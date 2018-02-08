Минфин прокомментировал свой законопроект о запрете приема ставок на итоги выборов

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что законопроект о запрете приема ставок на итоги выборов не связан с выборами президента в марте 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Это не было главной целью и не является основной задачей. Основная задача — ограничить событийность, чтобы не использовать букмекерские аппараты для проведения азартных игр», — сказал Моисеев.

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Он также подчеркнул, что Минфин не рассчитывает на принятие законопроекта до 18 марта 2018 года.

«Это наша долгоиграющая история. Вопрос, связанный с событийностью, для нас ключевой. Дело в том, что одно из наиболее частых проявлений использования проведения азартных игр под видом лотерейных игр — это именно использование событийности, которое не связано с конкретными физическими спортивными событиями», — отметил Моисеев.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на результаты выборов и референдумов в стране.