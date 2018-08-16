Степаненко отнимает у Петросяна наручные часы

Юмористка Елена Степаненко хочет включить личные наручные часы своего супруга Евгения Петросяна в список подлежащего разделу имущества в рамках развода, сообщают «Известия».

Как рассказал адвокат артиста Сергей Жорин, Степаненко также претендует на денежные средства, картины, предметы антиквариата и книги.

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Собственные ювелирные украшения Елена Степаненко в список подлежащих разделу ценностей включать не стала. Тем не менее, адвокаты Петросяна готовят документы, из которых следует, что украшения были подарком и, таким образом, могут входить в перечень совместно нажитого имущества.

Ранее стало известно, что Степаненко не пускает никого в квартиру Петросяна для оценки имущества.