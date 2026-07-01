Погиб звезда «Бригады» и «Бумера»

Актер Александр Высоковский погиб — его тело обнаружили в реке Оке водолазы, сообщает ТАСС. О пропаже артиста накануне сообщила жена, после того как Высоковский не вернулся с рыбалки на Пущинской косе.

Родился 24 августа 1963 года в Ленинске (ныне Байконур) в семье военного инженера и экономиста. Впоследствии семья переехала в Москву, где Александр в 1980 году окончил московскую среднюю школу № 48, после чего поступил в ВТУ им. Щепкина на курс Р. Г. Солнцевой.

Высоковский работал на легендарных сценах страны, в том числе служил во МХАТе и Театре имени Станиславского. Дебютировал в кино в 1988 году.

Настоящим прорывом для него стала роль немногословного телохранителя и киллера Макса в сериале «Бригада» (2002), а также появление в культовом криминальном фильме «Бумер» (2003).

После этого он появлялся в таких фильмах, как «Путевой обходчик», «Стая», а также сериалах «Берлинская жара», «Операция «Неман» и «Петр I: Последний царь и первый император».

Кроме того, Александр Высоковский выступил в качества режиссера и сценариста 11 фильмов и мини-сериалов, в том числе «Людоед», «Без права на ошибку» и других.