Нейромант», новые сезоны «Дома дракона», «Теда Лассо» и других громких проектов. Фанаты турдизи дождутся продолжения «Далекого города» и «Клюквенного щербета». Какие еще новинки стоит не пропустить — в материале «Газеты.Ru».

Главные премьеры

* «Мыс страха»

Страна: США

Жанр: триллер, драма, криминал

Создатели: Мортен Тильдум, Ник Антоска, Аманда Марсалис

В главных ролях: Хавьер Бардем, Эми Адамс, Патрик Уилсон

Премьера: 5 июня 2026 года

Где смотреть: Apple TV

В экранизации романа Джона Д. Макдональда «Палачи» Хавьер Бардем играет освобожденного из тюрьмы преступника, который начинает мстить адвокату обвинения. Роли супругов-жертв исполняют звезда фильма «Прибытие» Эми Адамс и актер «Хранителей» Патрик Уилсон. Продюсерами выступили Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе, что только усилило интерес проекту.

* «Эль»

Страна: США

Жанр: драма, комедия

Создатели: Лаура Китрелл, Аманда Браун, Кэролайн Дрис

Премьера: 1 июля 2026 года

В главных ролях: Лекси Майнтри, Софи Том

Где смотреть: Prime Video

Приквел «Блондинки в законе», главного кинохита «нулевых». В сериале раскроют личность Эль Вудс во время ее обучения в старших классах. Героиня привыкла к роскошной жизни в солнечном Бель-Эйр, однако ее семья вынуждена переехать в промозглый Сиэтл. На новом месте привыкшая к миру гламура Эль чувствует себя не в своей тарелке: среди одноклассников — поклонники гранжа, а единственным другом остается преданный питомец. По словам шоураннеров, комедия получилась легкой и ностальгической.

* «Лаки»

Страна: США

Жанр: драма, криминал

Создатели: Кэсси Паппас, Джонатан Троппер

Премьера: 15 июля 2026 года

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Тимоти Олифант, Дрю Старки

Где смотреть: Apple TV+

Бывшая мошенница Лаки Армстронг залегла на дно. Невероятным образом девушке улыбается удача, и Лаки выигрывает миллион долларов в лотерею. Но при попытке обналичить билет героиня может быть арестована за прошлые преступления. Чтобы исполнить задуманное, она соглашается на последнее дело и вновь погружается в мир криминала. В телевизионной адаптации романа Мариссы Стэпли «Лаки» главную роль сыграла звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой, интерес к которой подогревает еще скорая премьера новой части «Дюны». Сериал создали авторы «Укрытия» и «Банши».

* «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»

Страна: США

Жанр: фантастика, фэнтези, комедия

Создатели: Чак Лорри, Зак Пенн, Билл Прэди

Премьера: 23 июля 2026 года

В главных ролях: Кевин Сассмэн, Луис Мустилльо, Брэндон Моралес

Где смотреть: HBO Max

В четвертом телесериале франшизы «Теории большого взрыва» речь пойдет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме, который случайно ломает сверхсекретное изобретение Леонарда и Шелдона. Теперь патологическому неудачнику необходимо предотвратить последствия, грозящие концом света. По словам главного шоураннера Чака Лорри, новый проект — это научно-фантастическая комедия в духе оригинального сериала, но с большим количеством визуальных эффектов и компьютерной графики.

* «Братья»

Страна: США

Жанр: комедия

Создатели: Джейсон Уайнер, Ли Айзенберг

Премьера: 23 сентября 2026 года

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон

Где смотреть: Apple TV+

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон Frank Micelotta/Invision for the Television Academy/AP Images

Над сериалом работают авторы хитов «Американская семейка», «Новенькая» и «Очень плохая училка» Джейсон Уайнер и Ли Айзенберг, но основной интерес вызывают главные актеры. Дуэт Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона понравился зрителям еще во времена первого «Настоящего детектива», и с тех пор поклонники актеров мечтали об их очередном совместном проекте. В этот раз они сыграют самих себя — по сюжету, друзья-актеры решают перевезти свои семьи на ранчо Макконахи в Техасе. Оказывается, жить по соседству сложнее, чем ожидалось: сохранить дружбу Макконахи и Харрельсону покажется сложным испытанием.

