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«Что-то сильно горит»: авария на подстанции оставила без света Люберцы и Котельники

В Люберцах ликвидировали открытое горение трансформатора после аварии

В подмосковных Люберцах и Котельниках утром 1 июля пропало электричество, а в некоторых домах — и вода. Причиной отключений стала авария на подстанции «Красково», в результате которой произошел пожар. Без света остались примерно 88 тыс. человек. По данным компании «Россети Московский регион», у 90% потребителей уже восстановили подачу электроэнергии. Целиком же работы планируют завершить к концу дня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В нескольких районах Люберец и Котельников отключилось электричество из-за аварии на подстанции «Красково». Об этом сообщили в компании «Россети Московский регион».

О перебоях со светом утром 1 июля рассказал глава Котельников Михаил Соболев. В администрации Люберец сообщили, что отключения зафиксированы в разных частях города, а также в Томилино и части Дзержинского. Как уточнил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, без света остались около 88 тыс. потребителей.

По данным портала MSK1.Ru, в некоторых домах вместе с электричеством пропала и вода. В администрации Котельников подтвердили, что холодное водоснабжение действительно отключили в связи с аварией.

«Энергетики «Россети Московский регион» ведут оперативные работы для восстановления электроснабжения. <...> Привлечено 20 бригад «Россети Московский регион»: 68 энергетиков, 20 единиц спецтехники. Задействуются резервные схемы. Для временного электроснабжения потребителей направлены 60 резервных источников подачи электроэнергии», — уточнили в «Россетях».

По данным компании, специалистам уже удалось восстановить подачу электроэнергии у 90% потребителей. Свет снова появился в поселках Красково и Малаховка. Воропанов сообщил, что большую часть потребителей перебросили на резервные схемы. К 12:00 также подключили все важные объекты — котельную, канализационную станцию, больницу и роддом.

«К 15:00, максимум 16:00 будут запитаны все потребители. Часть потребителей будет запитана по временной схеме. Постоянная схема будет восстановлена, когда будет привезен новый силовой трансформатор. Я думаю, что к концу дня все работы на подстанции уже будут выполнены», — добавил министр.

Пожар на подстанции

Что стало причиной аварии — на данный момент неизвестно. Как сообщили в компании «Россети Московский регион», там возникло «технологическое нарушение». После этого на подстанции начался пожар. По словам местных жителей, дым от него был видел издалека.

«На съезде с Рязанки в Люберцы что-то сильно горит и со стороны Лыткарино тоже черный дым», — писала местная жительница Юлия.

Другой житель Люберец предположил, что «провод на территории перебили экскаватором, трансформатор горит».

«В округе Люберцы в результате аварии возник пожар на электроподстанции «Россети Московский регион». <...> Объявлен повышенный ранг пожара», — сообщили в «Мособлпожспасе».

Сергей Воропанов уточнил, что возгорание уже ликвидировали. ТАСС со ссылкой на региональное МЧС сообщило, что в результате пожара никто не пострадал.

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