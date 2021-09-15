«Единая Россия»: цена на борщевой набор снизилась почти на треть

Цена на борщевой набор на рынках и несетевых объектах торговли снизилась на 29%, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Данные получены по итогам мониторинга, в ходе которого депутатами «Единой России» проведено 35 тысяч рейдов в 85 субъектах РФ», — говорится в сообщении.

По словам руководителя рабочей группы партии по мониторингу цен на сезонные овощи, зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева снижению цен способствовала работа партии по наращиванию количества ярмарок, которые упрощают сбыт продукции фермерскими хозяйствами и другими сельхозпроизводителями, минуя перекупщиков.

«Для организации прямых поставок качественных продуктов уже открыто свыше 10 тысяч ярмарок по всей стране. Удалось добиться того, что наценка на социально значимые продукты на ярмарках и рынках не превышает 16%», — сообщил он.

В конце июля Министерство сельского хозяйства заявило о снижении стоимости овощей для «борщевого набора». При этом в начале года правительство рекомендовало субъектам активно развивать нестационарную торговлю и обеспечить максимальную доступность ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Министерство направило это предложение в регионы.