* «Квест Вижна»

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Создатели: Терри Маталас, Ганджа Монтейру

Премьера: 14 октября 2026 года

В главных ролях: Пол Беттани, Эмили Хэмпшир, Джеймс Спайдер

Где смотреть: Disney+

Кадр из сериала «Ванда/Вижен» (2021) CAP/SFS/Global Look Press

Полюбившийся многим по «Ванда/Вижн» робот возвращается на экраны. О сюжете известно немного. Воскресший андроид приобрел полностью белый внешний вид, но пытается снова стать собой. Кроме него, из знакомых ИИ в сериале появятся Альтрон из «Эры Альтрона», Э. Д. И. Т. из фильма «Человек-паук: Вдали от дома», Д. Ж. А. Р. В. И. С. и другие. Один из самых ожидаемых проектов для поклонников «Мстителей» и киновселенной Marvel в целом.

* «Кэрри»

Страна: США, Канада

Жанр: ужасы, драма

Создатель: Майк Флэнеган

В главных ролях: Саммер Х. Хауэлл, Саманта Слойан, Сиена Агудонг, Мэттью Лиллард

Премьера: октябрь 2026 года

Где смотреть: Prime Video

Кадр из сериала «Кэрри» (2026) Prime Video

Режиссер Майк Флэнеган не первый раз берется за экранизацию произведений Стивена Кинга: на его счету мистическая «Игра Джеральда», жутковатый «Доктор Сон» и жизнеутверждающая «Жизнь Чака». В этот раз Флэнаган взялся за одну из наиболее популярных книг Кинга — о девочке с телекинетическими способностями, которую травят школьники и фанатичная мать. Режиссер утверждает, что формат мини-сериала позволит ему глубже раскрыть историю Кэрри и точнее следовать тексту оригинального произведения.

* «Нейромант»

Страна: США

Жанр: фантастика, триллер, драма

Создатели: Грэм Роланд, Джастин Диллард, Ханель М. Кулпеппер, Дебс Гарднер-Патерсон

В главных ролях: Каллум Тернер, Бриана Миддлтон, Марк Стронг, Питер Сарсгаард, Клеманс Поэзи, Дэйн ДеХаан

Премьера: конец 2026 года

Где смотреть: Apple TV+

Каллум Тернер IMAGO/Clemens Niehaus/Global Look Press

Экранизация культового романа Уильяма Гибсона в жанре киберпанк, опубликованного в 1984 году. Один из главных претендентов на роль нового Джеймса Бонда Каллум Тернер играет гениального хакера Кейс, который нелегально продает данные. Однажды Кейса выследили и ввели в кровь микотоксин — в результате мужчина не может войти в матрицу. Он начинает заниматься мелкими грабежами, чтобы расплатиться с кредиторами. В эпоху развития искусственного интеллекта проект стал одним из самых ожидаемых. Поклонники первоисточника рассчитывают, что «Нейромант» станет «Матрицей» XXI века.

Премьеры оригинальных проектов

* «Ястреб»

Страна: США

Жанр: комедия, спорт

Создатели: Джонатан Уотсон, Уилл Феррелл, Крис Хенчи

Премьера: 16 июля 2026 года

В главных ролях: Уилл Феррелл, Молли Шеннон, Джимми Татро

Где смотреть: Netflix

Комедийный сериал Netflix повествует о гольфисте, доживающем последние дни своей спортивной карьеры, но отказывающемся это признавать. В 2004 году Лонни Хокинс по прозвищу «Ястреб» был первым номером в мировом гольфе, но спустя годы тело все чаще болит, а результаты падают. Главную роль исполняет звезда американских комедий Уилл Феррелл, который выступил одним из шоураннеров первого сезона.

* «Гордость и предубеждение»

Страна: Великобритания

Жанр: драма, мелодрама

Создатели: Эрос Лин, Долли Элдертон

Премьера: осень 2026 года

В главных ролях: Эмма Коррин, Джек Лауден, Оливия Колман, Руфус Сьюэлл, Фиона Шоу

Где смотреть: Netflix

Сериал по роману Джейн Остин экранизирует Netflix и обещает, что картина будет максимально приближена к сюжету литературного произведения. Первый трейлер появился в феврале 2026 года, и в нем показали главных героев в исторических костюмах, атмосферные пейзажи Англии и первые кадры Элизабет Беннет и мистера Дарси. Сценаристом адаптации стала автор нескольких книг-бестселлеров по версии The Sunday Times Долли Элдертон, а режиссером — один из создателей «Доктора Кто», «Шерлока» и «Черного зеркала» Эрос Лин. Главную роль сыграет Эмма Коррин, известная по роли принцессы Дианы в сериале «Корона».

