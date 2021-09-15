Крым получил 1,3 млрд рублей на развитие будущего нового курортного города

Власти Крыма получили в кредит 1,3 млрд рублей для создания инфраструктуры для будущего нового курортного города. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» рассказал глава республики Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

«1,3 млрд, которые выделены, это проект, который реализуется в Сакском районе между городами Саки и Евпатория на трассе ближе к Саки», — сказал Аксенов.

По словам главы Крыма, за счет полученных средств будут построены детский сад, система канализации, отремонтирован участок дороги от санатория «Полтава» до «Золотых песков».

Ранее вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов рассказал о том, что Крыму появится новый курортный город, который планируют построить на западном побережье полуострова. При этом подробности и точное место будущего строительства он не уточнил. Вопрос о строительстве обсуждается под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Аксенова.