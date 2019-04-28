Появилось видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе в Иркутске, 2017 год
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского лайнера МС-21-300. Видео выложено на YouTube.

Как отмечается, самолет совершил полет по маршруту Иркутск-Ульяновск.

Уточняется, что никаких замечаний к работе систем лайнера экипаж не высказал.

В Ульяновске лайнер покрасят согласно серийным технологиям, а после отправят на дальнейшие испытания на аэродром Раменское.

Ранее было опубликовано видео полета Су-27СМ над Черным морем сквозь ливень.