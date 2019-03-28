Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова. Об этом сообщает «Украинские новости».

Согласно опросу, 21,2% респондентов намерены проголосовать за Зеленского на президентских выборах на Украине.

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Как отмечается, за украинского лидера Петра Порошенко готовы проголосовать 18,9% опрошенных.

При этом около 12,6% респондентов планируют отдать свой голос за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского сам посчитает голоса на украинских выборах.