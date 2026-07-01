Удар по предприятиям, двое раненых: что известно о последствиях атаки БПЛА по Пензе

В результате удара БПЛА по предприятиям Пензы пострадали два человека

Два человека пострадали в Пензе после ударов беспилотников по двум предприятиям. Мужчина получил тяжелые травмы и находится в реанимации, женщине медицинская помощь была оказана амбулаторно. В городе введен режим повышенной готовности. Глава региона Олег Мельниченко отметил, что семьям пострадавших окажут материальную помощь.

Беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удары по двум предприятиям в Пензе, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

«К сожалению, на одном из предприятий ранены два человека», — сказал он.

По словам главы региона, медики оказали пострадавшей женщине амбулаторную помощь и после осмотра отпустили долечиваться домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка.

Помимо этого, в результате атаки БПЛА взрывной волной выбило окна в двух многоквартирных домах. Губернатор обратился к мэру Пензы Олегу Денисову с поручением создать штаб по ликвидации последствий случившегося и в ближайшее время восстановить остекление.

Из сообщений губернатора следует, что атака БПЛА сегодня была не единственной: около шести утра он проинформировал жителей, что над территорией Пензенской области сбит дрон, обломки которого повредили линии электропередач и упали на недостроенное здание, где никто не пострадал. В регионе вводились режимы «Воздушная опасность» и «Беспилотная опасность», в аэропорту действовал временный запрет на взлет и посадку воздушных судов.

В свою очередь, мэр Пензы Олег Денисов сообщил, что в администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«В связи с последствиями атаки БПЛА принято решение о введении на территории Пензы режима повышенной готовности. Определен порядок оказания помощи жителям по восстановлению пострадавшего жилья», — отметил Мельниченко.

Мэр призвал жителей пострадавших квартир сообщить о повреждениях в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Он обратил внимание, что администрация города не проводит обзвон граждан для уточнения состояния имущества и любые звонки с подобными вопросами могут быть попыткой мошенничества.

В связи со случившимся городские власти вновь напомнили жителям о региональном законе, который запрещает съемку БПЛА, а также публикацию информации о работе ПВО и последствиях атак. Для граждан предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс., юридических лиц — 1 млн.

Откуда летят дроны

В комментарии для aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов сообщил, откуда БПЛА могли атаковать Пензу 1 июля.

«Дроны летят в сторону приволжских городов через Волгу, а затем, чтобы выйти на Пензу, поворачивают. Дальше там холмистая местность Приуралья, дроны дальше выходят туда», — сказал Попов.

По его словам, для атаки БПЛА могут пролетать через степи Калмыкии так как над этими территориями они менее заметны.

Согласно данным Минобороны РФ, в ночь с 30 июня на 1 июля над регионами России дежурные силы ПВО уничтожили 179 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона и Республики Крым.

Bloomberg отмечает, что в этом году Украина расширила радиус и интенсивность своих ракетных ударов по территории России. По данным агентства, воздушную тревогу объявляли как минимум один раз в регионах, где проживает более 70% населения страны.

28 июня, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина, президент России Владимир Путин заявил, что России предлагают приостановить взаимные удары вглубь территорий РФ и Украины. Однако Москва на это не пойдет.

«Понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима», — пояснил Путин.