* «Война»

Страна: Великобритания

Жанр: триллер, драма

Создатели: Джордж Кэй, Чина Му-Ен, Дженнифер Шеридан

Премьера: конец 2026 года

В главных ролях: Мэтт Джонс, Дилан Эдвардс, Доминик Уэст, Сиенна Миллер

Где смотреть: HBO Max

Доминик Уэст и Сиенна Миллер IMAGO/Global Look Press

Юридический триллер строится по схеме сериалов Райана Мерфи: как и в «Американской истории преступлений», каждый сезон будет посвящен отдельному судебному делу. В центре сюжета — бракоразводный процесс техномагната Моргана Хендерсона и его жены, актрисы Карлы Дювал, роли которых исполнили Доминик Уэст и Сиенна Миллер. Но основное внимание будет уделено не отношениям бывших супругов, а методам борьбы конкурирующих юридических фирм. Шоураннер Джордж Кэй ранее создавал «Убивая Еву» и «Захваченный рейс». Он отметил, что интерес к юридическим драмам и привел его в профессию сценариста.

* «Криминал»

Страна: США

Жанр: драма, криминал

Создатели: Анна Боден, Райан Флек, Ди Риис, Эд Брубейкер, Райан Флек, Ди Риис

Премьера: конец 2026 года

В главных ролях: Чарли Ханнэм, Эмилия Кларк, Люк Эванс

Где смотреть: Prime Video

Чарли Ханнэм Keystone Press Agency/Global Look Press

Экранизация графического романа «Криминал», который считается одним из лучших комиксов среди криминальных. В центре сюжета оказывается взломщик Лео, который отказался от насилия и оружия в работе. У героя бандитская семья: отец отсидел за убийство самого опасного человека в городе. Автор романа Эд Брубейкер выступил сценаристом сериала: до этого он создавал арку Зимнего солдата для фильмов Marvel. Главные роли сыграли Чарли Ханнэм, Эмилия Кларк и Люк Эванс.

Продолжения зарубежных сериалов

* «Дом дракона», 3-й сезон

Страна: США

Жанр: фэнтези. боевик, драма, мелодрама

Год выхода: 2022

Создатели: Райан Кондал, Джордж Р. Р. Мартин, Мигель Сапочник

Премьера нового сезона: 21 июня 2026 года

В главных ролях: Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл

Где смотреть: HBO Max

Поклонники «Игры престолов» и «Дома дракона» ожидали премьеру с нетерпением, а создатели обещали масштабные сражения и кровопролитные битвы. В новом сезоне война за Железный трон продолжается. Рейнира объявила о решающем ударе, не за горами морская битва при Глотке и захват «черными» Королевской Гавани с помощью шести драконов. Шоураннер Райан Кондал признавался, что специально откладывал битву при Глотке на третий сезон, чтобы дать ей достаточно экранного времени и задействовать больше технологий при создании. К своим ролям вернутся Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук и Фабьен Франкель. Главное пополнение каста — Джеймс Нортон, который сыграл предводителя армии «зеленых» Ормунда Хайтауэра.

* «Медведь», 5-й сезон

Страна: США

Жанр: драма, комедия

Год выхода: 2022

Создатели: Кристофер Сторер, Джоэнна Кало

Премьера нового сезона: 25 июня 2026 года

В главных ролях: Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак

Где смотреть: Hulu, Disney+

Пятым сезоном закончится одна из кулинарных драм 2020-х. Создатели обещают, что в новых эпизодах будет меньше драматизма, но столько же моментов «до мурашек». О сюжете пока известно мало: главный герой Карми еще в конце четвертого сезона принял решение прислушаться к внутреннему голосу и уйти из ресторана. Он передает дела су-шефу Сидни, но та не готова к новой роли. Ей будет помогать Ричи и другие персонажи.

* «Люди Икс 97», 2-й сезон

Страна: США, Южная Корея

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, приключения

Год выхода: 2024

Создатели: Чей Конли, Джек Керби, Брэд Виндербаум, Мэтью Чонси

Премьера нового сезона: 1 июля 2026 года

Роли озвучивают: Джордж Бьюза, Кэл Додд, Холли Чоу, Рэй Чейз

Где смотреть: Disney+

Продолжение мультсериала, который в 2024 году вернул анимацию про супергероев в интернет-тренды. Первый сезон завершился путешествием героев во времени, и теперь Люди Икс оказались разбросаны по разным временным периодам. Им необходимо вернуться в родные 1990-е и победить Апокалипсиса. По словам шоураннеров, в продолжении появятся сразу несколько команд Икс. А новый сценарист Мэтью Чонси внес много изменений в первоначальный сценарий, поэтому интересно будет даже знатокам оригинальной истории.

