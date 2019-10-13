СМИ: в США арестовали связанного с Джулиани бизнесмена из Украины

В Соединенных Штатах арестовали выходца из Украины Андрея Кукушкина, который мог быть связан с личным адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом сообщает CBS SF.

Как отмечается, бизнесмен последнее время жил в Калифорнии. Его арестовали в Сан-Франциско и предъявили обвинение в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний.

Канал уточняет, что Кукушкин является одним из четырех человек, указанных в обвинительном заключении, которое объявил прокурор Джеффри Берман. Все четыре человека обвиняются в сговоре с целью скрыть взносы в размере $10 тысяч США кандидатам в госуправление штата Невада. Эти средства были переданы неназванным российским бизнесменом, который хотел получить лицензии для предприятий по производству марихуаны, хотя федеральный закон запрещает внесение предвыборных взносов иностранным гражданам.

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