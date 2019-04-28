«Стыдно»: Запашный о скандальной победе дочери Алсу на «Голосе»

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Российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал скандал вокруг победы дочери певицы Алсу в финале шоу «Голос. Дети». Своим мнением о сложившейся ситуации он поделился на странице в инстаграме.

Запашный признался, что не видел финал конкурса, а теперь из-за скандала и не собирается смотреть «Голос». Дрессировщик считает, что из-за интриг, которые плетут взрослы, страдают дети.

«Стыдно становится потому,что взрослые не осознают это, когда принимают судьбоносные решения!» — написал Запашный.

Он добавил, что в сложившейся ситуации ему жаль участников шоу — Микеллу Абрамову и Ержана Максима — из-за травли и грязи, которая «полилась в сторону детишек».

Ранее сообщалось, что в субботу, 27 апреля, певица Алла Пугачева лично встретилась с детьми, которые уступили дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети».

Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» произошел после того, как победителем конкурса была объявлена дочь популярной российской певицы Алсу. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что после недовольства зрителей была организована проверка.