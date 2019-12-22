В России рассказали о недовольстве Евросоюза санкциями США

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Санкции против компаний, работающих над строительством газопровода «Северный поток – 2», вызывают недовольство в Евросоюзе (ЕС), заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Об этом сообщает «Интерфакс».

С критикой американских санкций выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас и представители других государств-членов Евросоюза, заявил Чижов.

Постпред России при ЕС назвал действия Соединенных штатов проявлением недобросовестной конкуренции.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства на 2020 год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

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