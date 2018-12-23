Барбара Брыльска назвала 2018 год самым худшим

Польская актриса Барбара Брыльска в интервью программе «Выход в люди» рассказала, что 2018 год стал для нее самым худшим из-за смерти матери и отца ее детей, передает StarHit.

«Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу», — призналась Брыльска.

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Он также выразила недовольство действиями врачей, которые отказались госпитализировать ее 99-летнюю мать с переломом ноги.

«Знаете, моей маме было 99 лет, она должна была дожить до столетия, но сломала ногу. В этом возрасте ее просто оставили дома, через несколько дней она умерла», — рассказала Брыльска.

По ее словам, в настоящее время она живет одна и ей редко удается видеться с сыном, который к тому же не прислушивается к ее советам.

«Он хороший, отзывчивый. Но молодые не слушают нас, старых. Они считают, что должны сами все понять», — добавила Брыльска.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Жириновского пригрозил иском Барбаре Брыльске.