* «Тед Лассо», 4-й сезон

Страна: США, Великобритания

Жанр: комедия, спорт

Год выхода: 2020

Создатели: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Деклан Лауни, Эрика Дантон, Саша Гаррон, Джефф Инголд

Премьера нового сезона: 5 августа 2026 года

В главных ролях: Джейсон Судейкис. Ханна Уоддингхэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстин

Где смотреть: Apple TV+

Комфортнейшая спортивная драма громко завершилась на третьем сезоне. Но Apple TV+ все же решил продолжить популярное шоу, расширив команду сценаристов до десяти человек. В четвертом сезоне тренер Тед Лассо возвращается в Ричмонд, но на этот раз ему предстоит тренировать женскую футбольную команду. Подробности сюжета пока неизвестны, однако к ролям точно вернутся Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингхэм и Джуно Темпл. Также свое участие подтвердил сценарист и актер Бретт Голдстин, ставший любимчиком зрителей благодаря роли Роя Кента.

* «Медленные лошади», 6-й сезон

Страна: Великобритания, США

Жанр: триллер, детектив

Год выхода: 2022

Создатели: Адам Рэндолл, Морвенна Бэнкс, Рафаэль Бенолье

Премьера нового сезона: 16 сентября 2026 года

В главных ролях: Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас

Где смотреть: Apple TV+

Кадр из сериала «Медленная лошадь» (2022) Pretty Pictures

Влиятельные люди из британской разведки втянули отдел «отбросов» в опасное дело с предательствами и убийствами. В результате агентов объявляют вне закона: они вынуждены пуститься в бега подальше от наемных киллеров и коллег по Ми-5. Защитить команду от новых проблем и непредсказуемых последствий вновь предстоит Джексону Лэмбу, к роли которого вернулся Гари Олдман. Известно, что в основе шестого сезона лежит два романа Мика Херрона, «Страна Джо» и «Слау Хаус».

* «Люпен», 4-й сезон

Страна: Франция, США

Жанр: криминал, детектив, драма, боевик

Год выхода: 2021

Создатели: Омар Си, Луи Летерье, Джордж Кей

Премьера нового сезона: 23 октября 2026 года

В главных ролях: Омар Си, Людивин Санье, Ширин Бутелла, Антуан Гуи, Тео Кристин

Где смотреть: Netflix

Кадр из сериала «Люпен» (2021) Netflix

Netflix возвращает один из главных французских хитов спустя три года после третьего сезона. В центре внимания — снова Ассан Диоп, который вдохновлялся историей грабителя Арсена Люпена. В финале третьего сезона герой спас жизнь собственной матери, но попал за решетку. Вероятно, в новых эпизодах зрителям расскажут больше о новом месте пребывания Диопа, у которого будет больше времени изучить методы Люпена.

* «Американская история ужасов», 13-й сезон

Страна: США

Жанр: ужасы, фантастика, триллер, драма

Год выхода: 2011

Создатели: Райан Мерфи, Брэдли Букер, Брэд Фалчук

Премьера нового сезона: 31 октября 2026 года

В главных ролях: Сара Полсон, Эмма Робертс, Эван Питерс, Джессика Лэнг, Ариана Гранде

Где смотреть: FX, Hulu

Кадр из сериала «Американская история ужасов» (2018) 20th Century Fox Television

Долгожитель среди антологий, «Американская история ужасов» продолжается новым сезоном. У руля снова Райан Мерфи, который не раскрывает основную тему новых эпизодов. Известно только, что действие вернется в Академию мисс Робишо, а речь пойдет о ведьмах из Нового Орлеана. В сериал вернулись актеры, которых полюбили за участие в первых сезонах «Американской истории ужасов». Среди них Сара Полсон, Эмма Робертс, Джессика Лэнг и Эван Питерс. Из новичков — Ариана Гранде, которая уже работала с Робертс и Мерфи в «Королевах крика».

* «Властелин колец: Кольца власти», 3-й сезон

Страна: США, Новая Зеландия, Канада

Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения

Год выхода: 2022

Создатели: Патрик МакКей, Джон Д. Пэйн

Премьера нового сезона: 11 ноября 2026 года

В главных ролях: Морфид Кларк, Чарли Викерз, Роберт Арамайо, Овайн Артур, Джейми Кэмпбелл Бауэр

Где смотреть: Prime Video

В ноябре 2026-го один из самых дорогостоящих сериалов в истории телевидения подберется к кульминации. Согласно источникам, в третьем сезоне зрители увидят временной скачок в несколько месяцев. Саурон начинает создавать Кольцо Всевластия, пока его армия открыла войну против эльфов. Исход конфликта будет зависеть от Гэндальфа и Галадриэль. У эльфийки появится новый союзник, рыцарь Арлен. Его сыграет звезда сериала «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр.

