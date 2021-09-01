Индекс РТС обновил максимум за девять лет

Впервые с 2012 года индекс РТС (основной индикатор фондового рынка России) пробил отметку 1700 пунктов. Это произошло благодаря повышению спроса на российские акции на фоне улучшения ситуации на внешних рынках и подъема нефтяных котировок.

До исторического максимума индексу РТС пока далеко: он был зафиксирован на уровне 2498,1 пункта 19 мая 2008 года.

close 100% Московская биржа

Индекс Мосбиржи находится недалеко от рекордного уровня 3 949,07 пункта, который был достигнут 18 августа этого года.

Участники рынка продолжают действовать по давно отлаженной схеме: выкупают любые провалы, не давая развиться более или менее продолжительному снижению, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Индекс Мосбиржи немного не дошел до исторической вершины 3 949 п., где находится важное сопротивление. Хотя индекс РТС обновил 9-летний максимум, более сильное техническое препятствие находится на «круглом» уровне 1700 п. В случае возобновления роста мировых рынков и нефти мы можем попытаться пробить эти сопротивления», — комментирует Бабин.

Как отмечают эксперты, на рынки постепенно возвращаются инвесторы, проявляющие интерес к подешевевшим активам. Вместе с тем вероятно усиление волатильности акций из-за настороженности инвесторов на фоне внешних факторов, включая политику ФРС и решения ОПЕК+.