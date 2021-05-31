В России начнут тестировать новый вид почтовых ящиков

Почтовые ящики нового поколения начнут устанавливать в российских многоквартирных домах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Почты России» Максима Акимова.

Планируется, что благодаря постаматам россияне смогут получать в домашний почтовый ящик не только письма, но и посылки.

Установка «автоматизированных почтовых терминалов для выдачи почтовых отправлений в многоквартирных домах» фигурирует в актуализированной стратегии «Почты России» на 2020–2030 годы.

«Чем сейчас завален почтовый ящик? Макулатурой, рекламой. Во-первых, надо отрегламентировать доступ к этому почтовому ящику, чтобы вы там не находили то, что вам не нужно. Во-вторых, никто не мешает изменить конфигурацию этого ящика, чтобы вы, заказав себе условно бумажные тарелки к пикнику, нашли их, если они нужны к вечеру, в этом микропостамате», — поделился Акимов.

По его словам, в настоящий момент при доставке посылок курьер может встретиться с клиентом в определенное время, пока заказчик дома.

Гендиректор уточнил, что в начале года «Почта России» вместе с фондом «Сколково» запустили второй акселератор с призовым фондом в 2,5 млн руб. В итоге в эксперименте воспользуются разработками «Постамат Sigfbox».

В дальнейшем предстоит решить ряд вопросов, среди которых возможности установки технологичных ящиков и доступ к нему людей.

Ранее сообщалось, что с июня этого года у «Почты России», возможно, будет на одну услугу больше. Оператор планирует реализовать проект по продаже и доставке российских вин.