* «Никто этого не хочет», 3-й сезон

Страна: США

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Год выхода: 2024

Создатели: Эрин Фостер, Ханна Фидель, Дженни Коннер, Брюс Эрик Каплан

Премьера нового сезона: ноябрь 2026 года

В главных ролях: Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе

Где смотреть: Netflix

Кадр из сериала «Никто этого не хочет» (2024) Netflix

На этот сериал Netflix делает большие ставки: «Никто этого не хочет» был продлен на третий сезон уже через две недели после премьеры второго. Главная героиня Джоан в исполнении Кристен Белл — агностка, которая ведет подкасты о свиданиях и сексе. Она влюбляется в раввина по имени Ноа, перед которым встает выбор между новой возлюбленной и религиозной общиной. Сделав выбор в пользу Джоан, Ноа потерял связь с общиной. Во втором сезоне пара крупно поссорилась из-за разных точек зрения на возможность съехаться.

* «Монстры», 4-й сезон

Страна: США

Жанр: биография, триллер, драма

Год выхода: 2022

Создатели: Райан Мерфи, Иэн Бреннан, Макс Уинклер

Премьера нового сезона: осень 2026 года

В главных ролях: Элла Битти, Чарли Ханнэм, Ребекка Холл, Вики Крипс, Билли Лурд

Где смотреть: Netflix

Кадр из сериала «Монстры» (2025) Netflix

Райан Мерфи продолжает создавать антологии самых громких дел США. В четвертом сезоне сериала «Монстры» речь пойдет о деле Лиззи Борден из религиозной семьи, которая в 1892 году оказалась в центре судебного разбирательства по обвинению в убийстве отца и мачехи. Присяжные Борден оправдали, так как улики оказались неубедительными. В главной роли — перспективная актриса Элла Битти, которая появлялась в сериале «Вражда: Капоте против лебедей». Ее родителей сыграют Чарли Ханнэм и Ребекка Холл.

* «Ваш дружелюбный сосед Человек-Паук», 2-й сезон

Страна: США, Япония

Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, драма, комедия, приключения

Год выхода: 2025

Создатели: Мельхиор Цвиер, Стив Дитко

Премьера нового сезона: осень 2026 года

Роли озвучивают: Хадсон Темз, Юджин Бирд, Кари Уолгрен, Колман Доминго

Где смотреть: Disney+

Кадр из мультфильма «Ваш дружелюбный сосед Человек-Паук»» (2025) Disney

Сюжет анимационного сериала разворачивается в альтернативной реальности, где наставником Питера Паркера становится не Железный человек, а один из главных злодеев вселенной Marvel Норман Озборн (его озвучивает Колман Доминго). Первый сезон собрал много положительных отзывов критиков, которые хвалили проект за высокое качество анимации и новый подход к истории Человека-Паука. В новом сезоне появятся Сорвиголова, Гвен Стейси, будет больше времени уделено отцу Питера — его тетя Мэй навещала в тюрьме.

* «Ведьмак», 5-й сезон

Страна: США, Польша

Жанр: фэнтези, приключения, драма, ужасы

Год выхода: 2019

Создатели: Стивен Серджик, Лорен Шмидт Хиссрич, Алик Сахаров

Премьера нового сезона: конец 2026 года

В главных ролях: Лиам Хемсворт, Аня Чалотра, Фрейя Аллан

Где смотреть: Netflix

Финальный сезон одного из самых противоречивых сериалов десятилетия, очков которому убавила замена главного актера с Генри Кавилла на Лиама Хемсворта. В новых эпизодах будут показаны события книг Анджея Сапковского «Крещение огнем», «Башня ласточки» и «Владычица озера». Сюжет пока не раскрывают, однако фанаты предполагают, что главной героиней сериала станет Цири — она освободится от плена Бонарта, начнет ему мстить и встретится с таинственными всадниками в параллельном мире. Перед Геральтом встанут сразу две задачи: защитить Цири от врагов и освободить Йеннифэр из капкана Вильгефорца.

Шоураннер сериала Лорен Хиссрич намерена завершить проект на том же моменте, где заканчивается история в книгах. Однако она намекнула, что поклонников вселенной ждут спин-оффы о полюбившихся героях.

