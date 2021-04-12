Трех русских богатырей назвали украинцами

Украинские ученые назвали русских богатырей, героев былинного эпоса Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича украинцами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «24tv.ua».

Историки и филологи считают, что Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько или Ильей Муровцем, а родился он якобы в деревне Моровск (ранее — Муромск) под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом.

В свою очередь, Алешу Поповича якобы звали Олешко, и он был рыцарем с Полтавщины, а не ростовским боярином. Наконец, Добрыню Никитича украинские эксперты сочли «воеводой князя Владимира Великого». Они признали, что Добрыня жил на территории Киевской Руси, которая «была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее».

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