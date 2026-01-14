Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

«Иуда и клоун»: фанаты «Локомотива» обрушились с критикой на Баринова из-за ЦСКА

Болельщики «Локомотива» раскритиковали полузащитника Баринова за уход в ЦСКА
Pavel Kashaev/Global Look Press

Болельщики московского «Локомотива» обрушились с критикой на бывшего капитана Дмитрия Баринова из-за его перехода в столичный ЦСКА. Комментарии фанатов приводит РИА Новости.

Баринов в одном из своих интервью ранее говорил, что в России не будет играть только за «Локомотив».

«Иуда и клоун в одном лице»; «Иуда, за рублем погнался»; «Никогда не ждал такого поступка от этого человека»; «Продам футболку с автографом Баринова, недорого»; «Ждем на матче , услышишь, как к тебе относятся», — писали болельщики.

Сам Баринов уже обратился к фанатам «железнодорожников», заявив, что не считает себя Иудой и предателем.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее ушедшего в ЦСКА Баринова сравнили с Дональдом Трампом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617167_rnd_6",
    "video_id": "record::793976a3-823e-4072-8d57-8ecc5267871c"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+