* «Позолоченный век», 4-й сезон

Страна: США

Жанр: драма

Год выхода: 2022

Создатели: Майкл Энглер, Салли Ричардсон-Уитфилд, Джулиан Феллоуз

Премьера нового сезона: конец 2026 года

В главных ролях: Кристин Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун, Морган Спектор, Луиза Джейкобсон, Гарри Ричардсон, Таисса Фармига

Где смотреть: HBO

Кадр из сериала «Позолоченный век» (2022) HBO

В продолжении нашумевшей исторической драмы от создателя «Аббатства Даунтон» речь пойдет о светской борьбе в Нью-Йорке конца XIX века. В семье Расселов продолжается разлад из-за Глэдис, которую несчастно выдали замуж за герцога Букингемского. Теперь пара надеется женить сына Ларри, который увлечен Мариан Брук из дома по соседству. Тетушки Мариан, вдовы Ада и Агнес, столкнутся с понижением общественного статуса. А Оскар будет вынужден жениться по расчету. Скорее всего, часть сезона посвятят разгадке, кто стрелял в Джорджа Рассела в прошлом сезоне.

* «Гангстерленд», 2-й сезон

Страна: Великобритания, США

Жанр: драма, криминал, боевик

Год выхода: 2025

Создатели: Гай Ричи, Энтони Бирн, Лоуренс Гоф, Ронан Беннетт, Джез Баттеруорт

Премьера нового сезона: конец 2026 года

В главных ролях: Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн

Где смотреть: Paramount+

Кадр из сериала «Гангстерленд» (2025) Paramount+

Несмотря на слухи об увольнении Тома Харди из «Гангстерлэнда», его герой Гарри Де Суза вернется на экраны в конце 2026 года. Но не исключено, что его сюжетная линия подвергнется изменениям или спешно оборвется в середине сезона. В новых эпизодах Гай Ричи планирует расширить масштаб: в картине покажут криминальные синдикаты из Европы, которые готовы биться за влияние и глобальный наркотрафик. Кроме того, в семействе Харрингтонов разгорится война за власть: пока Кевин руководит процессом, но Мэйв и Конрад скоро выйдут из тюрьмы и вернуть власть.

Самые ожидаемые корейские дорамы

* «Истинное образование»

Страна: Южная Корея

Жанр: боевик, комедия

Создатели: Хон Джон-чхан, Ли Нам-гю, Ким Да-хи

Премьера: 5 июня 2026 года

В главных ролях: Ким Му-ёль, Ли Сон-мин, Чин Ги-джу, Пхё Джи-хун

Где смотреть: Netflix

Вышедшая в июне дорама Netflix еще до премьеры вызвала скандал. Корейский союз учителей и работников образования провел митинг перед местным офисом стримингового сервиса с требованием не снимать сериал по вебтуну «Плохой инструктор» — якобы так рухнет авторитет и учителей, и корейской системы образования. Прецедент привлек еще большее внимание к дораме среди зрителей по всему миру. Согласно сюжету, правительство Южной Кореи принимает закон о расширении полномочии педагогов — теперь они могут применять к ученикам наказания. Во главе Бюро по защите прав учителей встает капитан На Хва Джин по прозвищу Мрачный жнец, чьи методы кажутся жестокими, но восстанавливают дисциплину даже в неблагополучных школах.

* «Завершение брака»

Страна: Южная Корея

Жанр: криминал, драма

Создатели: Ким Джон-хён, Чон Джэ-хан

Премьера: 4 июля 2026 года

В главных ролях: Намгун Мин, Ли Соль

Где смотреть: KBS, Hulu, Disney+

В криминальной дораме речь идет об успешном нейрохирурге Кан Тхэ Джу, который возглавляет престижную больницу. В личной жизни Тхэ Джу не все гладко: он намерен развестись и объявляет супруге о своем решении. На следующий день жену врача похищают. Теперь ему необходимо спасти ту, которую герой собирался покинуть. Актер Намгун Мин держался в стороне от телевидения шесть лет, и теперь возвращается на экраны. Его партнершей по кадру стала Ли Соль, с которой Мин снимался в дораме «Наш фильм». Режиссер — Ким Джон Хён, снявший «Отель «Дель Луна».

* «Мечтаю о тебе»

Страна: Южная Корея

Жанр: мелодрама, комедия

Создатели: Ю Сон-дон, Чон Ын-би

Премьера: 13 июля 2026 года

В главных ролях: Хван Ин-ёп, Ли Хе-ри

Где смотреть: ENA

Звезда дорам «Истинная красота», «Семья по выбору» и «Дорогой Икс» Хван Ин-еп наконец получил главную роль и выберется из ампула «третьего лишнего». Он сыграет режиссера из Кореи, который к 30 годам добился признания дебютного фильма на международных кинофестивалях. Теперь он возвращается домой, чтобы сойтись с бывшей подругой И Чжэ — та тоже мечтала снимать фильмы, но потерпела неудачу и теперь работает репортером. Режиссер проекта — Ю Сон-дон, который снимал дораму «Плохой и сумасшедший».

