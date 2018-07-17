Умер последний избранник Одри Хепберн

Голландский актер Роберт Уолдерс, последний возлюбленный легендарной актрисы Одри Хепберн, скончался в возрасте 81 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Как рассказала исполнительный директор Фонда помощи детям имени Одри Хепберн Эллен Фонтана, Уолдерс умер в окружении любящей его семьи.

Реклама

Роберт Уолдерс прославился в 1960-х, сыграв в телевестерне «Ларедо». Снимался с Хепберн в одном из ее последних фильмов — «Интервале» 1973 года. Пара была вместе с 1980 года до смерти Одри Хепберн в 1993 году.

До романа с Хепберн Уолдерс был женат на звезде «Грозового перевала», актрисе Мерл Оберон, которая была почти вдвое старше него. Брак продлился четыре года — до смерти Оберон. В недавнем интервью Уолдерс признавался, что никогда не делал предложение Одри Хепберн, потому что пара не чувствовала в этом необходимости.