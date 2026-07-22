Такая жизнь возможна? Истории о людях, которые остались без части головного мозга

Пять реальных историй о людях, которые жили почти без мозга

Нейропластичность — это удивительная способность мозга перестраиваться, формировать новые связи и брать на себя функции утраченных или поврежденных участков. Ярким доказательством этой способности служат реальные клинические случаи, когда люди с практически отсутствующей мозговой тканью вели полноценную жизнь благодаря компенсаторным механизмам. «Газета.Ru» подготовила текст о пяти таких историях к Всемирному дню мозга.

Случай первый — Матье Р.

В 2007 году 44-летний француз обратился в больницу с жалобами на боли в ногах. Матье побывал у нескольких врачей, но никто из них не смог обнаружить причину его мучений. Тогда медики решили полностью обследовать мужчину, и снимок МРТ показал, что череп Матье почти полностью заполнен жидкостью, а от мозга осталась лишь тонкая оболочка.

По снимкам МРТ врачи поняли, что череп мужчины практически полностью заполнен ликвором (цереброспинальной жидкостью) — это прозрачная, бесцветная жидкость, которая окружает и защищает мозг. Она играет важную роль в поддержании здоровья нервной системы и выполняет ряд функций, которые делают ее неотъемлемой частью организма человека. Ликвор производится железами в мозге и циркулирует вокруг головного мозга и спинного мозга. Одной из важнейших функций ликвора является амортизация ударов и травм, которые могут повредить мозг.

Было непонятно, как человек с таким анамнезом мог оставаться живым, не имея умственных отклонений, быть отцом двоих детей и работать в государственной структуре. После проведения тестов выяснилось, что уровень IQ француза составляет 75 баллов. Хоть это и очень низкий показатель, он все же находится в пределах нормы.

Оказалось, что еще в детстве мужчине поставили диагноз гидроцефалия (водянка головного мозга), и установили шунт для восстановления движения ликворной жидкости. В 14 лет шунт был извлечен, и 30 лет ликвор накапливался в голове, постепенно уничтожая мозг мужчины.

Специалисты отмечают: никто точно не знает, сколько нейронов было разрушено гидроцефалией. Скорее всего, большая часть мозговой ткани оказалась сжата в ту самую тонкую прослойку, видимую на снимках.

Так как у мужчины была хроническая форма заболевания, при которой жидкость накапливается годами, это дало мозгу время адаптироваться.

Случай второй — неизвестный из Подмосковья

В 2019 году больницу в больницу Подмосковья поступил пациент с диагнозом «транзиторная ишемическая атака». Компьютерная томография показала, что левое полушарие мозга, в котором, предположительно, произошла ишемическая атака, просто отсутствует. По мнению врачей, его функции на протяжении всей жизни выполняла вторая часть мозга.

Мужчина прожил более 60 лет, отслужил в армии, получил высшее образование и завел семью. До пенсии он работал на заводе. Отсутствие левого полушария не давало о себе знать ни в детстве, ни в зрелом возрасте. Причем даже после обследования пациент отказался от дальнейших исследований и просто поехал домой.

«Я прожил нормальную жизнь, меня ничего не беспокоило, и теперь мне не нужна лишняя «слава», — заявил он медикам.

Специалисты полагают, что у пожилого человека отклонение в развитии могло возникнуть на очень раннем этапе эмбрионального периода беременности, и мозг смог адаптироваться к таким незаурядным условиям. Если бы полушарие пропало позже — скорее всего это привело бы либо к тяжелой инвалидности, либо к смерти.

Случай третий — Финеас Гейдж

Этого мужчину часто называют самым известным пациентом в истории нейробиологии, и вполне заслуженно. В 1848 году 25-летний бригадир Финеас Гейдж на строительстве железной дороги в Вермонте (США) получил тяжелое ранение головного мозга: железный прут вошел мужчине в череп и пробил насквозь лобную долю мозга и вылетел через макушку . Вопреки всем прогнозам, Гейдж выжил. Он потерял левый глаз, но его память, речь и двигательные функции почти не пострадали. Уже через два месяца он вернулся к активной жизни.

Но травма все же не прошла для него бесследно: у Гейджа испортился характер. Он стал нетерпимым, агрессивным и грубым, непостоянным, с легкостью меняющим свои планы, неуважительным к окружающим, капризным и упрямым, хотя раньше обладал развитым умом и уравновешенным характером. Друзья с горечью говорили, что он «больше не Гейдж».

Случай Гейджа оставался одной из самых больших загадок медицины на протяжении более чем ста лет. Но в 2012 году ученые Калифорнийского университета смоделировала травму, полученную Гейджем, и выяснили: Гейдж утратил около 4% коры, а также почти 11% белого вещества мозга. Травма не оказалась смертельной именно потому, что были задеты участки мозга, отвечающие за поведение, волю и эмоции , а более глубинные структуры мозга, регулирующие функции внутренних органов, не были задеты.

Случай четвертый — Говард Далли

Этот случай связан с Говардом Далли, который в возрасте 12 лет подвергся лоботомии по методу Уолтера Фримена, хотя у него не было серьезного психического расстройства. Поводом стало не здоровье ребенка, а конфликт с мачехой, которая хотела избавиться от пасынка. Шесть врачей до Фримена заключили, что мальчик здоров. Но мачеха не сдалась и в итоге привела его к У. Фримену. Доктор, не найдя у ребенка психических нарушений, все же поставил диагноз «шизофрения» и провел операцию.

Несмотря на крайне агрессивную и нефизиологичную технику, Говард выжил. Впоследствии он смог вести относительно нормальную жизнь и даже написал книгу «Моя лоботомия».

Операция предполагает, что хирург нацеливал зауженный конец инструмента на тонкую кость, отделяющую глазницу от лобных долей мозга. Лёгким ударом молотка пробивал эту кость, вводил инструмент в мозг и движением рукоятки рассекал нервные волокна, соединяющие лобные доли с другими структурами мозга.

Этот метод был самым травматичным, и часто жизнь пациентов просто рушилась. Например, Розмари Кеннеди — младшая была прооперирована в возрасте 23 лет. В результате процедуры ее интеллект снизился до уровня двухлетнего ребенка, она потеряла способность ходить и четко говорить. Также были случаи, когда пациенты умирали от кровоизлияния в мозг.

Специалисты отмечают: скорее всего, Говард не столкнулся с такими последствиями операции по двум причинам. Во-первых, детский мозг более пластичен и легче адаптируется к таким изменениям. Во-вторых, масштаб разрушений зависит от того, какие именно нейронные сети были задеты — так как операция проводится вслепую, скорее всего, не все волокна были рассечены.

Случай пятый — Алекс Симпсон

Когда Алекс Симпсон появилась на свет в ноябре 2005 года, врачи сообщили родителям, что ребенок здоров. Однако спустя два месяца обследование выявило у девочки гидранэнцефалию. При этом состоянии большие полушария головного мозга полностью или почти полностью отсутствуют, а их место занимает полость, заполненная спинномозговой жидкостью. У Алекс сохранился лишь мозжечок очень маленького размера.

Врачи предполагали, что Алекс не доживет и до четырех лет. Но, вопреки прогнозам, она дожила до 20 лет. По словам родных, девушка, хотя и не может видеть и слышать, способна чувствовать присутствие близких и реагировать на них.

Согласно данным медиков, гидранэнцефалия встречается примерно в одном случае на 5–10 тысяч беременностей. В большинстве ситуаций заболевание приводит к смерти ребенка в течение первого года жизни, поэтому история Алекс считается крайне редкой.