* «Магазин для киллеров», 2-й сезон

Страна: Южная Корея

Жанр: боевик, криминал, драма

Год выхода: 2024

Создатели: Ли Гвон, Но Гю-ёп, Чи Хо-Джин

Премьера нового сезона: июль 2026 года

В главных ролях: Ким Хе-Джун, Ли Дон-ук, Со Хён-у

Где смотреть: Disney+

Продолжение одного из главных южнокорейских хитов Netflix 2024 года, где сыграл звезда «Гоблина» и «Истории девятихвостого лиса» Ли Дон-ук. В центре внимания — девушка Чи Ан, потерявшая любимого дядю. После его гибели героиня узнает, что тот занимался не продажей садовых шлангов, а держал элитный магазин для убийц. Disney+ пока не раскрыл сюжет нового сезона, но подтвердил, что главные герои вновь появятся в сериале. Кроме того, в проекте задействованы японские актеры Рюсукэ Хамагучи и Масаки Окада, так что действие расширится за пределы Кореи.

* «Шоу-бизнес»

Страна: Южная Корея

Жанр: драма

Создатели: Ли Юн-Джон, Но Хи-гён

Премьера: конец 2026 года

В главных ролях: Гон Ю, Сон Хе-гё, Ким Соль-хён

Где смотреть: Netflix

Гон Ю Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Масштабную историческую сагу называют самой ожидаемой премьерой года среди корейских дорам. Действие происходит в 1960-х — 1980 годах, после Корейской войны. В это время корейская индустрия развлечений переживает не лучшие времена, и поэтому талантливые люди вынуждены пробираться к славе в жестоких и беспощадных условиях. Звезда дорамы «Потомки солнца» Сон Хе-гё сыграет женщину с трудным детством, которая пытается стать известным музыкантом. Ее друга детства воплотит Гон Ю, известный российским зрителям по высокорейтинговой дораме «Гоблин» и хитовой «Игре в кальмара».

* «Второй брак императрицы»

Страна: Южная Корея

Жанр: мелодрама, фэнтези

Создатели: Чо Су-вон, Ё Джи-на

Премьера: вторая половина 2026 года

В главных ролях: Щин Мин-а, Чу Джи-хун, Ли Джон-сок, Ли Сэ-ён

Где смотреть: Disney+

Кадр из сериала «Второй брак императрицы» (2026) Disney

Экранизация популярного корейского веб-романа и самая ожидаемая дорама года в жанре фэнтези повествует о Навье, императрице Восточной империи. Она мечтает построить великую страну вместе с супругом Савешу, но император сообщает ей о новой фаворитке в виде бывшей рабыни Рашты. Тогда Навье принимает решение развестись и выйти замуж за правителя Западного королевства Хейнри. В сети утверждают, что дорама станет крайне обсуждаемой: у оригинального романа внушительная фан-база, которая отнесется крайне критично к несоответствиям в сюжете.

* «Аромат ночи»

Страна: Южная Корея

Жанр: драма

Создатель: Ли Ын-бок

Премьера: вторая половина 2026 года

В главных ролях: Ли Мин-хо, Мун Га-ён

Где смотреть: неизвестно

Ли Мин-хо Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Один из самых ожидаемых проектов года, снятый по популярному одноименному веб-роману. Действие разворачивается в эпоху Чосон, когда права женщин были сильно ограничены. Со Хон, дочь самого богатого человека в городе, планирует создать собственную торговую гильдию. Ее сыграет Мун Га-ён, исполнившая главную роль в «Истинной красоте». В партнерах — звезда дорам «Наследники» и «Мальчики краше цветов» Ли Мин-хо, возвращения которого на экраны ждали миллионы поклонников. «Аромат ночи» поставит Ли Ын-бок, один из самых востребованных режиссеров в корейском кино. Ранее он снимал нашумевшие проекты «Гоблин», «Потомки солнца» и «Дорогой Икс».

Турецкие сериалы

* «Клюквенный щербет», 5-й сезон

Страна: Турция

Жанр: мелодрама, драма

Год выхода: 2022

Создатели: Кетче, Озгюр Севимли, Айдын Булут, Мелис Дживелек

Премьера нового сезона: 11 сентября 2026 года

В главных ролях: Эмре Динлер, Серай Каю, Мурат Айген, Ахмет Мюмтаз Тайлан

Где смотреть: Okko, «Иви», Start

Кадр из сериала «Клюквенный щербет» (2022) START

Один из главных турецких сериальных феноменов снова обновил актерский состав. В «Клюквенном щербете» речь идет о семье Кывылджим, которая воспитывает двух взрослых дочерей. В четвертом сезоне сюжет в очередной раз подвергся изменениям: из сериала вывели главную героиню Доа, а ее супруг Фатих женился на новой женщине. Нурсема вышла замуж за имама, хотя ее чувства к Асилю не угасли. Сезон закончился на тревожной ноте: неизвестный упал с балкона, а Нурсема и ее муж попали в ДТП. Содержание новых эпизодов пока не известно.

* «Любовь и богатство», 2-й сезон

Страна: Турция

Жанр: мелодрама, драма

Год выхода: 2025

Создатели: Улуч Байрактар, Мерич Аджеми

Премьера нового сезона: 10 октября 2026 года

В главных ролях: Селин Шекерджи, Серкан Алтунорак, Зейнеп Оймак, Алсы Энвер, Энгин Акюрек, Таро Эмир Текин

Где смотреть: Netflix

Турецкая мелодрама от Netflix повествует о столкновении высшего общества «старых денег» Стамбула и поднявшегося с низов магната Османа. Он знакомится с девушкой Нихал, которая привыкла ко всему, что так ненавидит герой — роскошные особняки, дорогое шампанское и бриллианты. Она пытается отобрать у него особняк, но проникается к герою чувствами. В сериале играют звезды турдизи Энгин Акюрек и Аслы Энвер, во второстепенной роли — любимчик российских зрительниц Таро Эмир Текин, известный по сериалу «Зимородок».

* «Далекий город», 3-й сезон

Страна: Турция

Жанр: драма

Год выхода: 2024

Создатели: Ахмет Катыксыз, Эмре Айбек, Гюлизар Ирмак

Премьера нового сезона: осень 2026 года

В главных ролях: Озан Акбаба, Синем Унсал, Гонджа Джиласун, Мюфит Каяджан

Где смотреть: Okko, «Иви»

Кадр из сериала «Далекий город» (2026) Okko

Главный хит прайм-тайма Турции вернется после летних каникул. Заложница в семейном доме погибшего мужа Алья наконец призналась в чувствах к Джихану, брату бывшего супруга. Решение пары жить как настоящая семья расстроило Садакат, но остальной клан Албора воспринял новый статус Альи как должное. Хрупкий мир в новой семье нарушает неожиданная новость о том, что супруг Альи Боран выжил. Он намерен вернуть жену и маленького сына. В новом сезоне Джихан будет переживать побег Альи и искать пути возвращения любимой.

* «Зеркало»

Страна: Турция

Жанр: драма, мелодрама

Создатели: Хюлья Гезер, Серкан Йорук

Премьера: вторая половина 2026 года

В главных ролях: Ибрагим Челиккол, Аслы Энвер, Акташ Нилсу Берфин

Где смотреть: Disney+

Асли Энвер aslienver/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В напряженной драме идет речь об успешном адвокате Сарпе, который женат на Серре и воспитывает двух детей. Но спокойствие семьи заканчивается, когда в жизни Серры появляется молодая красавица Дениз. Подробности сюжета пока неизвестны, однако в сериале задействован звезда «Черно-белой любови» Ибрагим Челиккол и известная по «Стамбульской невесте» Аслы Энвер.

* «Пера»

Страна: Турция

Жанр: драма, мелодрама

Создатель: Башар Башаран

Премьера: вторая половина 2026 года

В главных ролях: Афра Сарачоглу, Фуркан Андыч

Где смотреть: Disney+

Афра Сарачоглу afrasaracoglu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Зимородка» и одна из самых популярных актрис Турции Афра Сарачоглу недавно вышла из проекта «Семья — это испытание». Одновременно с работой в «Семье...» она снималась в проекте Disney+ «Пера». Слухи о проекте, снятом в стиле «Шоу Трумана», ходили еще год назад. Сарачоглу исполняет роль молодой инфлюэнсерши Перы, которая находится перед камерами 24 часа в сутки и сотрудничает со многими известными компаниями. В какой-то момент девушка начинает уставать от излишнего внимания к ее персоне. Она встречает парня по имени Адам, с которым может отдохнуть от повседневных забот. Созданием «Перы» занимается компания OGM Pictures, создавшая хитовый «Зимородок».